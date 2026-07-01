México

Hombres armados irrumpen en hospital de Sinaloa y asesinan a dos jóvenes que estaban heridos

Las víctimas fueron agredidas a balazos de manera previa en el municipio de Navolato

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Exterior de un edificio blanco con letrero URGENCIAS, varios militares, un policía municipal, una patrulla, dos vehículos militares, personas.
Militares y policías municipales custodian el acceso a un centro médico de urgencias mientras personal atiende a personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de sujetos armados irrumpió en el Hospital Integral del municipio de Navolato, en Sinaloa, para asesinar a dos jóvenes que se encontraban heridos por proyectil de arma de fuego.

Los hechos se registraron la noche de este martes, cuando los atacantes ingresaron al área de urgencias del centro médico, ubicado sobre la calle Roque Espinoza en la colonia El Rincón, y abrieron fuego contra los dos hombres frente al personal.

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De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 20:00 horas cuando las autoridades recibieron la alerta al 911 sobre detonaciones de arma de fuego al interior del Hospital Integral, por lo que policías y militares se movilizaron al sitio. Por su parte, los agresores se dieron a la fuga antes de que las autoridades llegaran al sitio.

Víctimas: dos jóvenes heridos horas antes en la sindicatura de Villa Juárez

De acuerdo con Luz Noticias, ambas víctimas habían sido atacadas a balazos esa misma tarde en la sindicatura de Villa Juárez, ubicada en el mismo municipio de Navolato.

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Sinaloa
La traición de Joaquín Guzmán López, quien entregó a su padrino Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos, detonó un conflicto que hoy amenaza con borrar a la familia Guzmán del mapa criminal mexicano. (FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

Ante las lesiones, los jóvenes fueron trasladados primero al hospital de esa sindicatura. Posteriormente, una ambulancia los condujo al Hospital Integral de Navolato, donde recibían atención médica cuando el comando armado ingresó y los ejecutó.

Uno de los jóvenes fue identificado extraoficialmente como Gabino “N”, de 18 años de edad, quien habría sido herido en la colonia 5 de Febrero, cerca de la base de Cruz Roja de Villa Juárez. El segundo tenía aproximadamente 20 años y permaneció sin identificar, según medios locales.

Tras los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos de los hombres a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)
Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

La mañana de este miércoles, la Fiscalía del Estado confirmó el asesinato de dos personas al interior del hospital de Navolato, hechos por los que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Además, abrió una tercera carpeta por el mismo delito luego del asesinato de una persona en la ciudad de Culiacán; sin embargo, también informó que fueron localizadas un total de cinco personas sin vida este martes.

Hospital de Escuinapa fue atacado a balazos en mayo

Un hecho reciente de violencia en un centro médico se registró la mañana del jueves 28 de mayo, cuando sujetos armados atacaron el Hospital General de Escuinapa, ubicado al sur del estado. Múltiples impactos de bala fueron localizados en la reja perimetral y en algunas áreas exteriores del inmueble. No se registraron heridos ni daños en las instalaciones internas.

En la fachada del hospital fueron localizados múltiples impactos de bala, tanto en la reja perimetral como en algunas áreas exteriores, lo que provocó una movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y garantizar la integridad de pacientes, personal médico y visitantes.

Imagen ilustrativa. (X/@reflectoresmx)
Imagen ilustrativa. (X/@reflectoresmx)

El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, confirmó la agresión y precisó que los daños se limitaron a la estructura exterior del edificio.

“Sí, ahí están los balazos, son evidentes en la reja, en alguna de las paredes, pero no hay daños a ninguna instalación y, además de no haber daños a ninguna instalación, pues está lo más importante, que no hay ningún herido“, declaró el funcionario a medios de comunicación.

Además, descartó que existiera información confirmada sobre un enfrentamiento entre civiles armados vinculado al incidente.

Personal especializado realizó la recolección de indicios balísticos en el lugar para integrar la carpeta de investigación, mientras elementos de seguridad permanecieron desplegados en el área para evitar la comisión de delitos.

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