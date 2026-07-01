Los beneficios que el T-MEC le da a México y el impacto económico que tendría perderlo

T-mec.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) volvió a colocarse en el centro de la discusión económica luego de que este 1 de julio iniciara el proceso de revisión contemplado en el propio acuerdo comercial.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible negativa a extender el tratado generaron incertidumbre en los mercados, aunque el Gobierno de México aclaró que el acuerdo no concluye automáticamente.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, incluso si Estados Unidos no presenta la carta para ampliar la vigencia del tratado por 16 años adicionales, el T-MEC permanecerá vigente hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales. Esto significa que el comercio entre los tres países continuará mientras se desarrollan las negociaciones.

El tratado, que sustituyó al antiguo TLCAN y entró en vigor el 1 de julio de 2020, se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana, al facilitar el intercambio comercial con los dos mercados más importantes del país.

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¿Cuáles son los principales beneficios del T-MEC para México?

Desde su entrada en vigor, el T-MEC ha fortalecido la integración económica de América del Norte y consolidado a México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Uno de sus mayores beneficios es la eliminación de aranceles para la mayoría de los productos que cumplen con las reglas de origen, lo que permite que las exportaciones mexicanas lleguen a Estados Unidos y Canadá en condiciones más competitivas.

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Además, el acuerdo ha generado un entorno de mayor certidumbre para los inversionistas, impulsando la llegada de empresas extranjeras interesadas en instalar plantas de producción en territorio mexicano, especialmente ante el fenómeno conocido como nearshoring, que busca acercar las cadenas de suministro al mercado estadounidense.

Entre los beneficios más importantes destacan:

Acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y Canadá sin el pago de la mayoría de los aranceles .

Atracción de inversión extranjera directa gracias a reglas comerciales claras.

Impulso a industrias estratégicas como la automotriz , manufacturera , aeroespacial y agroalimentaria .

Fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte .

Nuevas disposiciones sobre comercio digital, medio ambiente y derechos laborales.

Actualmente, más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, lo que convierte al T-MEC en una herramienta clave para el crecimiento económico del país.

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La revisión del tratado no significa que el T-MEC termine

Aunque las declaraciones de Donald Trump generaron preocupación, especialistas coinciden en que una salida inmediata de Estados Unidos del acuerdo es poco probable.

El propio mecanismo del T-MEC establece que, si alguno de los tres países decide no renovar el acuerdo en esta etapa, el tratado no desaparece automáticamente. En su lugar, comienza un periodo de revisiones anuales que puede extenderse hasta 2036.

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Durante ese tiempo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá podrán seguir negociando modificaciones o incluso acordar una extensión de 16 años adicionales en cualquier momento.

De acuerdo con analistas en comercio internacional, el escenario más probable es que las negociaciones continúen durante varios años antes de alcanzar un nuevo consenso, tal como ocurrió durante la renegociación que dio origen al actual tratado.

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¿Qué pasaría con la economía mexicana si el T-MEC desapareciera?

Aunque la cancelación inmediata del acuerdo es considerada un escenario poco probable, economistas advierten que su desaparición tendría consecuencias significativas para México.

La pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense obligaría a numerosas exportaciones mexicanas a pagar aranceles, reduciendo su competitividad frente a otros países y afectando directamente a sectores que dependen del comercio exterior.

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Asimismo, la incertidumbre provocaría una disminución en la llegada de nuevas inversiones, ya que muchas empresas han elegido instalarse en México precisamente por las ventajas que ofrece el tratado.

Entre los posibles efectos también destacan una desaceleración del crecimiento económico, menor generación de empleos y afectaciones a las cadenas de producción que hoy operan de manera integrada entre los tres países.

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Las regiones más dependientes de la manufactura y la industria de exportación, especialmente en el norte y el Bajío, serían algunas de las más impactadas.

La incertidumbre, el mayor riesgo para México en la revisión del T-MEC

Más que una ruptura definitiva, diversos especialistas consideran que el principal desafío para México es enfrentar un periodo prolongado de incertidumbre.

La posibilidad de que las negociaciones se extiendan durante varios años podría retrasar proyectos de inversión y hacer que algunas empresas pospongan decisiones relacionadas con nuevas plantas, infraestructura o expansión de operaciones.

Pese a ello, tanto el Gobierno de México como el de Canadá han reiterado su interés en mantener vigente el tratado, argumentando que la integración económica de América del Norte ha fortalecido la competitividad regional frente a otras economías.

Mientras continúan las conversaciones, el T-MEC seguirá siendo uno de los instrumentos más importantes para la estabilidad económica del país.

Su permanencia no solo representa un mecanismo para facilitar el comercio internacional, sino también una pieza fundamental para mantener la confianza de inversionistas, preservar millones de empleos y sostener el crecimiento de sectores estratégicos que dependen del intercambio con Estados Unidos y Canadá.