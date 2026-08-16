Siria arrestó al excomandante de Bashar al-Assad que huyó de Austria tras ser acusado de colaborar con el régimen

Un retrato de Bashar al Assad, dañado por disparos, cuelga en la pared de un edificio incendiado del Departamento de Seguridad Criminal tras el derrocamiento del dictador sirio, en Damasco, Siria, el 20 de diciembre de 2024 (REUTERS/Archivo)

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Las fuerzas de seguridad sirias detuvieron el sábado en Daraa, al sur del país, al ex comandante policial Musab Abu Rakba, acusado de colaborar con el derrocado régimen de Bashar al-Assad. La detención forma parte de los operativos para “combatir el terrorismo y reforzar la seguridad y la estabilidad” tras la caída de la administración anterior, según indicó un comunicado emitido por las Fuerzas de Seguridad Interna sirias.

Abu Rakba tenía una orden de búsqueda y captura emitida por el Tribunal Penal de Viena, Austria, que lo condenó a ocho años de prisión junto al oficial Al Halabi por su implicación en delitos de tortura y abusos contra detenidos en la provincia de Raqqa entre 2011 y 2013. El ex comandante logró escapar de Europa con destino a Siria mientras se resolvía su proceso de apelación.

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El caso de Abu Rakba se suma a otras acciones policiales recientes en Siria. A principios de mes, las fuerzas de seguridad interceptaron en la frontera con Líbano a Hussein Abdel Qader al-Ahmad, alias Hayhu, acusado de atentar contra el Estado sirio e incitación al odio. También durante el mes pasado, fue arrestado en Homs el sirio Ziad Assi, ex responsable de varios controles de seguridad durante el régimen de Bashar al-Assad.

El ex dictador de Siria, Bashar al-Assad (SANA/Distribución vía REUTERS)

La detención del ex líder policial se conoció cuatro días después que el tribunal sirio condenara a muerte a Bashar al-Assad tras hallarlo culpable de atrocidades cometidas durante casi 14 años de guerra civil. La sentencia, dictada en ausencia, marca la primera vez que los líderes de transición sirios emiten un fallo de este tipo desde la caída de Assad, quien fue derrocado en diciembre de 2024. El gobierno de transición, liderado por Ahmed al-Sharaa, se comprometió a impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante la dictadura.

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Assad huyó a Moscú mientras las fuerzas islamistas se aproximaban a Damasco tras una ofensiva relámpago. En la sala de un tribunal de Damasco, el juez Fakhr al-Din al-Aryan declaró a Assad culpable de “asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años, tortura, tortura con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones, clasificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Al pronunciar el fallo, el juez sostuvo: “Por lo tanto, se le condena a muerte”.

El presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa (REUTERS/Ammar Awad/File Photo)

El proceso judicial, iniciado en abril, acusó tanto a Assad como a otros funcionarios de crímenes cometidos durante la guerra civil que comenzó tras la represión de protestas prodemocráticas. El conflicto dejó más de medio millón de muertos, millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos, muchos dentro del sistema penitenciario del país.

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La sentencia también afectó a seis exfuncionarios militares y de seguridad, incluidos Maher Assad, hermano del ex dictador y ex comandante de la Cuarta División del Ejército, el ex ministro de Defensa Fahd al-Freij y Louay al-Ali, ex jefe de inteligencia militar en Daraa en 2011. Todos recibieron condena a muerte en ausencia por delitos como asesinato, incitación al asesinato, tortura con resultado de muerte y privación reiterada de libertad, calificados como “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra”.

Atif Najib, el único ex funcionario presente en el banquillo de los acusados, fue igualmente sentenciado a muerte por “crímenes de lesa humanidad” cometidos cuando encabezaba la seguridad política en Daraa, epicentro del levantamiento sirio de 2011.

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(Con información de Europa Press)