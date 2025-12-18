México

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, “El Marro” mantuvo el control del CSRL desde prisión mediante abogados y familiares

"El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima.(Fotoarte: Infobae/Jovani Silva)

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 “CPS Durango”, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, es señalado por Estados Unidos como el lugar desde donde José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), continúa articulando las operaciones criminales de su organización, a pesar de su reclusión.

De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro donde sanciona a José Antonio Yépez Ortiz por liderar un grupo criminal dedicado al huachicol y causar daño a la economía local y mexicana, apunta a que “El Marro” ha mantenido el control sobre el Cártel de Santa Rosa de Lima desde su celda en Durango, valiéndose de abogados y familiares como enlaces, a pesar de los sistemas de aislamiento y control.

Las sanciones dadas a conocer este miércoles subrayan que el líder criminal dicta órdenes y sostiene vínculos con otros grupos, como el Cártel del Golfo, para combatir a su rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo es el hogar de El Marro?

El Marro, líder del Cártel de Santa rosa de Lima. (CUARTOSCURO)

El Cefereso 14, inaugurado en 2014 tras una inversión de cuatro mil millones de pesos y una construcción de 100 hectáreas de concreto, fue concebido para alojar hasta 2.520 personas sentenciadas por delitos federales graves, como secuestro, delincuencia organizada, homicidio y robo de hidrocarburos.

De acuerdo con cifras del 23 de septiembre de 2025, la población era de 2.289 internos. El complejo se extiende sobre el desierto de Durango en una zona aislada, que supuestamente refuerza los criterios de seguridad y control.

De acuerdo con información de Excélsior, en el año de su inauguración las instalaciones estaban conformadas por celdas de 3x4 metros, individuales, equipadas con cama rígida, sanitario, lavabo, escritorio y banco de acero inoxidable, además de pequeñas ventanas de menos de un centímetro de apertura.

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

Cada módulo disponía de 24 celdas separadas. La comunicación entre reos era nula, reforzada por bardas de seis metros, al menos 12 torres de vigilancia, así como cuatro filtros automatizados de seguridad para acceder a los módulos internos.

El penal cuenta también con helipuerto y sistemas tecnológicos para clasificación y monitoreo de internos, lo que lo convertía en uno de los complejos penitenciarios de más alta seguridad del país en ese entonces.

“El Marro” llegó a esta prisión en 2024 después de un traslado desde el penal de El Altiplano (Estado de México).

Entre las figuras de alto perfil confinadas en el Cefereso 14 figuran reclusos históricos como Daniel y Aurelio Arizmendi (“Los Mochaorejas”), Marcos Tinoco Gancedo (“El Coronel”), Abel Díaz Lucas (“La Marrana”) y Luis González Nieto (“El Tato”).

Denuncias, derechos humanos y condiciones de reclusión

Pese a las estrictas condiciones de máxima seguridad, reportes periodísticos y organismos de derechos humanos han documentado que el Cefereso 14 enfrenta severos cuestionamientos sobre la calidad de vida y el trato a los internos.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido varias recomendaciones. La más reciente es del 9 de diciembre de 2025, en la que se acreditó la muerte de dos personas por falta de atención médica oportuna, con exigencia de reparación integral del daño a los familiares.

En años recientes, también han existido denuncias por la muerte de internos durante riñas, suicidios y episodios de violencia no esclarecidos, así como situaciones en que custodios han sido acusados de uso excesivo de fuerza, incomunicación forzada y castigos colectivos.

Testimonios de internos y familiares recogidos por Milenio y El Siglo de Torreón refieren alimentación insuficiente, precios elevados en la tienda interna, venta de medicamentos a sobreprecio y deficiencias en la atención médica: “Nos dan pura agua y porciones chicas de comida, siempre nos quedamos con hambre”, señalaron en cartas hace once meses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del penal no circula dinero en efectivo; cada persona tiene una cuenta donde pueden recibir depósitos, haciendo compras quincenales para productos básicos, alimentos y medicina.

La CNDH incluyó en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 una calificación de 7.26 sobre 10 para este penal.

