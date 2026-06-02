“Estamos en el mejor sistema de salud posible”: Sheinbaum presume avances tecnológicos y destaca equipos médicos con IA

(Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este martes 6 de junio, durante su conferencia de prensa, las mejoras que ha tenido el sistema de salud mexicano durante su gestión, destacando la implementación de herramientas tecnológicas y el uso de Inteligencia Artificial en quirófanos y realización de estudios.

Los titulares del IMSS y el IMSS-Bienestar, Zoé Robledo y Alejandro Svarch, respectivamente, informaron sobre los avances en el sistema de saul en México, principalmente, en materia tecnológica.

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“Realmente sí es avanzar en la salud”, celebró la mandataria desde Palacio Nacional, al compartir las nuevas tecnologías con las que cuenta el país.

“La verdad sí estaba muy deteriorado el sistema de salud cuando llegó el presidente López Obrador, y además recordemos que llegó el Covid-19″, recordó Claudia Sheinbaum sobre la situación de salud que vivió México y el mundo en al año 2020.

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Avances tecnológicos en el sistema de salud: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó cinco innovaciones tecnológicas implementadas en la red hospitalaria. El primer ejemplo fue el software de reconocimiento y transcripción de voz “Mírame a los ojos”, el cual permite a médicas y médicos dictar sus notas durante la consulta, agilizando la captura de información y mejorando la atención directa al paciente.

Actualmente, 5 mil 700 médicos utilizan esta herramienta en unidades de medicina familiar, con 6 millones de consultas realizadas mediante este sistema entre 2025 y 2026.

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Robledo también destacó la expansión de la consulta digital, dirigida a pacientes con movilidad limitada o postrados, quienes pueden recibir atención médica a través de videollamadas. En 2025 se otorgaron 813 mil consultas de este tipo, y ya son 402 las unidades de medicina familiar que cuentan con teleconsulta.

En el segundo nivel de atención, el IMSS adquirió 41 tomógrafos de 256 cortes, tecnología de alta resolución diagnóstica que reduce dosis de radiación y mejora la seguridad del paciente. Estos equipos, obtenidos en coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ya están siendo instalados en 39 hospitales de 20 estados.

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La cirugía robótica representa otro avance, con proyectos para fortalecer este programa durante 2026 y 2027. Ya hay 68 cirujanos capacitados en cirugía robótica en el IMSS, quienes operarán en hospitales de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón y otras sedes. Según Robledo, la cirugía robótica disminuye la estancia hospitalaria de cuatro a un día y reduce la tasa de complicaciones y reintervenciones.

Por último, Zoé Robledo presentó el robot CyberKnife, instalado en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es la primera unidad médica de México y la tercera en América Latina que dispone de esta tecnología, utilizada desde diciembre de 2025 para tratar a 354 pacientes con intervenciones oncológicas de alta precisión y mínima invasión. “Una intervención de este tipo en el medio privado cuesta más de dos millones de pesos”, puntualizó el funcionario.

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