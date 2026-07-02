Fiscalía CDMX abre cuatro carpetas de investigación por muertes durante festejos del México vs Ecuador

En total fueron 4 las víctimas mortales. REUTERS/Armando Vega

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició cuatro carpetas de investigación derivadas de los fallecimientos de cuatro personas registrados durante y después de los festejos por el partido México-Ecuador, la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en la capital.

Los hechos ocurrieron en tres ubicaciones distintas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, según el reporte oficial.

La fiscalía detalló mediante un comunicado que el personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación lleva a cabo el levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos y entrevistas.

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La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México había señalado que tres de las víctimas murieron por asfixia y que el cuarto caso se relacionaba con una posible intoxicación. Sin embargo, la FGJCDMX precisó que los dictámenes periciales para determinar con exactitud la causa de muerte de cada persona aún se encuentran en proceso de elaboración.

Decesos ocurrieron en en tres ubicaciones alrededor del Ángel de la Independencia

En el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer murió. Unas calles más adelante, en Lancaster y Hamburgo, colonia Juárez, otras dos personas fallecieron después de quedar atrapadas entre la multitud que se concentró durante los festejos.

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El cuarto deceso se registró en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc. Un hombre de alrededor de 25 años fue atendido por paramédicos tras sufrir una emergencia médica que las autoridades vincularon, de forma preliminar, con una posible intoxicación. No ha sido identificado.

Festejos tras el triunfo contra Ecuador. Crédito: @ClaraBrugadaM

Según la Fiscalía, cada uno de los tres puntos se investiga por separado para establecer qué ocurrió y quién, de haberlo, tiene responsabilidad.

De ese cuarto hombre, la Fiscalía proporcionó la siguiente descripción para identificarlo y notificar a sus familiares: tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, barba y bigote apenas visibles. Además, cuenta con tres tatuajes:

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Letras en cursiva con el nombre “Lia Renata” en el costado derecho

Una araña debajo del ombligo hacia el lado izquierdo

Una figura cerca del hombro o clavícula derecha

Tiene además un lunar en la mejilla derecha. Quien lo reconozca puede comunicarse con la institución para proporcionar la información correspondiente. Hasta el momento no se han difundido fotografías para reconocerlo, únicamente los datos y señas particulares de su cuerpo.

Brugada anunció protocolo reforzado para los festejos del domingo ante Inglaterra

Antes del comunicado de la FGJCDMX, la jefa de Gobierno Clara Brugada lamentó los cuatro fallecimientos y anunció el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el siguiente partido de México del domingo 5 de julio ante Inglaterra.

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“Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad. Invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia y estar pendiente de quienes nos acompañan”, dijo.

El reciente triunfo de la Selección Mexicana de futbol frente a Ecuador desató una ola de euforia sin precedentes en la capital del país. De acuerdo con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los festejos rompieron todos los récords de asistencia en el espacio público, reuniendo a más de 1 millón de personas en las calles.

Además, adelantó que en los próximos días dará a conocer una estrategia reforzada para descentralizar los festejos.

Brugada Molina subrayó que la concentración del 30 de junio fue la más grande en la historia de la capital y probablemente del país: más de 1 millón 400 mil personas salieron a las calles.

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Para distribuir a los asistentes, el gobierno habilitó cerca de 60 espacios alternativos y desplegó más de 35 mil servidores públicos, además de 15 mil policías de distintas corporaciones, según datos oficiales.

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