México

Tres movimientos sencillos al despertar para evitar el sobrepeso, según expertos

Incorporar movimientos tras levantarte transforma la regulación de la glucosa y el ánimo

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Ilustración digital de una persona plus-size con pijama sentada en el borde de una cama. La luz matutina ilumina la habitación acogedora con plantas.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, no un problema estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrenta una de las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad en el mundo.

Incorporar actividad física en las primeras horas del día reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar obesidad, según la evidencia científica más reciente.

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No se trata de rutinas intensas ni de equipo especializado: tres movimientos básicos, ejecutados al despertar, bastan para activar los mecanismos metabólicos que el cuerpo necesita para mantener un peso saludable a lo largo del tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ejercitarse en la mañana reduce 18% el riesgo de presión arterial alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercitarse en la mañana reduce el riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión

El 74.5% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Guía Mexicana de Práctica Clínica para el Manejo del Sobrepeso y la Obesidad en Adultos, publicada en la revista Current Obesity Reports por Emma A. Chávez-Manzanera y colaboradores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de México.

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La guía establece que el tratamiento del sobrepeso requiere un enfoque multidisciplinario que combine actividad física, alimentación y cambio conductual.

Primer plano de una mano enguantada sosteniendo un tubo de ensayo con sangre, con una ilustración de arterias humanas con placas de ateroma y partículas de apolipoproteína B en el fondo azul.
El ejercicio matutino se asocia con 30% menos riesgo de diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos muestran que quienes se ejercitan con frecuencia en la mañana tienen 35% menos probabilidades de tener obesidad, 30% menos de desarrollar diabetes tipo 2 y 18% menos de presentar presión arterial alta, en comparación con quienes lo hacen en otro horario.

El horario con los resultados más favorables para la salud cardiovascular fue entre las 7:00 y las 8:00 horas, según una investigación de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos.

Los investigadores señalan que estas asociaciones se mantienen independientemente del volumen total de actividad física diaria.

Imagen de tres paneles: una mujer corre al aire libre con auriculares, duerme en su cama por la noche y se estira en una colchoneta cerca de una ventana.
El tratamiento del sobrepeso requiere combinar actividad física, alimentación y cambio conductual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía respalda este enfoque: recomienda la actividad física regular como intervención de primera línea para el control del peso, con énfasis en la constancia y en la integración del movimiento como parte permanente del estilo de vida.

Los tres movimientos que la evidencia respalda

El artículo ‘’Actividad física en el manejo de la obesidad’', publicado en la revista científica South African Medical Journal recomienda para adultos con sobrepeso u obesidad: caminata a paso rápido, como la modalidad de actividad física más indicada para este grupo; y entrenamiento de resistencia, para el mantenimiento del peso y la masa muscular.

La misma publicación recomienda actividad aeróbica de 30 a 60 minutos de intensidad moderada a vigorosa la mayoría de los días de la semana.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La actividad física es una intervención de primera línea para el control del peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que la actividad física regular se asocia con menor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular —presión arterial alta, glucosa elevada y colesterol LDL alto—.

La actividad física además de reducir el tiempo sedentario durante el día produce beneficios para la salud de forma independiente al ejercicio programado.

La actividad física regular mejora la calidad de vida, los trastornos del estado de ánimo y la imagen corporal en adultos con obesidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La guía reconoce el estigma asociado al peso como una barrera real para el tratamiento efectivo de la obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma publicación indica que estos beneficios ocurren incluso en ausencia de pérdida de peso significativa.

No es un tratamiento, es un punto de entrada

La guía de Chávez-Manzanera y el equipo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición advierten que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, no un problema estético ni de falta de voluntad.

Los especialistas indican que su tratamiento exige intervenciones sostenidas en el tiempo.

Persona obesa recostada en camilla hospitalaria con enfermero revisando monitor médico junto a ella.
El ejercicio matutino reduce el riesgo de presentar niveles elevados de colesterol o triglicéridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, construir una rutina de movimiento matutino representa solo una de las estrategias más accesibles para la población general: no requiere membresía, equipo ni desplazamiento mayor.

La guía recomienda que cualquier programa de actividad física para personas con sobrepeso u obesidad se inicie con supervisión especializada, ya que las recomendaciones deben ser individualizadas y centradas en el paciente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La guía fue publicada en Current Obesity Reports, revista internacional arbitrada especializada en investigación sobre obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la actividad física debe estar combinada con orientación nutricional y, cuando sea necesario, acompañamiento conductual, de acuerdo con los especialistas.

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