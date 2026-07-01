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La Marina logra detener avance de más de una tonelada de cocaína en Chiapas: Hay 8 detenidos

Dos acciones independientes de vigilancia marítima dejaron un decomiso valorado en 263 millones de pesos

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Dos acciones independientes de vigilancia marítima y aérea frente a San José el Hueyate dejaron un decomiso valorado en 263 millones de pesos que debilita la estructura financiera de grupos delictivos. Créditos: Semar
Dos acciones independientes de vigilancia marítima y aérea frente a San José el Hueyate dejaron un decomiso valorado en 263 millones de pesos que debilita la estructura financiera de grupos delictivos. Créditos: Semar

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Armada de México aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína y detuvo a ocho personas en dos operativos marítimos realizados en aguas del Océano Pacífico, frente a las playas de San José el Hueyate, en el estado de Chiapas, según informó la Semar.

El decomiso representa una afectación económica estimada en 263 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas y significa que se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población, según el comunicado oficial de la dependencia.

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Dos acciones, ocho detenidos y más de mil kilos asegurados

La Semar, en funciones de Guardia Costera, ejecutó las dos intervenciones de forma independiente en la misma zona marítima. En conjunto, el operativo dejó ocho presuntos infractores de la ley detenidos, una embarcación menor con dos motores fuera de borda asegurada y el cargamento de droga distribuido en 42 bultos con un total de mil 244 paquetes de presunta cocaína.

En conjunto, el operativo dejó ocho presuntos infractores de la ley detenidos, una embarcación menor con dos motores fuera de borda asegurada y el cargamento de droga distribuido en 42 bultos con un total de mil 244 paquetes de presunta cocaína. Créditos: Semar
En conjunto, el operativo dejó ocho presuntos infractores de la ley detenidos, una embarcación menor con dos motores fuera de borda asegurada y el cargamento de droga distribuido en 42 bultos con un total de mil 244 paquetes de presunta cocaína. Créditos: Semar

La primera acción se originó a partir de recorridos de patrullaje con vigilancia marítima y aérea. Personal naval detuvo a cuatro presuntos infractores y localizó 29 bultos con 860 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado, incluyendo embalaje, de 860 kilogramos.

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La segunda intervención ocurrió al detectar una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo. Tras efectuar una inspección, los elementos navales encontraron 13 bultos con 384 paquetes de presunta droga, con un peso aproximado de 384 kilogramos, también incluyendo el embalaje.

El peso ministerial, pendiente de determinación

La Semar precisó que las autoridades competentes aún deben establecer el peso ministerial de la droga asegurada en ambas acciones. Ese dato oficial se sumará al conteo acumulado de la presente administración.

En total, la Armada de México ha incautado cerca de 74 toneladas de cocaína en operaciones marítimas desde el inicio del actual gobierno. El aseguramiento frente a Chiapas se inscribe en esa estrategia sostenida de vigilancia y control en las costas nacionales.

La Semar precisó que las autoridades competentes aún deben establecer el peso ministerial de la droga asegurada en ambas acciones. Créditos: Semar
La Semar precisó que las autoridades competentes aún deben establecer el peso ministerial de la droga asegurada en ambas acciones. Créditos: Semar

La zona donde ocurrieron los operativos, las inmediaciones de San José el Hueyate, forma parte de un corredor del Pacífico mexicano con historial de actividad de tráfico de estupefacientes por vía marítima. Chiapas encabeza, además, la lista nacional de aeronaves clandestinas aseguradas vinculadas al narcotráfico entre 2019 y febrero de 2026, con 28 aeronaves, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Coordinación entre Semar, SSPC y FGR

Una vez concluidas las acciones de aseguramiento, la Armada de México actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar el debido proceso.

El Pacífico mexicano ha concentrado buena parte de los operativos antinarcóticos de la Semar en los últimos años. Créditos: Semar
El Pacífico mexicano ha concentrado buena parte de los operativos antinarcóticos de la Semar en los últimos años. Créditos: Semar

A los ocho detenidos se les informaron sus derechos de ley. Tanto las personas como la embarcación y el cargamento fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien tiene a su cargo definir la situación legal de los imputados e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Ruta marítima del Pacífico bajo presión

El Pacífico mexicano ha concentrado buena parte de los operativos antinarcóticos de la Semar en los últimos años. La dependencia opera en funciones de Guardia Costera con patrullajes combinados, es decir, marítimos y aéreos, para interceptar embarcaciones menores que, según los decomisos registrados, son el principal medio de transporte de cargamentos de cocaína a lo largo de esa franja costera.

El comunicado oficial no identificó a qué organización criminal pertenece el cargamento asegurado, ni precisó el destino de la droga. La Semar tampoco proporcionó información sobre el origen de las embarcaciones o la nacionalidad de los ocho detenidos.

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