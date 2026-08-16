Crimen y Justicia
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Intento de robo en Neuquén: una mujer encontró a un delincuente en el baño de su casa y lo encerró

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado. El sospechoso, de 35 años, fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía

La Policía detuvo a un hombre de 35 años que habría ingresado tras romper una ventana

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Un intento de robo en Plottier, provincia de Neuquén, tuvo un desenlace inusual este sábado por la mañana, cuando la propietaria de una vivienda encerró al sospechoso en el baño hasta que llegara la Policía. El hombre, de 35 años, fue luego trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Fiscalía.

El hecho ocurrió en el sector de Toma Evita, cerca de las 7:13 en una casa donde se encontraba una pareja. La secuencia comenzó cuando la propietaria escuchó un ruido fuerte en la zona del living y se levantó para verificar qué ocurría. Al revisar el interior de la vivienda, se topó con un hombre dentro del baño.

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Frente a esa situación, la mujer cerró la puerta del baño, la trabó para impedir que el intruso saliera y llamó a la comisaría. Esa maniobra permitió que el sospechoso quedara contenido dentro de la vivienda hasta la llegada de los efectivos.

El aviso ingresó en la Comisaría Séptima, que recibió una comunicación sobre un intento de robo con un morador dentro de la vivienda. A partir de esa alerta, personal policial se dirigió al inmueble, entrevistó a la pareja y verificó que el hombre continuaba encerrado en el baño, tal como había indicado la dueña de casa.

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Fuentes policiales señalaron a LM Neuquén que el procedimiento concluyó con la demora de un hombre de 35 años, quien luego fue trasladado a la Comisaría 46 de Plottier y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. Según la información oficial citada por el medio, se trata de una persona en situación de calle y con antecedentes penales, aunque no se precisó en ese momento el detalle de esos registros previos.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 46 de Plottier, donde quedó demorado a disposición de la Fiscalía
El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 46 de Plottier, donde quedó demorado a disposición de la Fiscalía

La inspección posterior dentro de la vivienda permitió establecer que el hombre no logró robarse nada. La pareja no detectó ningún objeto sustraídos, aunque sí hubo daños como la rotura de una ventana y un gran desorden en el baño.

Otro elemento consignado por fuentes policiales fue el estado en el que se encontraba el sospechoso al momento de la detención. Los efectivos indicaron que el hombre estaba alterado y presuntamente, estaba bajo los efectos del alcohol, debido a las dificultades que presentaba para expresarse con claridad. Esa condición formó parte del cuadro descripto por los agentes tras el operativo.

Además, el detenido presentaba lesiones, por lo que fue derivado al Hospital de Plottier para cumplir con el control médico policial correspondiente y constatar esas heridas. Después de esa revisión, el hombre quedó bajo custodia en sede policial.

Antes de quedar alojado en sede policial, el detenido fue llevado al Hospital de Plottier para una revisión médica
Antes de quedar alojado en sede policial, el detenido fue llevado al Hospital de Plottier para una revisión médica

El caso se produjo en un contexto de preocupación por hechos recientes de inseguridad en la zona. En esa línea, fuentes policiales consultadas por LM Neuquén, remarcaron que en Plottier ya se habían registrado tres casos de entraderas con características más graves, en los que los delincuentes tomaron como rehenes a las víctimas. Entre esos antecedentes mencionó los ataques sufridos por la intendenta Malena Resa, un matrimonio de China Muerta y una familia del barrio Caminos del Sol.

La distinción principal radica en que el episodio de Toma Evita habría sido cometido por un solo hombre, sin la utilización de arma de fuego ni otro elemento similar, y sin reducción física de los moradores. El hecho, de todos modos, volvió a poner en primer plano la inquietud vecinal por los ingresos ilegales a viviendas.

Con la intervención de la Fiscalía, la investigación deberá determinar con precisión la secuencia del ingreso, el eventual encuadre penal del hecho y la situación procesal del sospechoso. Por el momento, la información disponible indica que la actuación de la propietaria y el llamado inmediato a la Policía resultaron decisivos para inmovilizar al intruso y evitar que escapara antes del operativo.

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