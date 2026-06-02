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Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

Los agentes realizaban operativos relacionados con las balaceras ocurridas el pasado fin de semana

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Operativo de Seguridad en Sinaloa en Halloween
Imagen ilustrativa. X/@sspsinaloa1

La violencia en Los Cabos, Baja California, no se detiene desde el pasado fin de semana, cuando se registraron balaceras y un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que dejaron como saldo un estadounidense muerto, así como cuatro civiles y dos militares lesionados.

Un nuevo episodio de agresiones se registró la noche de este lunes, cuando elementos de diversas corporaciones de seguridad pública y de la Procuraduría General del Estado (PGJE) desplegaron operativos en el municipio de Los Cabos como parte de las investigaciones realizadas por la violencia del fin de semana.

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El operativo se llevó a cabo en dos acciones en la colonia La Ballena, en San José del Cabo, donde los agentes fueron atacados a balazos por presuntos delincuentes. El saldo fue de tres agresores abatidos, un hombre detenido y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos.

Del aseguramiento de arsenal a la neutralización de agresores: así se desarrollaron los operativos

Estalla artefacto explosivo en Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa
Imagen ilustrativa de una patrulla de la Policía Municipal. Foto: Policía Mazatlán

La primera acción se llevó a cabo alrededor de las 17:30 horas, cuando elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública de (SSPE), Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional (GN), Defensa y de la Procuraduría del Estado, arribaron a un domicilio ubicado en la calle Caballo de Mar y calle sin nombre.

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Cuando llegaron, las fuerzas de seguridad fueron atacadas a balzos por un grupo de civiles, lo que desató un enfrentamiento que dejó como saldo tres agresores abatidos y un hombre detenido.

En el sitio también fueron asegurados equipo táctico y un arsenal, que consistían en lo siguiente:

  • 12 armas largas
  • 23 cargadores
  • Diversas municiones
  • Lanzagranadas Colt Cal. 40 MM
  • 13 chalecos tácticos balísticos
  • Portaplacas
  • 3 vehículos

El segundo operativo se realizó cerca de diez minutos después y como parte de los mismos despliegues de prevención y disuasión del delito, donde elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad estatal ubicaron una zona de acopio vehicular en las inmediaciones de la calle Velero y calle Agua Amarga en la colonia La Ballena.

En el sitio fueron asegurados narcóticos (que aún no han sido contabilizados) y 6 vehículos que contaban con reporte de robo.

Tanto los objetos decomisados y el armamento, así como el detenido, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se integre la carpeta de investigación.

Alcalde pide no acercarse a operativos

El alcalde explicó la situación de seguridad en el municipio tras los ataques armados. Video: Facebook

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, detalló que la agresión armada se cometió cuando elementos de seguridad se encontraban en el municipio para mantener el orden luego de los hechos de violencia suscitados el pasado fin de semana.

Sin embargo, solicitó a los habitantes que en caso de observar un operativo de seguridad en las calles, no se acerquen para evitar arriesgar su integridad.

“Cuídense y cuidemos a los demás. Estamos seguros que vamos a superar esta situación siempre actuando como comunidad”, afirmó.

Los hechos se suman a la balacera y enfrentamiento ocurridos la noche del sábado pasado, que provocaron alarma en cientos de habitantes que fueron testigos de la agresión armada contra elementos de la Defensa en plena calle.

El video muestra una escena nocturna en una carretera. Se observan múltiples vehículos, incluyendo un autobús y automóviles, aparentemente detenidos o con tráfico lento. Las luces de los vehículos iluminan la vía. Video: Redes Sociales

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