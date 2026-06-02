México

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Estado de México: horas después lo hallan muerto y con huellas de violencia

Miguel Raymundo Martínez Monroy desapareció en la región Tierra Caliente y su localización movilizó a elementos de la Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales

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Según los primeros reportes, el mando policial se encontraba fuera de servicio cuando hombres armados lo interceptaron. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Según los primeros reportes, el mando policial se encontraba fuera de servicio cuando hombres armados lo interceptaron. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Miguel Raymundo Martínez Monroy, Policía Segundo y jefe de la XIV Región de Luvianos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fue encontrado sin vida en el municipio de Tejupilco luego de haber sido reportado como desaparecido durante la jornada del lunes en la región sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial fue presuntamente privado de la libertad por hombres armados en la zona de Tierra Caliente, al suroeste del Estado de México —en los límites con Guerrero y Michoacán—. Horas después, autoridades localizaron su cuerpo con huellas de violencia en un predio ubicado en territorio de Tejupilco.

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La desaparición del jefe regional generó la activación de protocolos de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad estatales. Versiones preliminares señalan que el servidor público habría sido interceptado tras concluir su jornada laboral cuando se dirigía a su domicilio.

Información difundida por medios locales indica que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición después de una llamada anónima en la que presuntamente se informó que Martínez Monroy se encontraba secuestrado. A partir de ese momento se desplegó un operativo coordinado en municipios del sur mexiquense.

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En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes instalaron filtros de revisión y realizaron labores de búsqueda e inteligencia.

La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy. (Crédito: SSEM)
La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy. (Crédito: SSEM)

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de emergencia confirmó el fallecimiento y la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos. Posteriormente acudieron agentes del Ministerio Público y especialistas forenses para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver y su traslado a las instalaciones de Servicios Periciales.

La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy, quien se desempeñaba como responsable de la región policial con sede en Luvianos.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía mexiquense informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

El asesinato ocurrió en una región que en los últimos años ha concentrado operativos de seguridad debido a la presencia de organizaciones criminales. Además, el caso se registró horas después de reportes relacionados con la presunta privación de la libertad de una funcionaria municipal en la zona sur del Estado de México.

De operativos contra La Familia Michoacana a agresiones contra policías: los antecedentes recientes en Tierra Caliente

En los últimos meses, la región sur del Estado de México ha sido escenario de operativos de gran escala contra presuntas estructuras de La Familia Michoacana. En marzo de 2026, autoridades federales y estatales desplegaron la llamada Operación Bastión, mediante la cual aseguraron inmuebles vinculados con la organización criminal en municipios de Tierra Caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.

Semanas antes, en febrero de 2026, también se reportaron acciones derivadas de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos en distintas regiones mexiquenses.

La tensión en la zona ya había quedado evidenciada durante julio de 2025, cuando operativos contra extorsiones atribuidas a La Familia Michoacana provocaron bloqueos carreteros, retención de policías estatales, vandalización de patrullas y agresiones contra elementos de seguridad en municipios como Tejupilco y Tlatlaya.

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