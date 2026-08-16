Cuatro años para un “sí”: la historia de la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Bolivia

Fabiana Justiniano y Scarlett Rocha, las dos mujeres que marcaron un hito al ser el primer matrimonio del mismo sexo en Bolivia

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El 7 de agosto, a las cinco de la tarde, Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano hicieron historia en Bolivia: se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en el país.

En un Registro Civil de Santa Cruz de la Sierra, las dos mujeres de 29 años pusieron fin a una odisea legal de cuatro años que comenzó con una carta y terminó en los tribunales con un amparo judicial que obligó al Estado a reconocer su derecho a casarse.

Scarlett y Fabiana comenzaron su relación en marzo de 2022 y poco después decidieron vivir juntas. Como cualquier pareja que proyecta una vida en común, buscaron que esa decisión tuviera también respaldo legal: querían que el Estado reconociera la familia que estaban construyendo. Lo que siguió fue un recorrido de recursos, negativas y decisiones judiciales.

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Fabiana, una psicóloga cruceña que trabaja como directora creativa en un canal de streaming, contó a Infobae que siete meses de haber iniciado la relación, enviaron una carta al Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz para solicitar la autorización del matrimonio. La primera puerta se cerró temprano: la institución se negó a recibir el documento bajo el argumento de que el matrimonio homosexual no estaba autorizado en Bolivia como lo están la unión libre.

Oficinas del Servicio de Registro Cívico en Santa Cruz

Después de presionar a través de abogados para que les recibieran el documento, tuvieron que esperar durante meses una respuesta que nunca llegó. Una vez vencido el plazo administrativo, Scarlett y Fabiana presentaron un amparo para exigir una respuesta a su solicitud.

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Forzado por una decisión judicial, el Serecí de Santa Cruz respondió que debían hacer la consulta ante la oficina a nivel nacional. Otra vez empezaron de cero: la carta, los formularios, todos los certificados. Después de un par de meses recibieron la respuesta de la oficina nacional que rechazó el matrimonio.

Sin embargo, el marco legal boliviano tiene, desde el año 2010, una ley contra el racismo y la discriminación a la que la pareja recurrió para reclamar el reconocimiento de su unión. Después de presentar un segundo amparo, esta vez por discriminación, el 13 de marzo de este año acudieron a una audiencia judicial en la que finalmente se autorizó el registro del matrimonio.

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La historia pudo haber tenido un final feliz entonces. Pero el Serecí pidió unas semanas para adecuar su sistema de registro y hacer la anotación, y mantuvo a la pareja en incertidumbre durante varios meses.

Fabiana y Scarlett iniciaron su relación en marzo de 2022 y en octubre de ese año decidieron enviar una carta al Servicio de Registro Cívico para solicitar la aprobación de su matrimonio

“Tuvimos nosotras que llamar y presionar”, cuenta Scarlett, una experta en neurociencia nacida en Estados Unidos pero de familia boliviana, sobre la insistencia que ejercieron para poder tener una fecha y organizar la boda. Diez días antes de la fecha que habían propuesto recibieron el sí definitivo.

“Solo teníamos diez días para armar algo, aun así sin la certeza”, explica Scarlett. Temían que el sistema no estuviera listo, que hubiera algún problema con el trámite o que finalmente les dijeran que no podían hacerlo. Con más dudas que certezas, se pusieron manos a la obra para organizar la boda y encontrar un oficial del Registro Civil dispuesto a celebrarla.

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Pese a la batalla legal que libraron, para Fabiana lo más difícil fue constatar la falta de empatía de algunos funcionarios públicos: no faltó el que les dijo que era inmoral ni el que pensó que eran travestis, pese a que los abogados habían incluido en su caso un glosario de términos.

Para ambas todo lo malo quedó atrás y ahora quieren recordar este proceso con humor. Aunque aún están impactadas por la repercusión mediática que ha tenido su boda, con muestras de apoyo y hate de por medio en redes sociales, están conscientes del hito que han marcado.

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Fabiana Justiniano y Scarlett Rocha, las dos mujeres que marcaron un hito al ser el primer matrimonio del mismo sexo en Bolivia.

“Lo más importante es que esto va generar jurisprudencia y va ayudar a otras personas a que no sea tan complicado”, dice Fabiana y explica que en el Serecí muchas veces les pedían que tengan paciencia porque no sabían como hacerlo: ellas eran las primeras que habían planteado algo así al Estado.

“La pasamos super mal, pero vamos a abrir el camino para que cuando vengan otras parejas no tarden tanto, ya entienden cuáles son los pasos a seguir”, agrega Fabiana.

Para Scarlett, más allá del impacto que tiene su unión ésta les ha dado fundamentalmente la paz de saber que su familia está “legalmente protegida”. Como lo está cualquier otra.

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