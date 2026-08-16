Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

Decomiso de pastillas de hidrocodona en AICM (especial)

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguraron 6 mil 858 tabletas de hidrocodona durante una acción de inspección realizada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El aseguramiento se realizó durante el mes de julio, aunque las autoridades dieron a conocer los resultados hasta ahora. De acuerdo con la información difundida, el cargamento de medicamentos fue localizado durante las labores de revisión que se llevan a cabo en las instalaciones aeroportuarias para detectar mercancías que puedan representar un riesgo o que sean trasladadas de manera irregular.

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Las autoridades informaron que las tabletas aseguradas tendrían un valor aproximado de 6.8 millones de pesos en el mercado ilícito, por lo que el decomiso representa una afectación económica importante para quienes participan en la comercialización ilegal de este tipo de medicamentos.

Tras su localización, las pastillas fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia, destino y las circunstancias en las que fueron trasladadas hasta el aeropuerto capitalino.

¿Qué es la hidrocodona y para qué sirve?

6 mil 858 tabletas de hidrocodona decomisadas (especial)

La hidrocodona es un analgésico opioide que se utiliza principalmente para el tratamiento de dolor de moderado a intenso. Su función consiste en actuar sobre determinadas zonas del sistema nervioso central para modificar la manera en que el organismo percibe y responde al dolor.

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Este medicamento puede encontrarse en algunas presentaciones combinado con otros principios activos, como el paracetamol. Debido a sus efectos, la hidrocodona puede provocar somnolencia, mareos, náuseas y estreñimiento.

Uno de los principales riesgos asociados con este opioide es que puede generar dependencia física y psicológica, particularmente cuando se consume en dosis mayores a las indicadas o durante periodos prolongados. También existe riesgo de sobredosis, especialmente cuando se combina con alcohol u otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central.

Por estas razones, su utilización y comercialización están sujetas a controles sanitarios y debe emplearse únicamente bajo indicación y supervisión médica. El consumo de tabletas obtenidas fuera de establecimientos autorizados también representa un riesgo, ya que no existe certeza sobre su procedencia, composición, concentración o condiciones de almacenamiento.

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Autoridades investigan procedencia del cargamento

Se intentó introducir al país 6 mil 858 tabletas de hidrocodona en envases de multivitamínicos (especial)

Luego del aseguramiento en el AICM, las autoridades correspondientes deberán continuar con las investigaciones para determinar de dónde procedían las 6 mil 858 tabletas y hacia dónde serían trasladadas.

También se busca establecer quiénes participaron en el envío, recepción o posible comercialización del medicamento.

El hallazgo se produjo en una de las principales terminales aéreas del país, donde autoridades federales mantienen acciones de inspección para detectar mercancías cuyo traslado no cumpla con las disposiciones legales.

La cantidad asegurada y su valor estimado en el mercado ilícito hacen de este decomiso un caso relevante dentro de las acciones contra el comercio irregular de medicamentos controlados.

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Las tabletas permanecerán bajo resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes. Será la investigación ministerial la que determine si existen personas relacionadas con el traslado y si el cargamento formaba parte de una operación de distribución ilegal.