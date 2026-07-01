Secretaría de Salud CDMX reporta dos muertos en festejos tras triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 01JULIO2026.- Elementos del ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a dos personas, sobre la calle de Lancaster al cruce con Reforma, que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Anteriormente, sobre el mismo punto se reportó el fallecimiento de dos personas por el mismo siniestro sin confirmarse al momento. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Dos personas murieron por asfixia durante los festejos en la Ciudad de México por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador este 30 de junio en el Mundial 2026. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó los decesos tras aplicar maniobras avanzadas de reanimación sin resultado. Las víctimas, ya identificadas por sus familias, son un hombre de 44 años y una mujer de 19.

Células de emergencia atendieron a los dos afectados en Hamburgo y Lancaster

Los equipos de respuesta llegaron a la intersección de Hamburgo y Lancaster después de recibir el reporte de dos personas inconscientes. Las células estaban integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos, quienes aplicaron primeros auxilios y maniobras de RCP antes del traslado hospitalario.

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Pese a la atención prehospitalaria y a los procedimientos aplicados en el hospital, ninguno de los dos pacientes sobrevivió. El Puesto de Mando del Sector Salud confirmó la causa de muerte: asfixia en ambos casos.

Miles de aficionados salieron a las calles de la capital tras la victoria de México. El Centro Histórico, Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia alcanzaron su máxima capacidad durante la celebración.

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El Gobierno de la Ciudad de México extendió sus condolencias a los familiares, amigos y amigas de las víctimas, y anunció que les brindará apoyo en estos momentos.

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