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Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

Un operativo interinstitucional en la comunidad de Lomas de Monterrey derivó en el aseguramiento

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El armamento fue asegurado tras patrullajes del grupo interinstitucional. Crédito: SSP Sinaloa
El armamento fue asegurado tras patrullajes del grupo interinstitucional. Crédito: SSP Sinaloa

Dos vehículos con reporte de robo, un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas y seis granadas fueron hallados al interior de dos camionetas abandonadas a un costado de un canal en la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa.

El operativo, dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) este 1 de julio, fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, integrado por fuerzas como el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Según los reportes, elementos de seguridad localizaron las unidades durante reconocimientos terrestres en la zona. Además del fusil Barrett y el lanzagranadas con sus seis explosivos calibre 40 mm, en el interior de los vehículos se encontraron un fusil AK-47, un fusil M16, dos escopetas y más de 3 mil 400 cartuchos de distintos calibres, junto con 40 cargadores.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Jeep Wrangler 2024 y Mazda CX-50 2025, los vehículos asegurados

Uno de los vehículos era un Jeep Wrangler 2024 sin placas; el otro, una Mazda CX-50 2025. Ambos tenían reporte de robo activo.

Jeep asegurado tras los patrullajes. Crédito: SSP Sinaloa
Jeep asegurado tras los patrullajes. Crédito: SSP Sinaloa

Las dos camionetas se encontraban en aparente estado de abandono a un costado de un canal cuando fueron detectadas durante los reconocimientos terrestres.

Fusil Barrett calibre .50 y lanzagranadas, entre las armas de mayor poder

El fusil Barrett calibre .50 es una de las armas de mayor alcance y poder de penetración que circula entre los grupos de la delincuencia organizada en el país. Su presencia en el cargamento, junto con el aditamento lanzagranadas calibre 40 mm y las seis granadas del mismo calibre, marcó el nivel de armamento que portaban las unidades aseguradas.

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El resto del arsenal incluyó un fusil AK-47 de calibre 7.62 × 39 mm, un fusil M16 calibre .308 y dos escopetas calibre 12.

En total, cinco armas largas fueron retiradas de circulación en este operativo. Hasta el momento no se conoce a qué grupo delictivo estaría relacionado el arsenal.

Armas localizadas en los vehículos abandonados. Crédito: SSP Sinaloa
Armas localizadas en los vehículos abandonados. Crédito: SSP Sinaloa

El grueso de las municiones correspondió a 2 mil 870 cartuchos calibre 7.62 mm. A estos se sumaron 490 del calibre 5.56 mm, 36 del calibre .50 para el Barret y 20 del calibre 12, para un total de 3 mil 416 cartuchos asegurados.

La variedad de calibres localizados correspondía directamente con las armas incautadas, lo que sugería que el cargamento estaba organizado para el uso operativo de cada pieza.

Según el comunicado de la SSP Sinaloa, fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano quienes participaron directamente en los reconocimientos terrestres. El resto de las autoridades estatales y federales involucradas sirvieron en tareas de coordinación como parte del grupo interinstitucional.

Información en desarrollo...

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