Decomisan lujos y drogas en centro penitenciario de Puebla

El decomiso incluyó 12 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, siete armas punzocortantes y aparatos electrónicos que eran comercializados dentro del reclusorio. Créditos: SSPC

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla realizó un operativo de revisión en el Cereso de Tehuacán que dejó al descubierto droga, armas artesanales y aparatos electrónicos no autorizados dentro del centro penitenciario.

Durante la inspección, los policías custodios localizaron 12 envoltorios con hierba seca y sustancia granulada con características similares a la marihuana y al cristal. El hallazgo evidenció la presencia de sustancias ilícitas en un recinto cuya función es la reinserción social.

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El operativo permitió decomisar en una sola revisión droga de dos tipos distintos, armas fabricadas de manera artesanal y equipos electrónicos de entretenimiento cuya posesión está expresamente prohibida al interior del penal.

Armas hechizas, bocinas y televisores entre lo decomisado

Además de la presunta droga, el operativo dejó al descubierto un arsenal de fabricación casera: siete armas punzocortantes y cuatro puntas hechizas fueron retiradas del penal.

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La variedad de lo decomisado, que abarca desde instrumentos capaces de causar lesiones graves hasta equipos de entretenimiento de uso cotidiano, refleja la amplitud de los objetos que logran ingresar al penal sin ser detectados en los controles habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de lo decomisado, que abarca desde instrumentos capaces de causar lesiones graves hasta equipos de entretenimiento de uso cotidiano, refleja la amplitud de los objetos que logran ingresar al penal sin ser detectados en los controles habituales.

Entre los objetos electrónicos asegurados se contabilizaron dos bocinas y dos televisores, además de accesorios para teléfonos celulares, estos artículos eran vendidos al interior del Cereso, lo que apunta a la existencia de un mercado informal de objetos prohibidos dentro del recinto.

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Sin sancionados por el momento

La revisión se efectuó bajo los protocolos establecidos por la dependencia y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, según informaron las autoridades.

La revisión se efectuó bajo los protocolos establecidos por la dependencia y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (Imagen ilustrativa) Crédito: SSC

Hasta el momento no se ha informado si los aseguramientos derivarán en investigaciones formales o en sanciones contra los internos responsables de la posesión de los objetos decomisados.

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La SSP señaló que el operativo forma parte de las acciones permanentes de supervisión implementadas para mantener el orden y reforzar la seguridad dentro del centro penitenciario.

Antecedentes: denuncias de golpizas y cobros de piso

El operativo se suscito en un penal con un historial reciente de señalamientos graves, ya que, desde diciembre de 2025 había denuncias de internos que alertaban sobre golpizas y cobros de piso al interior del Cereso de Tehuacán.

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De acuerdo con esas denuncias, varios reclusos habrían sido sometidos a castigos físicos o enviados a áreas de aislamiento durante semanas. Los señalamientos apuntaron directamente a custodios del centro, a quienes se identifica internamente como “los poblanos”.

Un patrón que se repite en los penales de Puebla

El Cereso de Tehuacán no es el único centro penitenciario poblano con este tipo de hallazgos, ya que, en abril de 2026, un operativo en el mismo recinto dejó 34 objetos prohibidos, entre ellos 21 punzocortantes, accesorios de telefonía y bocinas, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

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En junio de 2026, una revisión en el penal de Puebla capital arrojó 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 44 recipientes para consumo de sustancias ilícitas y 17 teléfonos celulares. Días después, un operativo en el penal de San Pedro Cholula dejó 20 puntas hechizas y tres armas punzocortantes, según un comunicado oficial de la SSP Puebla.

El portal e-consulta.com reveló, con base en una solicitud de transparencia, que el Cereso de San Miguel el cual es el más grande del estado, con 3 mil 275 internos, acumuló solo 60 revisiones en los primeros cinco meses de 2026, pese a concentrar la mayor cantidad de objetos prohibidos hallados con 99 teléfonos celulares, 262 armas punzocortantes, 28 dosis de cristal y cinco bocinas, entre otros artículos.

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