EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Un tribunal federal de Colorado rechazó este martes 30 de junio la demanda civil que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, presentó por las condiciones de su confinamiento en ADX Florence, la prisión de supermáxima seguridad en Colorado donde cumple cadena perpetua desde 2019.

La confirmación del fallo judicial fue revelada luego de que el periodista Keegan Hamilton compartiera documentos oficiales del caso mediante su cuenta oficial de X.

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Según los oficiales, el juez Gordon P. Gallagher falló a favor del gobierno de Estados Unidos y ordenó el cierre del caso, abierto a mediados de 2024.

El Chapo está preso en la ADC Florence desde 2019. Crédito: X - @keegan_hamilton

Uno de los abogados de Guzmán Loera reveló a Hamilton que el narcotraficante “no ha visto el sol ni sentido el sol en su piel en años”.

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La sentencia definitiva estableció que la moción del gobierno para desestimar la demanda quedaba concedida: “Se ordena que se presente un juicio en favor de los acusados y en contra del demandante. Por lo tanto, se ordena que este caso sea cerrado”.

La sentencia, firmada en Denver, Colorado, fue emitida conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 58(a) y aceptó la moción de desestimación 12(b)(6) presentada por los demandados: Mistelle J. Starr, directora de ADX, y el consejero John Holbrooks, ambos en su capacidad oficial.

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El documento fue suscrito por el secretario del tribunal Jeffrey P. Colwell, por conducto de Donald Clement, secretario adjunto.

Con esta sentencia, las quejas de Guzmán Loera sobre el trato que recibe dentro de ADX Florence quedan sin respaldo legal.

La condena de “El Chapo” en Estados Unidos: cadena perpetua más 30 años

El juez federal de distrito Brian M. Cogan condenó a “El Chapo” a cadena perpetua más 30 años el 17 de julio de 2019, tras un juicio de tres meses en la corte federal del distrito este de Nueva York.

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Aquel día, el tribunal ordenó además el pago de 12 mil 600 millones de dólares en decomisos, por ser el líder principal del Cártel de Sinaloa, cargo que incluyó 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato.

Ilustración realizada durante el juicio de El Chapo en EEUU. (Foto: EFE)

Un jurado federal lo declaró culpable el 12 de febrero de 2019 de los 10 cargos del pliego acusatorio: narcotráfico, uso de armas de fuego para apoyar delitos relacionados con drogas, conspiración para cometer lavado de activos y participación en una empresa criminal sistemática.

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La evidencia presentada incluyó el testimonio de 14 testigos cooperantes, entre ellos:

Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey”

Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”

Miguel Ángel Martínez, alias “El Gordo” o “El Tololoche”

Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”

Alex Cifuentes Villa

Según los reportes oficiales de EEUU, la incautación de más de 130 mil kilogramos de cocaína y heroína, armas, libros de contabilidad, mensajes de texto y grabaciones interceptadas, documentaron sus actividades durante 25 años, desde enero de 1989 hasta diciembre de 2014.

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El Vicentillo testificó contra El Chapo en EEUU. (Foto: Reuters / Jane Rosenberg )

Un comunicado del ICE publicado el día de su sentencia detalló los métodos que Guzmán Loera utilizó para transportar cargamentos de narcóticos hacia Estados Unidos: botes de pesca, submarinos, aviones de fibra de carbono, trenes con compartimientos secretos y túneles transnacionales.

Una vez en territorio estadounidense, las drogas se distribuían a mayoristas en Nueva York, Miami, Atlanta, Chicago, Arizona y Los Ángeles.

Para lavar las ganancias, el capo recurrió a contrabando de dinero en efectivo, compañías de seguros, tarjetas de débito recargables y empresas fantasma, entre ellas una empresa de jugos y una compañía de harina de pescado.

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