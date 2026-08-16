EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 16 de agosto

06:01 hsHoy
¿En qué alcaldías de Ciudad de México se esperan lluvias?
La mañana de este domingo se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, incremento de nubosidad y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) y lluvias con chubascos en la Ciudad de México, condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
06:00 hsHoy
Pronóstico del tiempo para el 16 de agosto en México
Este domingo se esperan lluvias intensas en Michoacán y muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. El monzón mexicano favorecerá precipitaciones fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, con descargas eléctricas y rachas de viento.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (costa y oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Guerrero (sur y costa), Oaxaca (oeste y norte), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Nayarit (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala, Morelos y Tabasco (oeste y este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.