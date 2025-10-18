Los traficantes están ganando la guerra contra las drogas

La producción, las incautaciones y el consumo mundiales de cocaína han alcanzado niveles récord (REUTERS/Jose Cabezas)

No había nada que llamara la atención, ni siquiera cuando los inspectores comenzaron a abrir los bidones de pulpa de maracuyá que estaban a punto de salir del puerto de Callao, en Perú. Las pruebas químicas para detectar sustancias ilícitas no dieron ningún resultado positivo. Sin embargo, mezcladas con la pegajosa masa había aproximadamente nueve toneladas de cocaína. Había sido camuflada químicamente para burlar los kits de prueba, explica el general Nilton Santos Villalta, jefe de la policía antinarcóticos de Perú. Solo una vez que el envío hubiera llegado a su destino final, en Bélgica, los traficantes habrían revertido el proceso y extraído todo lo que pudiera identificarse fácilmente como cocaína.

Los “neutralizados”, como los peruanos llaman a estas drogas camufladas, son una lacra cada vez mayor. En el puerto de Cartagena, en Colombia, se ha encontrado cocaína mezclada con plástico reciclado, café molido y disuelta en cientos de cocos cuidadosamente resellados. Estos alijos pueden eludir la detección no solo de los químicos, sino también de los gigantescos escáneres de rayos X que se utilizan para buscar drogas en muchos puertos de contenedores. Y no solo los métodos de contrabando están evolucionando rápidamente: todo el negocio de las drogas está cambiando de tal manera que cada vez es más difícil frenar el flujo de narcóticos en todo el mundo.

La producción, las incautaciones y el consumo mundiales de cocaína han alcanzado niveles récord, a pesar de los 50 años de guerra contra las drogas, una lucha que el presidente Donald Trump está intensificando ahora con el bombardeo de presuntos barcos de contrabando venezolanos en el Caribe. Esto se debe en parte a que la prohibición hace que una mercancía barata, la cocaína, sea enormemente lucrativa. Cuando se puede vender en las calles de Europa por 125 veces más de lo que cuesta en el laboratorio de América Latina, siempre habrá alguien dispuesto a luchar por venderla, a menudo literalmente.

En los últimos 15 años, el negocio ha evolucionado rápidamente. Mientras que antes las bandas de narcotraficantes solían estar integradas verticalmente, con un único capo que supervisaba la producción, el transporte y la distribución, ahora dependen en gran medida de la subcontratación. Este sistema más fragmentado y distribuido, a su vez, ha impulsado la especialización y la innovación. Los traficantes ya no se centran casi exclusivamente en Estados Unidos: el contrabando se ha globalizado. El resultado es un sistema más peligroso para el mundo y más difícil de desarticular.

Naturalmente, es extremadamente difícil estimar las ventas mundiales de cocaína. Global Financial Integrity, un grupo de expertos, valoró el mercado entre 84 000 y 143 000 millones de dólares en 2014, lo que lo convierte en un negocio más grande que el del chocolate. Sea cual sea la cifra real en 2014, ahora es más alta: la producción de cocaína (que es más fácil de rastrear) se ha más que triplicado desde entonces.

EEUU está intensificando la lucha contra el narco en el Caribe (Donald Trump via Truth Social/via REUTERS)

Un duro golpe

Esto refleja en parte la expansión de la cocaína. La demanda en Estados Unidos sigue siendo alta, pero se ha estancado con el auge del fentanilo y otras drogas. Sin embargo, se cree que el consumo de cocaína en Europa ha aumentado un 60% en la década hasta 2022. En 2023, por séptimo año consecutivo, las incautaciones en Europa alcanzaron un récord. Probablemente sea ahora un mercado más grande que el de Estados Unidos.

Australia parece consumir más cocaína por persona que cualquier otro país. El consumo por vía nasal también está aumentando en Asia, donde las incautaciones se multiplicaron por cinco entre 2013 y 2023. El consumo también se ha disparado en América Latina: Brasil puede ser el segundo mercado más grande de un solo país (véase el mapa).

Esta globalización ha sido impulsada por los traficantes que buscan precios altos. En América, un kilo de cocaína al por mayor vale unos 30 000 dólares, pero en Europa occidental alcanza entre 39 000 y 45 000 dólares. (Los precios al por menor son aún más exorbitantes). Los precios aún más altos están llevando ahora a los traficantes a fijarse en Asia y Australia. En Hong Kong, un kilo cuesta 65 000 dólares y en Australia puede superar los 250 000 dólares.

A medida que se ha globalizado, la industria se ha transformado. Mientras que los capos colombianos y mexicanos solían intentar monopolizar todas las facetas del negocio, desde los cultivos de coca hasta los baños de las discotecas, incluso las bandas más grandes de la actualidad, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, el Primer Comando Capital (PCC) en Brasil y la ‘Ndrangheta, una mafia italiana, a menudo solo operan directamente una parte de la cadena de suministro. El tráfico de drogas es, en cambio, una red fluida de subcontratistas y proveedores de servicios, entre los que se incluyen químicos, sicarios y blanqueadores de dinero. Cada proveedor de servicios cobra una tarifa. A veces, las grandes organizaciones, como el PCC, intentan integrarse más estrechamente, empujando a los proveedores de servicios a alianzas semipermanentes. Sin embargo, a menudo estos autónomos trabajan simultáneamente para varias bandas o para inversores de cuello blanco, conocidos como “narcos invisibles”, que financian y organizan los envíos de droga.

Para los traficantes, la nueva forma de hacer las cosas tiene grandes ventajas. Hace que la cadena de suministro sea mucho más resistente que en el modelo de mando y control. Si se captura un envío, es tremendamente difícil localizar a los propietarios. Y lo que es más importante, como habría predicho Adam Smith, la especialización mejora la eficiencia y fomenta la innovación.

Consideremos el cultivo. Los primeros cultivadores de coca eran agricultores pobres de valles aislados de los Andes. Ya no es así. En Colombia, la producción se concentra ahora en gran medida en las zonas fronterizas más bajas, especialmente cerca de Ecuador, para facilitar el acceso al puerto de Guayaquil. En Perú, el cultivo se está expandiendo hacia el interior de la cuenca del Amazonas para facilitar la exportación a Brasil. La coca, que tradicionalmente se cultivaba casi exclusivamente en Colombia, Perú y Bolivia, ahora también se cultiva en Belice, Guatemala, Honduras y México.

Los rendimientos están aumentando. En Colombia casi se han duplicado desde 2005, hasta alcanzar unas 8,5 toneladas de hojas por hectárea. En algunas zonas llegan a las 11,7. Los agricultores más avispados analizan el suelo y aplican la cantidad óptima de fertilizante mediante drones, explica Leonardo Correa, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: “Es agricultura de precisión”.

El procesamiento también está cambiando y, al hacerlo, se está volviendo mucho más eficiente. Más de la mitad de las incautaciones de exportaciones de Perú son ahora de “base de coca”, un producto menos refinado que la cocaína pura. Parte de ella se convierte en cocaína en laboratorios de Bolivia y Brasil, y luego se envía a Europa, pero la última tendencia es la deslocalización, en la que el procesamiento final se lleva a cabo en el país de destino. El año pasado, por ejemplo, la policía de los Países Bajos destruyó 24 laboratorios de cocaína.

La razón es económica. Es más fácil encontrar químicos en Ámsterdam que en el Amazonas. Un alijo incautado de coca base supone una pérdida menor que la cocaína pura. Las bandas europeas también quieren aumentar sus márgenes. En el caso de la cocaína, como en muchos otros, América Latina corre el riesgo de convertirse únicamente en un exportador de materias primas.

El contrabando y la distribución también se están subcontratando. Una banda europea puede enviar a un enviado a Los Lobos, una gran banda ecuatoriana, para comprar cocaína. Los Lobos contratará entonces a una banda colombiana para que traslade la mercancía a través de la frontera. Los colombianos, a su vez, pueden tratar con muchos pequeños proveedores. Tanto Los Lobos como los colombianos probablemente también pagarán a bandas más pequeñas para allanar el camino a través de la frontera y Guayaquil. “Todo el mundo está subcontratando absolutamente todo”, afirma Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, un grupo de expertos, comparando la producción de cocaína con la de un iPhone.

La subcontratación también se ha extendido al contrabando. A veces, un solo alijo incautado contiene cocaína de muchos productores diferentes y perteneciente a múltiples propietarios, que a menudo se distinguen por marcas de diferentes tipos en el embalaje. Eso permite responsabilizar a los propietarios de la calidad y realizar un seguimiento de la propiedad, afirma el general Santos Villalta, quien señala una prensa confiscada que se utilizaba para estampar “PF2″ en los ladrillos.

Juego de polvo

Para confundir a las autoridades, las drogas suelen pasar por un país de tránsito como Costa Rica. Allí, los propietarios de las drogas contratan a una banda local para que reciba, almacene y envíe las drogas. Incluso en México, los cárteles a veces envían drogas propiedad de otros grupos a través de la frontera estadounidense a cambio de una comisión, afirma un traficante de Los Chapos, una facción del cártel de Sinaloa.

Dada toda la subcontratación, se utiliza la tecnología para generar confianza y trazabilidad. “Cuando colocan las drogas en el barco, parte de ellas se rastrean por GPS”, afirma Lincoln Gakiya, un fiscal brasileño que vive rodeado de guardaespaldas. Los rastreadores permiten al comprador y al vendedor seguir el progreso de un envío y localizarlo a su llegada. En México, los coches utilizados para transportar drogas a través de la frontera estadounidense también pueden tener un micrófono para su vigilancia, explica el traficante.

La innovación en el contrabando es alucinante. Los buzos sueldan cápsulas “parásitas” de cocaína al casco de los barcos con tanta frecuencia que en el puerto de Cartagena se paga a vigilantes para que se sienten en una pequeña embarcación a unos 50 metros de la costa durante todo el día y toda la noche para buscar burbujas reveladoras. (Para conservar este solitario trabajo, deben pasar una prueba de polígrafo cada seis meses).

Luego están los “narcosubmarinos”. En julio, Ben Maenu’u estaba pescando frente a las costas de las Islas Salomón cuando avistó una embarcación abandonada de 25 metros que se había utilizado para transportar cocaína bajo el agua. Son sorprendentemente comunes: se han incautado unos 240 en las últimas dos décadas. La tasa ha aumentado considerablemente desde 2018, según InSight Crime, una organización de investigación. El año pasado se incautaron unas 25, una fracción de las cientos que probablemente hay en circulación.

El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico es otro negocio en rápida evolución

La mayoría de los narcosubmarinos no pueden sumergirse por completo, sino que sobresalen ligeramente del agua, lo que los hace difíciles de detectar. Antes solían realizar viajes cortos, cerca de la costa. Sin embargo, hoy en día se utilizan para cruzar el Atlántico y el Pacífico. También se están construyendo algunos submarinos auténticos, capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocaína. Ninguno ha sido capturado en el mar, pero se han descubierto varios a medio construir en astilleros clandestinos. Por su parte, la Armada colombiana ha incautado recientemente un narcosub sin piloto equipado con un enlace satelital para transmitir imágenes en directo.

Este tipo de tráfico de alta tecnología requiere conocimientos especializados. El resultado es el narcoturismo de negocios. En 2020, dos buzos peruanos escondieron 72 kilos de cocaína en las rejillas de ventilación submarinas de un barco en Callao, una tarea complicada. Más tarde ese mismo mes, volaron a España, se pusieron su equipo de buceo y recuperaron el alijo. Los químicos del narcotráfico también son viajeros frecuentes. La persona que fabrica un neutralizado suele viajar en avión a Perú, dice el general Santos Villalta, y luego al puerto de destino. “Tienen que enviarlo porque es el único que conoce la fórmula para convertirlo de nuevo”.

El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico es otro negocio en rápida evolución. Una opción muy popular es utilizar el dinero en efectivo para financiar otras empresas delictivas. En México, ayudó a financiar la diversificación hacia el fentanilo, ahora la mayor lacra narcótica de Estados Unidos y un negocio que ha evolucionado de forma similar al de la cocaína. En Perú, el dinero de la droga suele financiar la minería ilegal de oro.

Sin embargo, a menudo el dinero en efectivo se encuentra en países ricos y las bandas quieren traerlo de vuelta a Latinoamérica. Antes solían enviar fajos de billetes a casa, pero eso es cada vez menos frecuente. En su lugar, el blanqueo se suele externalizar a especialistas chinos.

La mayoría de los ciudadanos chinos no pueden sacar más de 50.000 dólares del país cada año. Eso es muy poco para muchos de ellos, lo que crea una oportunidad para los blanqueadores. El sistema utiliza transacciones espejo; el dinero no cruza las fronteras, ya que eso podría llamar la atención de las autoridades. En los aparcamientos de los supermercados de Estados Unidos, los grupos de blanqueo chinos reciben bolsas de dinero en efectivo de los traficantes de drogas. Sus afiliados en México envían entonces la suma equivalente en pesos a la cuenta mexicana del cártel, menos una comisión de alrededor del 2%. Los chinos ricos en Estados Unidos compran los dólares a los gánsteres chinos. Los compradores chinos pagan los dólares mediante una transferencia nacional a las cuentas de los blanqueadores en China. Si los blanqueadores necesitan efectivo en México, siempre pueden exportar productos electrónicos u otros bienes desde China, cobrando en el lugar de destino.

El sistema es rápido y barato: antes, el blanqueo costaba casi diez veces más. Y la innovación continúa, especialmente con las criptomonedas. Chainalysis, una empresa de investigación sobre criptomonedas, estima que en 2024 unos 41.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a actividades ilegales cambiaron de manos en todo el mundo. Los grupos de blanqueo chinos pueden operar como antes, pero pagan a las bandas de narcotraficantes con criptomonedas. Las monedas estables son las más populares. Están vinculadas a un activo real, como el dólar, pero, a diferencia de las transferencias internacionales de efectivo, pueden enviarse de una cartera a otra con muy poco control.

“En los delitos financieros, uno de los mayores problemas actuales en Brasil es la stablecoin USD Tether y la facilidad con la que se compra y se vende de forma anónima”, afirma Guilherme Alves de Siqueira, de la policía brasileña. Las stablecoins enviadas a Brasil pueden ser fácilmente convertidas en efectivo por los doleiros, cambistas del mercado negro. Las bandas de narcotraficantes brasileñas también utilizan stablecoins para pagar a sus proveedores. Un grupo de blanqueo conocido como los Criptoboys convirtió 19.400 millones de reales (3.600 millones de dólares) en criptomonedas entre 2017 y 2023 para numerosos clientes, muchos de ellos traficantes.

Las empresas de tecnología financiera también han impulsado el blanqueo de capitales en Brasil. En 2024 había 1600 de ellas, de las cuales solo una quinta parte estaba regulada por el banco central. “Muchas organizaciones criminales tienen su propia fintech”, afirma Alexandre Custódio Neto, que también forma parte de la policía brasileña. Según Fernando Haddad, ministro de Finanzas, estas empresas blanquearon 52.000 millones de reales en los últimos cuatro años. Se supone que las autoridades están tomando medidas drásticas.

El modelo de negocio disperso y subcontratado está creando el caos para los gobiernos. Los pagos a los subcontratistas se suelen realizar en cocaína, lo que fomenta la adicción y alimenta la violencia. Las bandas pequeñas que esperan conseguir trabajo compiten por demostrar a las grandes lo despiadadas que son. Las organizaciones más grandes, a su vez, recurren a la tortura, las decapitaciones y otras demostraciones espeluznantes para castigar los robos de los subcontratistas y enviar así un mensaje a otros posibles ladrones. Estas tendencias contribuyeron a duplicar la tasa de homicidios en Costa Rica en la década hasta 2023.

Para facilitar sus negocios, las bandas también intentan capturar al regulador. En Brasil, Ecuador y México, las bandas de narcotraficantes suelen presentar sus propios candidatos en las elecciones. En Perú, el Parlamento ha aprobado recientemente una serie de leyes que dificultan la investigación de delitos, entre ellas la obligación de que los abogados defensores estén presentes cuando se ejecutan órdenes de registro, lo que en la práctica da a los sospechosos un aviso para destruir pruebas o huir. “Ya hemos entrado en un agujero negro en el que las economías ilegales, principalmente la cocaína y el oro ilegal, están tomando el control de puntos estratégicos del Estado”, afirma Rubén Vargas, exministro del Interior peruano.

El enorme sobreprecio de la cocaína en Asia y Australia supone un problema para esos lugares. Perú, donde la delincuencia está aumentando y las bandas asiáticas ya tienen un punto de apoyo, es un probable punto de origen. Un nuevo y gigantesco puerto de propiedad china en Chancay, al norte de Lima, destinado a dominar el comercio entre Sudamérica y China, es motivo de especial preocupación.

La cocaína es la clave

Cuando los beneficios son tan cuantiosos, las medidas represivas no frenan el tráfico y la violencia, sino que los extienden. Cuando las autoridades brasileñas declararon a finales de 2004 que obligarían a aterrizar o derribarían cualquier avión sospechoso sobre el Amazonas, el tráfico de cocaína pasó del aire a los ríos. Un estudio realizado por Leila Pereira, de la universidad brasileña Insper, y sus colegas, revela que más de 1400 asesinatos entre 2005 y 2020 pueden atribuirse a este cambio en los patrones de tráfico. Eso supone más de una cuarta parte de todos los asesinatos cometidos en la zona durante ese periodo.

Esta misma lógica explica por qué la violencia relacionada con las drogas, que antes se concentraba en unos pocos países de América Latina, ahora atormenta a toda la región. Hace seis años, Ecuador era tan seguro como Estados Unidos. Ahora tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, ya que el tráfico de cocaína se ha desplazado a los puertos ecuatorianos desde los colombianos, más vigilados por la policía. Ni siquiera los refugios seguros lo son ya. En septiembre, unos delincuentes atacaron la casa del fiscal general de Uruguay con armas y granadas después de que la policía incautara dos toneladas de cocaína.

Por muchas embarcaciones de droga que se hundan, el contrabando de cocaína no va a desaparecer. Al contrario, probablemente esté llegando a un puerto cercano.

