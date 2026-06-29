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Sheinbaum se deslinda de Víctor Rodríguez Padilla y pide todo el peso de la ley por violencia de género

La mandataria sostuvo que no habrá trato especial para el exfuncionario y respaldó la actuación de la Fiscalía de Morelos

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Durante 'La Mañanera' de este lunes, la presidenta aseguró que las investigaciones se desarrollarán sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)
Durante 'La Mañanera' de este lunes, la presidenta aseguró que las investigaciones se desarrollarán sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá protección institucional para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos abriera una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció comunicación con la víctima y reiteró que las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

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Sheinbaum sostuvo que el caso corresponde a la Fiscalía de Morelos debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en esa entidad. En ese sentido, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones derivadas de la trayectoria o vínculos del exfuncionario.

La presidenta afirmó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y señaló que ninguna persona recibirá un trato diferenciado por haber ocupado un cargo público.

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“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó.

La mandataria también aprovechó para aclarar la situación administrativa de Rodríguez Padilla dentro del gobierno federal. Explicó que el exdirector de Pemex estaba contemplado para asumir una nueva responsabilidad en el ámbito energético y que incluso ya había anunciado públicamente su próxima incorporación.

Sin embargo, precisó que el procedimiento de designación aún no se encontraba concluido porque faltaba la firma oficial del nombramiento.

“Yo no había firmado porque lleva un trámite la firma del nombramiento. Apenas iba a pasar el nombramiento”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario revocar ninguna designación formal, ya que el proceso no se había concretado. Añadió que Alejandro Salcido continuará al frente de la posición que se tenía prevista para Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“No ocupará otro cargo”

La presidenta fue más allá y afirmó que el exfuncionario no podrá ser considerado para otro cargo dentro de la administración federal mientras se desarrolla el caso.

“Ya no podrá ocupar otro cargo en la administración, ya no”, señaló ante la pregunta expresa de la prensa.

Las declaraciones ocurrieron después de que se difundiera un video en el que se observa a Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a una mujer. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Sheinbaum insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación y reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para cualquier persona.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, sostuvo la mandataria.

En un acto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informa, con Luz Elena González presente, que el exdirector de Pemex deja la paraestatal tras un acuerdo y pasa a encabezar el instituto

Un video contradice a Sheinbaum: pidió ayuda a Rodríguez Padilla para dirigir el INEEL

El 14 de mayo de 2026, la presidenta anunció públicamente en Palacio Nacional —con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presente— que Víctor Rodríguez Padilla asumiría la conducción del INEEL tras acordar su salida de la paraestatal.

En ese mismo acto, Sheinbaum explicó que ambos se conocen desde su época en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que el acuerdo original era que Rodríguez Padilla permaneciera en Pemex solo un año y medio, compromisos que, según la Presidencia, se respetaron.

El nombramiento no quedó solo en palabras. El 1 de junio de 2026, el INEEL llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla. En esa ceremonia, el exdirector de Pemex declaró que asumía “con honor y responsabilidad” la dirección del instituto. Dos días después, el 3 de junio, el INEEL difundió un boletín que documentó el relevo institucional respecto al entonces titular, Víctor Alejandro Salcido González.

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