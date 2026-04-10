Ejército incauta 69 explosivos caseros en Sinaloa: criminales planeaban lanzarlos desde drones

Así fueron localizados los explosivos en Badiraguato. Crédito: SSP Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional aseguraron 69 artefactos explosivos caseros, junto con armas largas, cargadores y cartuchos luego de realizar patrullajes en Badiraguato y Culiacán, Sinaloa.

El primer dispositivo ocurrió durante un reconocimiento terrestre en los poblados Potrero de la Vainilla y Huixiopa, en Badiraguato. Elementos militares localizaron 2 armas largas, 33 cargadores, mil 870 cartuchos y 51 artefactos explosivos improvisados.

Los explosivos fueron asegurados y puestos bajo resguardo del Ejército, quedando en espera de su destrucción por personal especializado, mientras que el resto del material bélico fue puesto a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En una acción distinta, personal del Ejército Mexicano realizó trabajos de patrullaje en la colonia La Limita de Itaje, en Culiacán. Ahí, entre la maleza, ubicaron una caja de cartón cubierta con ramas secas. Tras inspeccionarla siguiendo protocolos de seguridad, localizaron dieciocho artefactos explosivos improvisados que se encontraban adaptados para lanzar desde dron.

Así encontraron los explosivos en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

Estos dispositivos también fueron asegurados y puestos bajo resguardo militar para su destrucción controlada y segura, con el objetivo de eliminar riesgos para la población.

La SSP Sinaloa detalló que los decomisos se llevaron a cabo como parte de las acciones permanentes de vigilancia y reconocimiento en puntos identificados como zonas de riesgo, y reiteró que este tipo de aseguramientos buscan reducir la operatividad de los grupos armados en el estado.

No se reportaron personas detenidas durante estos aseguramientos.

Los artefactos estaban adaptados para drones, según autoridades

De acuerdo con los comunicados oficiales, tanto los explosivos hallados en Badiraguato como los localizados en Culiacán eran de fabricación casera y, en el caso de los dieciocho asegurados en la colonia La Limita de Itaje, estaban específicamente acondicionados para su uso con drones.

Estos hallazgos forman parte de una tendencia al uso de tecnología comercial por parte de grupos armados en la entidad, lo que ha obligado a reforzar la presencia de fuerzas federales y estatales en distintas regiones.

En los últimos años, el número de decomisos de artefactos explosivos improvisados en Sinaloa ha ido en aumento, derivado de diversos factores. Uno de los motivos es el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control de territorios en la entidad

Explosivos incautados, similares a los mostrados por criminales en videos

De acuerdo con un análisis realizado por Infobae México, las imágenes de los artefactos exhibidos por las autoridades muestran similitudes notables con los explosivos caseros que aparecen en videos grabados y difundidos por presuntos integrantes del crimen organizado, como en aquel famoso dronazo contra la casa de la difunta madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en octubre de 2025.

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato. (X/@aic_07)

En los videos se observan artefactos improvisados con tubos, fragmentos metálicos y mecanismos de activación rudimentarios, diseñados para ser transportados y soltados por drones comerciales. Además, resalta la presencia de aletas estabilizadoras en la parte alta de los explosivos, piezas metálicas que permiten que los artefactos desciendan con mayor precisión hacia el objetivo.