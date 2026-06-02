Ángela Aguilar desmiente fecha de su boda en Roma: el anillo de oro rosa que lució sería regalo de aniversario de Christian Nodal

Durante un saludo en la Plaza de Toros Monumental México bastó para que la cantante presumiera su nueva argolla en la mano izquierda. (Captura de pantalla @lamexicomonumental)

Un anillo de oro rosa con diamantes habría llegado a las manos de Ángela Aguilar como regalo de aniversario de Christian Nodal, horas antes de que la pareja cumpliera dos años de su boda simbólica en Roma. La joya apareció en cámara durante un saludo grabado en la Plaza de Toros Monumental México y desató una oleada de comentarios en redes sociales.

Fue el comunicador Alex Rodríguez quien reveló en su programa de YouTube que fuentes cercanas a la cantante confirmaron el origen del anillo. “Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal”, declaró Rodríguez.

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El 30 de mayo, la fecha real del aniversario según Ángela Aguilar

Rodríguez también aclaró un detalle que circuló con confusión en redes: la fecha exacta del aniversario. Según lo que la propia cantante le habría contado, el 29 de mayo no era el día correcto. “Creo que Nodal, cuando en su día dijo la fecha, se equivocó. No era el 29, sino el 30 de mayo”, explicó el comunicador. Esa noche, entonces, era la víspera del segundo aniversario de la pareja en Roma.

La cantante exhibió frente a las cámaras una joya que los internautas vinculan con su primer aniversario de bodas con Christian Nodal.

La joya es un anillo de oro rosa con diamantes dispuestos en forma de flor. Todo el equipo de Aguilar, según Rodríguez, coincidió en que se trataba de un obsequio de Nodal. “Ella estaba feliz”, agregó.

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El anillo quedó al descubierto en un video publicado por la cuenta de Instagram de la Plaza de Toros Monumental México. En las imágenes, Ángela y su hermano Leonardo saludan a la audiencia acompañados de un grupo de imitadores de Nodal. En el momento en que la cámara hace un acercamiento, ella levanta la mano izquierda y deja ver la pieza.

El concierto del viernes 30 de mayo fue parte de la gira Pa’l Cora de Nodal, quien también presentó su nuevo disco Bandera blanca. Cuando llegó el turno de “Dime cómo quieres”, Ángela subió al escenario desde una plataforma elevada para cantar el dueto. La pareja se besó frente al público y no evitó la referencia al meme que los acompaña desde su boda: él preguntó “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?” y ella respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”.

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“Era como un amor de adolescentes”, describió Rodríguez

Alex Rodríguez reveló en Siéntese Quien Pueda que fuentes cercanas a Ángela Aguilar confirmaron que el anillo de oro rosa con diamantes que lució la cantante en la Plaza de Toros Monumental México habría sido un regalo de Christian Nodal por su segundo aniversario de boda. (@lamonumentalmexico / @pristine)

Rodríguez también habló sobre el ambiente en el camerino antes del show. “No se paraban de abrazar, de besar... Era como un amor de adolescentes recién comenzando una relación”, comentó, en contraste con los rumores de una presunta separación que circularon semanas antes.

Hasta antes de este anillo, Aguilar portaba una pieza de diamante blanco valuada en aproximadamente 55 millones de pesos, que el sonorense le habría entregado desde la boda espiritual en Roma. En 2024 la periodista Ana María Alvarado identificó el origen de la joya: pertenece a Pristine Jewelers, una marca de Nueva York que el cantante ya conocía. Ese modelo tiene una piedra central de corte oval con diamantes incrustados en la banda.

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Ángela Aguilar sumó a su colección un anillo de oro rosa con diamantes, presunto regalo de aniversario de Nodal, a la pieza de diamante blanco valuada en 55 millones de pesos que portó desde su boda simbólica en Roma hace dos años. (@angela_aguilar_)

Por lo que probablemente el nuevo anillo de oro rosa también sea de esa misma joyería, además de que Ángela suele utilizar relojes, collares y brazaletes con diamantes de dicha marca.