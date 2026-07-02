México

Reino Unido emite alerta de viaje para sus ciudadanos que asistirán al México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

El FCDO actualizó su guía oficial tras los arrestos por fraudes con entradas, cuatro muertes durante las celebraciones y un aumento en robos de celular y casos de bebidas adulteradas

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Previa México vs Sudáfrica Mundial 2026
El encuentro será el próximo 5 de julio en la CDMX. (Photo by Mario VAZQUEZ / AFP)

El gobierno del Reino Unido actualizó este 1 de julio su guía oficial de viaje para México con una sección específica dirigida a los ciudadanos británicos que planean asistir al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y el representativo de Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La advertencia llegó después de que cuatro personas murieran durante las celebraciones en el Ángel de Independencia, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, luego del triunfo contra Ecuador.

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El documento, emitido por el FCDO (Ministerio de Asuntos Exteriores), advirtió desde el inicio del torneo los posibles riesgos, entre los que destaca que los documentos de emergencia expedidos por la Embajada Británica en México no son válidos para reingresar a Estados Unidos desde territorio mexicano en caso de robo o pérdida de pasaporte, entre otros.

Muertos y aumento de robos: las alertas del FCDO antes del México vs Inglaterra

El organismo británico reportó en su actualización que tres personas fallecieron en el Ángel de Independencia. Sin embargo, el saldo real ascendió a cuatro: tres murieron por asfixia —dos mujeres de 48 y 19 años, y un hombre de 44— durante las aglomeraciones en Paseo de la Reforma tras la victoria de México sobre Ecuador.

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El cuarto caso fue el de un joven de aproximadamente 25 años recogido en Río Lerma y Río Tíber que murió en el Hospital Rubén Leñero por presunto abuso de sustancias tóxicas.

Las celebraciones reunieron alrededor de un millón cuatrocientas mil personas en las calles de la capital.

Festejos tras el triunfo contra Ecuador. Crédito: @ClaraBrugadaM
Festejos tras el triunfo contra Ecuador. Crédito: @ClaraBrugadaM

El FCDO señaló además que durante el torneo aumentaron los reportes de robos de celular y adulteración de bebidas, y recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones en espacios públicos concurridos.

Boletos falsos y acceso al estadio, entre los riesgos señalados

El FCDO alertó previamente a sus ciudadanos sobre la venta de boletos fraudulentos a través de sitios de reventa no oficiales, redes sociales y terceros.

El organismo señaló que los boletos apócrifos pueden parecer legítimos e incluso escanear en los accesos, pero ser rechazados si el sistema los detecta como inválidos o ya utilizados.

También advirtió que algunos vendedores ofrecieron el mismo boleto a múltiples compradores o revendieron entradas previamente anuladas por FIFA Ticketing.

Detenido por fraude en la venta de un palco en el Estadio Ciudad de México
Detenido por fraude con palcos en Quintaba Roo Foto: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

Los fraudes con boletos del Mundial ya dejaron detenidos en México. Autoridades capturaron en Zumpango, Estado de México, a Brian Isaí “N”, quien habría cobrado 450 mil pesos por la renta de un palco en el Estadio Ciudad de México sin entregar las entradas. La víctima presuntamente realizó tres pagos de 150 mil pesos cada uno desde el 6 de mayo y el detenido dejó de responder mensajes el 8 de junio. El presunto fraude fue realizado en Quintana Roo, por lo que de le trasladó a dicha entidad.

Semanas antes, el 17 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo en Tlalnepantla a Lidia Silvia “N”, revendedora que habría usado la promesa de boletos para el partido inaugural como gancho.

Los robos eran realizados en complicidad con su pareja, quien se encuentra prófugo. crédito: FGJEM

Presuntamente la mujer citó a una pareja en Coacalco, los subió a un vehículo y, con un arma de fuego, les despojó de 80 mil pesos en efectivo. Su pareja sentimental, identificado como Simón “N”, permanece prófugo tras haber colaborado en el robo.

Protestas sindicales y restricciones legales que afectan el entorno del partido

El FCDO también señaló en su alerta sobre la CDMX que desde principios de junio, protestas de sindicatos de trabajadores generaron interrupciones intermitentes en el Centro Histórico de Ciudad de México, con cierres en el Zócalo y sus calles aledañas, bloqueos en Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Circuito Interior, y un bloqueo temporal al acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esa alerta hace referencia a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin embargo, las acciones sindicales en la capital dejaron de realizarse desde el pasado 20 de junio de 2026 y los plantones también fueron retirados.

Lo que no alertó el Reino Unido fueron las movilizaciones de madres y colectivos buscadores, quienes han sido reprimidos por la policía capitalina.

El FCDO advirtió también que beber en espacios públicos —incluyendo las inmediaciones de estadios y restaurantes es ilegal en México y puede resultar en una multa y que la importación, compra y venta de cigarrillos electrónicos y vaporizadores está prohibida en el país. Cabe señalar que el negocio de los vapeadores también suele estar relacionado con delincuencia organizada.

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