Día del Niño: por qué se celebra hoy, 16 de agosto, en Argentina

El Día del Niño se celebra el 16 de agosto en Argentina porque cae en el tercer domingo del mes, según el decreto 562/2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina y, en 2026, la fecha queda unida al feriado nacional del lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La jornada quedó fijada de manera oficial para el tercer domingo de agosto a partir del decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, mientras la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó el calendario de este año.

El texto oficial del Boletín Oficial estableció en su artículo 1 que “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y entró en vigencia con su publicación el 7 de agosto de 2025. A la par, la CAIJ sostuvo la referencia histórica de la fecha dentro del calendario comercial y familiar.

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La decisión formalizó el nombre “Día del Niño” a nivel nacional y eliminó la denominación “Día de las Infancias”, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Por qué el Día del Niño se celebra hoy en Argentina

En Argentina, el 16 de agosto de este año coincide con la celebración por ser el tercer domingo del mes, situación que se repetirá en 2026, según el decreto 562/2025 y la tradición de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

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Durante varios años, el festejo se ubicó en el segundo domingo de agosto. Ese criterio cambió con la oficialización del tercer domingo del mes, que pasó a regir para cada edición futura. La resolución aparece en el texto del Boletín Oficial, que además describe a la efeméride como “una tradición arraigada en nuestro país”.

Este año, la fecha adquiere una particularidad adicional: el lunes 17 de agosto es feriado nacional por el homenaje a San Martín, de modo que la celebración infantil queda inserta en un fin de semana largo de tres días. Ese encadenamiento modifica la agenda de muchas familias y también la programación de actividades públicas y privadas orientadas a chicos.

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El decreto incorporó además una referencia jurídica tomada de la Convención sobre los Derechos del Niño, al recordar que se considera niño a toda persona menor de 18 años. Esa definición figura en el artículo 1 del tratado internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y citado en los fundamentos de la norma argentina.

La ONU fijó el 20 de noviembre como Día Universal del Niño en recuerdo de la Declaración de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del Día del Niño

La historia de esta conmemoración remite a una iniciativa internacional impulsada por la ONU a mediados del siglo XX. Naciones Unidas promovió que los países reservaran una jornada destinada a la infancia, con el objetivo de alentar la fraternidad entre niños, difundir sus derechos y favorecer acciones vinculadas con su bienestar, de acuerdo con la información institucional del organismo.

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A escala global, la fecha de referencia es el 20 de noviembre, identificado por la ONU como el Día Universal del Niño. Ese día recuerda dos hitos internacionales. El primero fue la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. El segundo llegó en 1989 con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que luego entró en vigor en 1990.

La documentación de Naciones Unidas señala que el 20 de noviembre funciona como una jornada para promover el bienestar de la infancia y difundir sus derechos. UNICEF también ubica esa fecha como el momento en que se conmemoran los avances en materia de protección infantil y se pone el foco en la situación de los sectores más vulnerables.

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En Argentina, la CAIJ impulsó una fecha específica para el Día del Niño, asociada a la compra de juguetes, regalos y encuentros familiares. Con el tiempo se agregaron festivales, campañas comunitarias, propuestas escolares y actividades recreativas.

En 2025, la oficialización solo ordenó el nombre y la fecha en el ámbito estatal. El decreto retomó la tradición local y la vinculó con la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Cuándo se celebra en los países de la región

La fecha del Día del Niño no es uniforme en América Latina. Aunque la inspiración internacional remite a los derechos de la infancia, cada país adoptó su propio calendario a partir de decisiones estatales, tradiciones escolares, campañas institucionales o costumbres sociales.

En México, la celebración se realiza el 30 de abril. En Colombia, el festejo tiene lugar el último sábado de abril. En Chile, la referencia habitual es el segundo domingo de agosto. En Paraguay, la fecha es fija y cae cada 16 de agosto.

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Dentro del mapa regional, Perú y Uruguay también ubican la celebración en agosto, aunque con calendarios que pueden variar según el año y las decisiones locales.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Niño

Feliz Día del Niño, que no falten la risa, los juegos y el tiempo en familia.

Que este Día del Niño llegue con alegría, cariño y momentos para recordar.

Hoy es una buena fecha para celebrar la infancia con afecto, compañía y diversión.

Feliz Día del Niño para quienes llenan cada día de curiosidad, preguntas y sonrisas.

Que la imaginación y el juego tengan un lugar especial en esta jornada.

Un saludo grande en este Día del Niño, con deseos de felicidad y mucha diversión.

Cada chico merece cuidado, respeto y oportunidades para crecer con bienestar.

Feliz Día del Niño, con el deseo de compartir una jornada llena de alegría.