México

Los beneficios que el T-MEC le da a México y el impacto económico que tendría perderlo

El acuerdo comercial cumple un papel clave para la industria, el empleo y la inversión en el país

Guardar
Google icon
T-mec.
T-mec.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) volvió a colocarse en el centro de la discusión económica luego de que este 1 de julio iniciara el proceso de revisión contemplado en el propio acuerdo comercial.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible negativa a extender el tratado generaron incertidumbre en los mercados, aunque el Gobierno de México aclaró que el acuerdo no concluye automáticamente.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, incluso si Estados Unidos no presenta la carta para ampliar la vigencia del tratado por 16 años adicionales, el T-MEC permanecerá vigente hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales. Esto significa que el comercio entre los tres países continuará mientras se desarrollan las negociaciones.

El tratado, que sustituyó al antiguo TLCAN y entró en vigor el 1 de julio de 2020, se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana, al facilitar el intercambio comercial con los dos mercados más importantes del país.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los principales beneficios del T-MEC para México?

Desde su entrada en vigor, el T-MEC ha fortalecido la integración económica de América del Norte y consolidado a México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Uno de sus mayores beneficios es la eliminación de aranceles para la mayoría de los productos que cumplen con las reglas de origen, lo que permite que las exportaciones mexicanas lleguen a Estados Unidos y Canadá en condiciones más competitivas.

Además, el acuerdo ha generado un entorno de mayor certidumbre para los inversionistas, impulsando la llegada de empresas extranjeras interesadas en instalar plantas de producción en territorio mexicano, especialmente ante el fenómeno conocido como nearshoring, que busca acercar las cadenas de suministro al mercado estadounidense.

Entre los beneficios más importantes destacan:

  • Acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y Canadá sin el pago de la mayoría de los aranceles.
  • Atracción de inversión extranjera directa gracias a reglas comerciales claras.
  • Impulso a industrias estratégicas como la automotriz, manufacturera, aeroespacial y agroalimentaria.
  • Fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte.
  • Nuevas disposiciones sobre comercio digital, medio ambiente y derechos laborales.

Actualmente, más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, lo que convierte al T-MEC en una herramienta clave para el crecimiento económico del país.

La revisión del tratado no significa que el T-MEC termine

Aunque las declaraciones de Donald Trump generaron preocupación, especialistas coinciden en que una salida inmediata de Estados Unidos del acuerdo es poco probable.

El propio mecanismo del T-MEC establece que, si alguno de los tres países decide no renovar el acuerdo en esta etapa, el tratado no desaparece automáticamente. En su lugar, comienza un periodo de revisiones anuales que puede extenderse hasta 2036.

Durante ese tiempo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá podrán seguir negociando modificaciones o incluso acordar una extensión de 16 años adicionales en cualquier momento.

De acuerdo con analistas en comercio internacional, el escenario más probable es que las negociaciones continúen durante varios años antes de alcanzar un nuevo consenso, tal como ocurrió durante la renegociación que dio origen al actual tratado.

¿Qué pasaría con la economía mexicana si el T-MEC desapareciera?

Aunque la cancelación inmediata del acuerdo es considerada un escenario poco probable, economistas advierten que su desaparición tendría consecuencias significativas para México.

La pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense obligaría a numerosas exportaciones mexicanas a pagar aranceles, reduciendo su competitividad frente a otros países y afectando directamente a sectores que dependen del comercio exterior.

Asimismo, la incertidumbre provocaría una disminución en la llegada de nuevas inversiones, ya que muchas empresas han elegido instalarse en México precisamente por las ventajas que ofrece el tratado.

Entre los posibles efectos también destacan una desaceleración del crecimiento económico, menor generación de empleos y afectaciones a las cadenas de producción que hoy operan de manera integrada entre los tres países.

Las regiones más dependientes de la manufactura y la industria de exportación, especialmente en el norte y el Bajío, serían algunas de las más impactadas.

La incertidumbre, el mayor riesgo para México en la revisión del T-MEC

Más que una ruptura definitiva, diversos especialistas consideran que el principal desafío para México es enfrentar un periodo prolongado de incertidumbre.

La posibilidad de que las negociaciones se extiendan durante varios años podría retrasar proyectos de inversión y hacer que algunas empresas pospongan decisiones relacionadas con nuevas plantas, infraestructura o expansión de operaciones.

Pese a ello, tanto el Gobierno de México como el de Canadá han reiterado su interés en mantener vigente el tratado, argumentando que la integración económica de América del Norte ha fortalecido la competitividad regional frente a otras economías.

Mientras continúan las conversaciones, el T-MEC seguirá siendo uno de los instrumentos más importantes para la estabilidad económica del país.

Su permanencia no solo representa un mecanismo para facilitar el comercio internacional, sino también una pieza fundamental para mantener la confianza de inversionistas, preservar millones de empleos y sostener el crecimiento de sectores estratégicos que dependen del intercambio con Estados Unidos y Canadá.

Temas Relacionados

T-MECDonald TrumpClaudia SheinbaumRevisiónEEUUCánadaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

El comunicador deja un legado de más de 50 años de carrera

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de julio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio?: reportan retrasos en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio?: reportan retrasos en la Línea B

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

Fiscalía de la CDMX aprehende a hombre investigado por pornografía infantil tras cuatro años de rastreo digital

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y mexicanas no perdonan: “No podrás contra Juan Ga”

Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias: “Lo pedí hace meses”

Gabriel Soto confirma que demandará contra Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de imagen

Ana Bárbara rompe el silencio tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval: “Me la mega pellizca”

Cuánto cuestan las sandalias exclusivas que Infantino le regaló a Jorge Campos durante el partido México vs. Ecuador

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México, 40 años después de la Mano de Dios

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: cierre vehicular en las inmediaciones de Segob a la altura de Bucareli

La vez que México venció a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al Mundial del 86

Faitelson y Vaca reaccionan al partido de México vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026