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Mujer intercepta camioneta de Sheinbaum y la encara agresivamente en Tamaulipas: “¡No me toque!”

El episodio ocurrió en Tampico, durante una gira de la presidenta por Tamaulipas que estuvo marcada por manifestaciones ciudadanas

Composición de una mujer sonriendo con blusa bordada y, en recuadro, la misma mujer desde ventana de auto con otra mujer y público con móviles
Claudia Sheinbaum sonríe en un evento público mientras, en un recuadro, una mujer la encara desde una camioneta en Tamaulipas. (Gobierno de México / City Channel)
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La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento de tensión durante su gira por Tamaulipas, luego de que una mujer interceptara la camioneta en la que se trasladaba y rechazara el saludo de la mandataria.

El incidente ocurrió en Tampico y quedó registrado en video. La ciudadana, visiblemente molesta, aprovechó que la ventanilla del vehículo estaba abajo para reclamar a Sheinbaum por un presunto conflicto relacionado con la propiedad de un terreno.

No, no, no, yo no te doy la mano”, respondió la mujer cuando la presidenta intentó saludarla.

Posteriormente, le exigió intervenir en el caso: “Yo quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. Daño de mi terreno”.

Sheinbaum intentó conocer los detalles de la denuncia y pidió a la mujer que proporcionara su nombre y la dirección donde, según su relato, ocurrían los hechos. La ciudadana, sin embargo, mantuvo el tono de confrontación y reclamó que las autoridades atendieran su situación.

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Resuélvelo y punto”, insistió.

La presidenta tomó nota de los datos que la mujer le proporcionaba y le pidió en varias ocasiones que precisara la dirección. Antes de retirarse, la ciudadana volvió a reclamarle: “Tú le debes al pueblo; a mí no me quieres ver la cara”.

El intercambio terminó cuando la mujer se alejó del vehículo presidencial.

Imagen dividida. Arriba: una camioneta SUV negra en una calle, una mujer se acerca. Abajo: primer plano de la mujer junto al espejo retrovisor de la camioneta, con personas alrededor
Una mujer se acerca al vehículo de la presidenta Claudia Sheinbaum en una calle de Tampico mientras un grupo de personas observa la escena. (X: City Channel)

Protestas durante su gira

El episodio ocurrió durante una gira de Sheinbaum por Tamaulipas que también estuvo marcada por manifestaciones ciudadanas.

En Tampico, personas protestaron durante la inauguración de la primera etapa de un hospital del ISSSTE y exigieron atención al caso de Dafne Zapata, adolescente cuyo fallecimiento derivó en un proceso penal. Los manifestantes utilizaron consignas como “¡Liberen a Danna!”.

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En Reynosa también se registraron reclamos y abucheos durante actividades encabezadas por Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.

Colectivo pide a Sheinbaum reactivar Centro de Identificación Humana en Tamaulipas. (Capturas de pantalla)
Colectivo pide a Sheinbaum reactivar Centro de Identificación Humana en Tamaulipas. (Capturas de pantalla)

Sheinbaum defiende a Andrés Manuel López Beltrán

Durante la misma gira, Sheinbaum se refirió a la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán. Sin mencionar directamente al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el documento migratorio no determina el valor de una persona.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”, declaró.

La presidenta agregó que una visa únicamente permite ingresar a otro país y reiteró su postura de defensa de la soberanía nacional.

Las declaraciones ocurrieron después de que López Beltrán informó que Estados Unidos le retiró el documento y cuestionó públicamente al presidente Donald Trump.

La presidenta mexicana apeló a la soberanía para defender a Andrés Manuel López Beltrán. Crédito: Presidencia
La presidenta mexicana apeló a la soberanía para defender a Andrés Manuel López Beltrán. Crédito: Presidencia

Américo Villarreal vuelve a negar retiro de su visa

Durante la jornada, el gobernador Américo Villarreal también fue cuestionado por periodistas sobre los señalamientos relacionados con su visa estadounidense.

Ante la pregunta sobre si todavía cuenta con el documento, respondió molesto: “Ya la enseñé veinte veces”.

Villarreal evitó pronunciarse sobre el caso de López Beltrán y pidió a los medios concentrarse en la agenda presidencial en Tamaulipas.

Vine a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debías de estar cubriendo”, respondió.

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