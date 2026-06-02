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Sheinbaum le pide a embajador de Estados Unidos no opinar “sobre los asuntos políticos” de México

La presidenta dio respuesta a un mensaje publicado en redes sociales por el embajador Ronald Johnson, exigiendo respeto absoluto a la soberanía y política interna

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En la conferencia mañanera, la mandataria reaccionó a declaraciones recientes del representante estadounidense, subrayando la importancia del respeto mutuo en la cooperación bilateral y la necesidad de que cada nación resuelva sus conflictos internos. (Infobae-Itzallana)
En la conferencia mañanera, la mandataria reaccionó a declaraciones recientes del representante estadounidense, subrayando la importancia del respeto mutuo en la cooperación bilateral y la necesidad de que cada nación resuelva sus conflictos internos. (Infobae-Itzallana)

Hoy en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras el mensaje que el diplomático publicó en redes sociales en el que llamó a no convertir la lucha contra los cárteles en una “discusión política”. La mandataria reconoció puntos de coincidencia, pero fue directa al marcarle los límites: “Los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”.

El intercambio se produce en un contexto de tensiones entre ambos gobiernos por investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales, solicitudes de extradición vinculadas con Sinaloa y cuestionamientos por la participación de agencias de Estados Unidos en acciones de seguridad en territorio mexicano.

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La presidenta Claudia Sheinbaum marca límites a la diplomacia tras los señalamientos de Ronald Johnson y exige respeto a los asuntos internos de México.

Johnson pide que la lucha contra los cárteles una a ambas naciones

En su publicación en redes sociales, Johnson sostuvo que las personas a ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, escribió el diplomático.

El mensaje del embajador llegó un día después del acto encabezado por Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde la mandataria abordó la defensa de la soberanía nacional y cuestionó acciones de Estados Unidos que, a su juicio, representan injerencia en asuntos internos.

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Publicación de Ronald Johnson.
Publicación de Ronald Johnson.

Sheinbaum: coincidencia en lo bilateral, límites en lo político

La presidenta reconoció que la violencia generada por la delincuencia organizada es un problema compartido. Señaló que México busca la colaboración y la coordinación con Estados Unidos, siempre bajo el principio de que cada país actúe exclusivamente en su propio territorio.

Sin embargo, fue explícita al delimitar el rol del representante diplomático. “Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, dijo Sheinbaum. Citó la Constitución mexicana: establece la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención.

La invitación al pueblo de México

Al cierre de su respuesta, la mandataria retomó el llamado que lanzó desde el acto del domingo e invitó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas sobre la transformación del país y la defensa de la soberanía nacional. “A todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía”, afirmó. Precisó que ese no es un asunto exclusivo de la presidenta, sino de todas y todos los mexicanos.

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