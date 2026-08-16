Represión y aislamiento: cómo está Afganistán a cinco años de la llegada del régimen talibán

Una mujer afgana camina entre soldados talibanes en un puesto de control en Kabul, Afganistán (REUTERS/Ali Khara)

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Los cafés en la calle del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el corazón del distrito gubernamental de Kabul, solían hacer sonar pop afgano a todo volumen para atraer a una multitud de funcionarios chismosos. Ahora no sale música de ellos —ni de ningún otro lugar—. Está prohibida. Los hombres se apresuran por la calle con el tradicional shalwar kameez, luciendo largas barbas. Donde solía haber un colorido mural, ahora hay un gigantesco eslogan en dari, el dialecto local del persa: “No hay más dios que Alá”. Junto a él, un hombre con uniforme negro descansa en la torreta de un Humvee americano capturado, acariciando una ametralladora y vigilando distraídamente el tráfico de la hora del almuerzo.

El 15 de agosto se cumplirán cinco años desde que los talibanes regresaron a Kabul. Durante 20 años habían estado luchando contra el gobierno, sus patrocinadores estadounidenses y algunos de los aliados de Estados Unidos. La guerra comenzó en 2001, cuando Estados Unidos derrocó al primer gobierno talibán porque había dado refugio a los terroristas que planearon los atentados del 11 de septiembre. Cuando terminó en 2021, se había convertido en la guerra más larga que ha librado Estados Unidos. El régimen respaldado por Estados Unidos colapsó como un castillo de naipes cuando la superpotencia se retiró. Los talibanes regresaron con las manos libres.

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Viajar de Herat, en el oeste del país, a Kandahar, en el sur, y luego a Kabul, en el este, muestra cómo han consolidado su control. En el viaje de 1.000 kilómetros, su corresponsal vio ondear la bandera blanca y negra de los talibanes en plazas, campos de trigo, rotondas y controles remotos, en los escritorios de profesores universitarios y en las salas de reuniones de directores ejecutivos.

Cansados de la guerra, los afganos recibieron con agrado la paz. Las ciudades que solían retumbar con explosiones de suicidas se sienten sorprendentemente tranquilas. “Este es el segundo verano en que los pájaros han regresado a Kabul”, dice un exfuncionario del gobierno, señalando los árboles de su jardín.

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La observación sugiere que la vida silvestre se ha adaptado con mayor facilidad a la nueva situación que la opinión internacional. Aunque varios países tienen embajadas en Kabul, solo un gobierno extranjero —el de Rusia— reconoce el Emirato Islámico. Los talibanes controlan los ministerios, los impuestos, las fronteras y el ejército, pero están excluidos del sistema financiero mundial porque muchos miembros del gabinete siguen sancionados como terroristas. Su grotesca prohibición de la educación para niñas mayores de 12 años refuerza su condición de parias.

Los talibanes establecieron una paz razonablemente estable y gestionan un estado moderno mucho mejor que en la década de 1990. Entonces, sus líderes sabían poco de la vida más allá de sus aldeas pastunes en el sur del país. Ahora muchos han visto el mundo, en particular los estados del Golfo donde pasaron tiempo durante la guerra.

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Pero no tienen forma de atraer inversiones. Y tanto el poder económico como el militar se concentra cada vez más en torno a Haibatullah Akhundzada, el emir, que gobierna no desde la relativamente cosmopolita Kabul sino desde la ciudad pastún de Kandahar. Él es, incluso según los estándares talibanes, extraordinariamente extremo.

La estabilidad tras décadas de guerra no es poca cosa. Pero el gobierno del Sr. Akhundzada no ofrece a la población de rápido crecimiento del país —45 millones, de los cuales casi dos tercios no habían nacido en 2001— nada que se asemeje siquiera a un camino hacia la prosperidad. Muchos de ellos ven que su vida empeora en términos materiales. Todos ellos —especialmente las mujeres— han visto restringidas sus libertades (la mayoría de las personas dentro del país hablaron con The Economist solo bajo condición de anonimato). Constantemente sopesan pequeñas libertades frente al riesgo de castigo.

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El gobierno talibán cuenta con algunos recursos. Ha preservado gran parte de la burocracia profesionalizada de Kabul junto con los sistemas informáticos que gestionan impuestos, fronteras y aduanas (aunque en junio el emir prohibió el uso de teléfonos inteligentes en oficinas gubernamentales). Algunos funcionarios eligieron huir. Pero no hubo una gran purga; más de la mitad de los funcionarios de la república permanecen, según personas dentro y alrededor del gobierno. La continuidad de la experiencia ayudó al banco central a preservar la fortaleza del afgani y mantener la inflación bajo control.

Combatientes talibanes afganos patrullan cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán, en Spin Boldak, provincia de Kandahar (REUTERS/Stringer)

¡Aquí no tienes poder! El gobierno ahora recauda alrededor de USD 4.000 millones anuales en impuestos y otros ingresos, según el Banco Mundial, casi un 60% más que en 2020. El aumento provino de subir impuestos y reducir la corrupción. En sus últimos años, el gobierno anterior se había vuelto tan corrupto que “se pudrió desde dentro”, dice un ministro que formó parte de él y que aún vive en Kabul. Los afganos aseguran que la extorsión de bajo nivel, que antes era parte de la vida diaria, en gran medida ha desaparecido.

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El crecimiento de los ingresos, sin embargo, es menor que la caída de la ayuda. La ayuda humanitaria y para el desarrollo rondaba los USD 4.000 millones en 2020. Cuando los talibanes asumieron el poder, la ayuda al gobierno se desplomó, pero gran parte del daño se compensó con un aumento de la asistencia humanitaria a través de otros canales. Ahora también se ha reducido. En 2025 fue de solo USD 1.200 millones; la cifra de este año será menor, probablemente mucho menor. Los hospitales y clínicas del país están quedándose sin fondos, ya que el gobierno ha recortado el dinero para salud y bienestar para destinar la mitad de sus ingresos a seguridad.

A los cinco años, ministros talibanes aseguran en privado que siguen “en modo de control”, es decir, que la seguridad es lo primordial. Han logrado resultados. El año pasado murieron menos de 100 civiles en atentados terroristas, según el South Asia Terrorism Portal, que recopila estos datos. El gobierno ha reprimido a la antes temida Provincia del Estado Islámico de Jorasán. Al Qaeda ha reducido sus operaciones en el país. En julio, grupos opositores llevaron a cabo una serie de atentados y afirmaron haber matado a más de 20 combatientes talibanes. Tal resistencia puede aumentar. Pero los atentados fueron pequeños y se sofocaron con facilidad.

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Ha habido una excepción importante a la represión de grupos terroristas —al menos, según el gobierno de Pakistán—. Un grupo con presencia en Afganistán, llamado los talibanes pakistaníes, perpetran atentados en Pakistán. Pakistán acusa al gobierno talibán de dar refugio al grupo y su fuerza aérea ha atacado objetivos en Afganistán. Pakistán también ha cerrado la frontera entre ambos países. Eso ha elevado los precios de los alimentos en Afganistán y bloqueado el acceso a mercados de exportación y a tratamiento médico.

Al reducir la violencia en Afganistán, los talibanes tienen una enorme ventaja: no tienen que luchar contra los talibanes, quienes solían causar la mayor parte. Esta ironía no invalida el beneficio para la población en general. Los afganos dicen rápidamente cuánto ha cambiado la paz: los agricultores pueden llevar sus productos al mercado; los niños (y, cuando se les permite, las niñas) pueden ir caminando a la escuela; hacer viajes largos para visitar a la familia o ver el país ya no es una elección extraña.

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Sin embargo, se paga un precio en represión. Las fuerzas de seguridad responden brutalmente ante cualquier disidencia abierta. En una reciente visita a Herat, donde hay grandes poblaciones tayikas y musulmanas chiíes, un ministro del gobierno señaló a la policía local como ejemplo para los demás, según dos habitantes informados sobre la conversación. El trabajo ejemplar que elogiaba era la represión de una protesta en junio de mujeres enfadadas por una redada de la policía de la virtud y el vicio. Muchas manifestantes fueron golpeadas. Una adolescente fue asesinada a tiros.

Lo que el gobierno no gasta en hombres armados parece ir a autopistas y mezquitas. Las grandes ciudades siguen, en su mayoría, conectadas por carreteras de dos carriles, a veces pedregosas. Pero en el trayecto de Kandahar a Kabul se disfruta de tramos de asfalto recién colocado. Se están construyendo mezquitas cada 70 kilómetros (43 millas), por decreto.

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En Kabul, se están ensanchando las carreteras y aumenta la construcción privada de viviendas, muchas de ellas financiadas por la diáspora para familiares que permanecen. En otras partes, el gobierno invierte en canales, gasoductos y parques solares, y otorga licencias para la minería de oro, cobre y litio, en su mayoría en el norte del país. Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que la visión talibán es convertir Afganistán en un “espacio de competencia positiva”. Si se mantiene la paz, él y sus colegas sostienen que Afganistán seguramente empezará a prosperar.

Detrás de la luna, más allá de la lluvia

Si es así, el camino es muy largo. El PIB per cápita del país cayó drásticamente tras la llegada de los talibanes al poder. En paridad de poder adquisitivo, es ahora de solo 2.300 dólares, aproximadamente lo que era a mediados de la década de 2000. Solo un puñado de países, en su mayoría del África subsahariana y asolados por conflictos, están peor. Muchos afganos pasan hambre. La sequía prolongada deja los alimentos escasos; hay largas colas en los pozos de Kabul. “Muchos de los niños que encontramos sobreviven a base de pan y té”, dice uno de los pocos trabajadores humanitarios que quedan.

En Sarobi, una localidad de ladrillo de adobe entre dispersos pueblos en las montañas al este de Kabul, los habitantes aseguran que apenas tienen suficiente comida. Muchas personas se endeudan para sobrevivir. “Tenemos paz, pero los bolsillos vacíos”, dice Razi Khan, un anciano de la aldea. Para muchos hogares, el problema más urgente es la falta de trabajo. Hassan, un joven de 25 años que fue soldado en el ejército del gobierno anterior, busca empleo desde el regreso talibán. Los trabajos que hay —como peón en un proyecto solar local— requieren la aprobación de un comandante talibán, añade.

Estos problemas se han agravado por el retorno forzoso de unos 6 millones de afganos, muchos sin nada, desde Pakistán e Irán. “Ha puesto una fuerte presión sobre los recursos de un país que ya estaba al límite”, dice Arafat Jamal, de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. La mayoría de los expulsados por Irán proceden de aldeas pobres del norte de Afganistán, que durante años han sobrevivido con trabajos de temporada recogiendo fruta al otro lado de la frontera.

Aunque muchos afganos se han acostumbrado a la pobreza y las penurias, hay un tema sobre el que expresan una amargura especial: la educación. Entre 2001 y 2021 la matriculación escolar aumentó, especialmente en las ciudades. Estaba lejos de ser universal —la tasa de alfabetización actual es solo del 37%— pero los padres habían comenzado a ver a niños y niñas yendo a la escuela como lo habitual.

Las niñas y las mujeres afganas están deseando volver a clase (REUTERS/Zohra Bensemra)

La prohibición talibán de la educación secundaria para niñas es rechazada por la gran mayoría de los afganos —y por la mayoría de los talibanes, según muchas personas entrevistadas por The Economist—. No hay mucho que puedan hacer al respecto. Pero las autoridades de algunas ciudades han creado una solución para las familias más acomodadas, concediendo licencias a madrasas, o escuelas religiosas, para educar a niñas mayores de 12 años, además de a niños.

En una casa de tres pisos reconvertida en Kabul, con pequeñas aulas destartaladas y alfombras raídas, el director de una de estas instituciones dice que educa a 600 niñas. La cuota estándar es de 1.000 afganis (15,20 dólares) al mes (algunas familias pobres pagan menos), a cambio de lo cual las niñas reciben cuatro horas de clase impartidas por profesoras seis días a la semana. Las niñas llevan abayas negras y pañuelos morados. Las cuatro alumnas de 16 y 17 años que contaron a su corresponsal lo felices que estaban de regresar al colegio lo hicieron con mascarillas estilo covid, pues la boca de las mujeres debe estar cubierta.

Técnicamente, toda la actividad es legal. Aun así, todos hablan en susurros, como si hablar de ello —especialmente del hecho de que no es estrictamente una educación islámica— pudiera hacer que desapareciera. Las alumnas dicen que la escuela es mejor que las públicas a las que asistían antes de 2021. Se alegran de poder estudiar matemáticas, ciencias, geografía e inglés (que todas hablan bien), además de estudios islámicos, que también disfrutan.

Por las cosas terribles que él hace

Una, Diwa, dice que lamenta que muchas de sus amigas no puedan costearlo. Todas se frustran al pensar que no podrán aprovechar la precaria educación que están recibiendo. “No queremos quedarnos en casa solo a criar niños, o ser maestras en una escuela islámica”, dice Nadia. “Ese no era nuestro sueño”.

El principal destructor de sueños es el hombre de Kandahar a quien algunos diplomáticos en Kabul llaman el Mago de Oz. Se cree que el Sr. Akhundzada tiene unos 60 años, no permanece oculto tras una cortina, hasta donde se sabe, pero casi nunca se le ve en público; las fotos más recientes verificadas son de hace décadas. Exclérigo y juez de la sharía, durante la guerra apoyó el giro talibán hacia los atentados suicidas, permitiendo que uno de sus hijos cometiera así asesinatos en 2017.

El Sr. Akhundzada ha impuesto una versión de la ley sharía que poquísimos otros musulmanes justificarían, que incluye estricta segregación por sexo, severos códigos de vestimenta y la eliminación de la mujer de la vida pública. Sus discursos emitidos dejan claro que considera los derechos de la mujer y la educación no religiosa para cualquiera como obra de Satán. “Cree que el mundo exterior está básicamente envenenado y aleja a los afganos del camino de la sharía y de Dios”, dice una fuente diplomática en Kabul. “Su visión es básicamente ‘apágalo todo’”. Adam Weinstein, del Quincy Institute, un grupo de expertos, sostiene que la facción kandaharí puede creer que más ayuda y más inversión extranjera solo reforzaría la influencia de sus rivales. En cambio, los decretos duros y el aislamiento ayudan a dejar claro —y a mantener— el férreo control del emir.

No son esas sus únicas herramientas. El emir ha asegurado que los ministros en Kabul tengan adjuntos que le informen directamente. Dirige la policía de la virtud y el vicio, de túnica blanca, principal brazo de control social e institucional del régimen. Eludiendo el ministerio de finanzas en Kabul, ha tomado el control directo de algunos ingresos de la minería. Y en los últimos seis meses, alegando tensiones con Pakistán, ha creado una fuerza de 8.000 combatientes en Kandahar que no depende del mando del ejército y que tiene un notorio aire pretoriano.

Hubo esperanzas sinceras de que el regreso no se diera según los deseos del Sr. Akhundzada. Muchos talibanes moderados, ahora asentados en Kabul, creían que el segundo emirato podía emular los brillantes ejemplos de modernización islámica que habían visto en el Golfo sin sacrificar sus creencias. Durante un tiempo hubo rumores de que figuras menos reaccionarias —notablemente Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior y líder de una poderosa facción— desafiarían al emir. Ahora, los talibanes descontentos han cerrado filas, quizá inseguros de poder ganar, quizá porque sus preocupaciones van en segundo lugar respecto a permanecer en el poder.

Por tanto, no hay alternativa clara a políticas más regresivas y mayor aislamiento. El estado de la atención sanitaria muestra su coste. Los talibanes han impuesto la segregación de pacientes y médicos por sexo, han expulsado a médicas y han impedido que mujeres se formen en medicina. El resultado es predecible: falta crónica de atención para mujeres. Una encuesta de Refugees International, una ONG, encontró que la mortalidad materna en Herat en la primera mitad de 2026 era cinco veces mayor que en el mismo período del año anterior.

Otro indicador es la emigración. Un profesor cuya facultad ha quedado totalmente sin mujeres (y cuya esposa con estudios no puede trabajar) afirma que las políticas regresivas ya han causado una enorme fuga de cerebros. Si no cambian, ese drenaje se acelerará. “Nos hemos quedado, con la esperanza de que las cosas mejoren, pero pronto empezaremos a buscar cómo irnos”, dice el profesor. Aunque Irán se ha vuelto hostil hacia los migrantes afganos, muchos todavía intentan escapar cruzando el desierto de Margo. Marg significa “muerte” en persa, y el paisaje le hace honor al nombre.

Pero si algunos se van, la mayoría no tiene más remedio que quedarse. Algunos talibanes insisten todavía en que, con el tiempo, la situación mejorará. Pero muchos afganos están impacientes. “Han pasado cinco años”, dice Diwa, la estudiante. “No queremos esperar”.

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