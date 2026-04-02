Ganar masa muscular sin levantar grandes cargas de peso es posible, según un estudio

El entrenamiento de fuerza con cargas ligeras puede generar aumentos de masa muscular equivalentes a los logrados con pesos elevados, siempre que el músculo llegue al agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica más reciente puso en cuestión uno de los pilares tradicionales del entrenamiento de fuerza. Un nuevo estudio publicado en The Journal of Physiology demostró que la ganancia de masa muscular no depende exclusivamente de levantar cargas pesadas.

El hallazgo central: trabajar con pesos ligeros, siempre que el músculo llegue al agotamiento, resulta igual de eficaz para inducir hipertrofia que hacerlo con grandes cargas.

El equipo de investigación seleccionó a 20 hombres jóvenes y sanos, sin experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Durante diez semanas, los participantes realizaron rutinas supervisadas tres veces por semana: cada extremidad alternó entre cargas altas (8-12 repeticiones al 70-80% de su repetición máxima) y cargas bajas (20-25 repeticiones al 30-40% de la repetición máxima), siempre hasta la fatiga muscular voluntaria.

cada persona puede adaptar su rutina de fuerza a sus preferencias y condiciones, siempre priorizando el agotamiento muscular en cada serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron aumentos equivalentes de masa y fuerza muscular tanto en los brazos y piernas entrenados con cargas pesadas como en los que utilizaron cargas ligeras.

Los investigadores comprobaron que, cuando el entrenamiento se realiza hasta el agotamiento, la magnitud de la carga no determina la hipertrofia muscular. El esfuerzo sostenido y la llegada a la fatiga fueron los factores decisivos.

La síntesis de proteínas miofibrilares, marcador clave de crecimiento muscular, se incrementó en todos los casos, sin diferencias significativas entre quienes levantaron mucho o poco peso.

Este dato se verificó mediante técnicas avanzadas como la absorciometría de rayos X de doble energía y biopsias musculares, reforzando la solidez de la evidencia.

¿Por qué es posible ganar masa muscular con poca carga?

Un reciente estudio científico demostró que el esfuerzo y la fatiga muscular son más determinantes que el peso levantado para inducir hipertrofia (Imagen ilustrativa Infobae)

El fundamento fisiológico radica en la activación de mecanismos internos cuando el músculo se lleva al límite, independientemente de la carga utilizada. El estudio reportó que las tasas de síntesis proteica aumentaron tanto con cargas altas como bajas, pero tendieron a estabilizarse después de varias semanas de entrenamiento.

Este fenómeno sugiere que los factores biológicos endógenos, como la genética y la respuesta individual del organismo, explican la mayor parte de la variabilidad observada en la ganancia de masa muscular.

El análisis de los datos reveló también que la hipertrofia inducida por el entrenamiento de resistencia se conserva relativamente bien dentro de cada participante, tanto en las extremidades superiores como inferiores, y que la diferencia de resultados entre sujetos es mayor que la diferencia entre los brazos o piernas de un mismo individuo. De este modo, la carga externa pierde peso como variable determinante, si se iguala el nivel de esfuerzo.

Aplicaciones prácticas y recomendaciones para el entrenamiento

Los resultados mostraron que tanto brazos como piernas incrementaron fuerza y volumen muscular, sin diferencias relevantes entre quienes usaron cargas altas o bajas (Freepik)

A raíz de estos hallazgos, los especialistas enfatizan que la constancia y el esfuerzo son más relevantes para obtener resultados que el peso absoluto levantado. Para quienes sufren molestias articulares, presentan limitaciones físicas o recién comienzan a entrenar, trabajar con cargas ligeras hasta el agotamiento se presenta como una opción segura y eficaz para aumentar fuerza y masa muscular. Por otro lado, quienes disponen de menos tiempo pueden preferir rutinas con cargas mayores, completando el estímulo en menos repeticiones.

El mensaje central del estudio es claro: cada persona puede adaptar su rutina de fuerza a sus preferencias y condiciones, siempre priorizando el agotamiento muscular en cada serie. La evidencia indica que no es necesario levantar grandes pesos para progresar, sino mantener la regularidad y el esfuerzo adecuado en cada sesión.

Limitaciones del estudio y preguntas abiertas

El principio clave es llevar cada serie al agotamiento muscular voluntario, lo que estimula los mecanismos biológicos de crecimiento sin importar la magnitud de la carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores reconocen que el experimento se limitó a hombres jóvenes sin experiencia previa y utilizó exclusivamente máquinas de gimnasio.

Por tanto, quedan abiertas interrogantes sobre la aplicabilidad de estos resultados en mujeres, personas mayores o individuos con experiencia en entrenamiento de fuerza.

Asimismo, no se ha evaluado si los ejercicios con peso corporal o distintas modalidades de equipamiento generan efectos equivalentes. Las futuras investigaciones buscarán ampliar la muestra y explorar nuevas variantes de entrenamiento.

Más allá del peso: la fuerza como pilar de la salud

El entrenamiento de fuerza, realizado de forma constante y adaptada, puede ser accesible y beneficioso para cualquier persona, independientemente de su nivel físico o edad (Freepik)

Entrenar la fuerza aporta beneficios que exceden la ganancia muscular. Según explicó en una nota a Infobae la profesora de educación física y licenciada en alto rendimiento deportivo Claudia Lescano, mantener la masa muscular es esencial para prevenir la sarcopenia y la dinapenia, condiciones asociadas a la pérdida de masa y fuerza propias del envejecimiento. Además, el entrenamiento de resistencia contribuye a la salud ósea, regula la postura, mejora la función cardiovascular y potencia el sistema inmunológico.

Durante la contracción muscular, el organismo libera mioquinas, proteínas que actúan sobre órganos y tejidos, estimulando la formación de nuevas mitocondrias, vasos sanguíneos y neuronas. Este proceso molecular ayuda a prevenir enfermedades y favorece la calidad de vida. Lescano recomienda variar los métodos y respetar los principios de progresión, especificidad e individualización para optimizar los resultados y evitar lesiones.

En suma, la evidencia científica confirma que la clave del desarrollo muscular está en el esfuerzo sostenido y la fatiga, no en la magnitud absoluta de la carga. La fuerza se consolida así como un pilar indispensable para la salud y el bienestar, al alcance de todos, independientemente del peso que se elija levantar.