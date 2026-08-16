México
Agregar Infobae enGoogle

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

Elementos de la Marina y personal de Aduanas aseguraron más de 6 mil tabletas en la Terminal 1 del aeropuerto de la CDMX

drogas AICM decomiso Marina Aduanas CDMX
Decomiso de pastillas de hidrocodona en AICM (especial)
Guardar

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguraron 6 mil 858 tabletas de hidrocodona durante una acción de inspección realizada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El aseguramiento se realizó durante el mes de julio, aunque las autoridades dieron a conocer los resultados hasta ahora. De acuerdo con la información difundida, el cargamento de medicamentos fue localizado durante las labores de revisión que se llevan a cabo en las instalaciones aeroportuarias para detectar mercancías que puedan representar un riesgo o que sean trasladadas de manera irregular.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que las tabletas aseguradas tendrían un valor aproximado de 6.8 millones de pesos en el mercado ilícito, por lo que el decomiso representa una afectación económica importante para quienes participan en la comercialización ilegal de este tipo de medicamentos.

Tras su localización, las pastillas fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia, destino y las circunstancias en las que fueron trasladadas hasta el aeropuerto capitalino.

¿Qué es la hidrocodona y para qué sirve?

drogas AICM decomiso Marina Aduanas CDMX
6 mil 858 tabletas de hidrocodona decomisadas (especial)

La hidrocodona es un analgésico opioide que se utiliza principalmente para el tratamiento de dolor de moderado a intenso. Su función consiste en actuar sobre determinadas zonas del sistema nervioso central para modificar la manera en que el organismo percibe y responde al dolor.

PUBLICIDAD

Este medicamento puede encontrarse en algunas presentaciones combinado con otros principios activos, como el paracetamol. Debido a sus efectos, la hidrocodona puede provocar somnolencia, mareos, náuseas y estreñimiento.

Uno de los principales riesgos asociados con este opioide es que puede generar dependencia física y psicológica, particularmente cuando se consume en dosis mayores a las indicadas o durante periodos prolongados. También existe riesgo de sobredosis, especialmente cuando se combina con alcohol u otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central.

Por estas razones, su utilización y comercialización están sujetas a controles sanitarios y debe emplearse únicamente bajo indicación y supervisión médica. El consumo de tabletas obtenidas fuera de establecimientos autorizados también representa un riesgo, ya que no existe certeza sobre su procedencia, composición, concentración o condiciones de almacenamiento.

Autoridades investigan procedencia del cargamento

drogas AICM decomiso Marina Aduanas CDMX
Se intentó introducir al país 6 mil 858 tabletas de hidrocodona en envases de multivitamínicos (especial)

Luego del aseguramiento en el AICM, las autoridades correspondientes deberán continuar con las investigaciones para determinar de dónde procedían las 6 mil 858 tabletas y hacia dónde serían trasladadas.

También se busca establecer quiénes participaron en el envío, recepción o posible comercialización del medicamento.

El hallazgo se produjo en una de las principales terminales aéreas del país, donde autoridades federales mantienen acciones de inspección para detectar mercancías cuyo traslado no cumpla con las disposiciones legales.

La cantidad asegurada y su valor estimado en el mercado ilícito hacen de este decomiso un caso relevante dentro de las acciones contra el comercio irregular de medicamentos controlados.

Las tabletas permanecerán bajo resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes. Será la investigación ministerial la que determine si existen personas relacionadas con el traslado y si el cargamento formaba parte de una operación de distribución ilegal.

Temas Relacionados

AICMDecomisoHidrocodonamexico-seguridadMarinaAduanasCDMXNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: casi mil 700 réplicas del sismo registrado en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: casi mil 700 réplicas del sismo registrado en Chiapas

Mexicana de Aviación recibe su octavo avión Embraer E190-E2 y prepara nueva ruta a Zacatecas

La aerolínea sumó su octava aeronave de 20 Embraer E190-E2, con capacidad para 108 pasajeros

Mexicana de Aviación recibe su octavo avión Embraer E190-E2 y prepara nueva ruta a Zacatecas

Muere Jonathan Succar, hijo de Jean Succar Kuri, en accidente automovilístico en Cancún

Según las primeras investigaciones, el incidente habría ocurrido por exceso de velocidad

Muere Jonathan Succar, hijo de Jean Succar Kuri, en accidente automovilístico en Cancún

¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

El mexicano se afianzó como el máximo anotador del club en la Premier League, y la melodía en el Molineux Stadium se convirtió en himno de identidad

¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Gana Gato este 15 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Gana Gato este 15 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a 2 en Mazatlán con 19 armas largas, más de 15 mil balas y equipo táctico

Detienen a dos policías municipales de Acapulco por homicidio calificado

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Ronald Johnson celebra ejercicio militar conjunto en la frontera Juárez-El Paso: “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: poco presupuesto para la comida tensa a los habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: poco presupuesto para la comida tensa a los habitantes

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su cuerpo con un video desde el gimnasio

Mariana Echeverría no tiene “fomo” por quedar fuera de Me Caigo de Risa y lanza duras críticas al elenco actual

Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se abrió la cabeza a golpes con una cubeta

DEPORTES

¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

Penta lanza advertencia a Roman Reigns rumbo al Raw en CDMX: “Te voy a enfrentar cara a cara”

Julián Quiñones demuestra su amor a Atlas con emotivo mensaje por su 110 aniversario

Jennifer Hermoso agradece a Tigres Femenil y se despide con emotivo mensaje: “Me voy muy feliz”

Mateo Chávez brilla con doblete de asistencias en la goleada del AZ Alkmaar