UNAM lanza campaña para prevenir la violencia y la trata de personas durante el Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae México creada con IA, tomando como referencia una imagen publicada por la UNAM)

La Universidad Nacional Autónomoa de México (UNAM), a través de su Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias, lanzó la campaña “No es un juego”, la cual tiene el objetivo de prevenir la violencia y trata de personas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, próxima a iniciar este 11 de junio.

Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y titular de este espacio universitario, dio a conocer que esta iniciativa busca alertar sobre los riesgos asociados a la explotación, el abuso y las múltiples formas de violencia que pueden intensificarse durante eventos masivos.

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“Esta colaboración surgió a partir de un reconocimiento mutuo entre organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia y la trata de personas en México. A partir de ello, se estableció un esquema de cooperación para promover y difundir no sólo estos esfuerzos, sino el trabajo impulsado desde la Universidad, con el propósito de multiplicar su alcance frente a los riesgos que enfrentan jóvenes y grupos vulnerables en el contexto de eventos masivos”, refirió.

Como parte de la estrategia, la UNAM se ha sumado a la difusión de la campaña internacional It’s a Penalty, la cual promueve acciones de sensibilización y prevención ante la explotación de personas, la esclavitud moderna y el abuso sexual infantil, especialmente durante grandes celebraciones deportivas. La colaboración incluye alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones civiles con las que se realizan acciones de capacitación y protección para poblaciones consideradas vulnerables.

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Pintas con consignas de familiares de personas desaparecidas rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El Mundial 2026 puede intensificar estas prácticas, ¿por qué?

Uno de los datos más impactantes que han sobresalido con respecto al Mundial 2026 en México, es que investigaciones académicas y periodísticas, coinciden en que durante los eventos masivos es cuando se acrecentan violencias y explotación de personas, siendo los grupos vulnerables los más afectados.

Es en ese contexto que nace la campaña “No es un juego” y la promoción de It’s a Penalty, pues el evento deportivo cuya sede será México, puede facilitar la normalización de estas prácticas.

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Mario Luis Fuentes explicó algunas de las razones por las que estos fenómenos pueden aumentar: “durante este tipo de celebraciones puede aumentar la tolerancia social hacia el consumo de alcohol y otras sustancias, así como hacia conductas que vulneran los derechos, particularmente de niñas, niños, mujeres y adolescentes”. Lo peligroso, explicó, es que ocurra una normalización de estas prácticas, poniendo en riesgo a estos sectores de la población.

Los vecinos de Santa Úrsula expresan escepticismo ante la posibilidad de que las mejoras urbanas del Mundial 2026 sean permanentes una vez concluido el torneo. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Campaña “No es un juego”, en qué consiste

La Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias de la UNAM, la cual implementa esta campaña, busca articular una narrativa que visibilice el problema y fomente la reflexión, la investigación y la intervención social desde la universidad. Además, se exige al gobierno y a las autoridades locales desplegar estrategias preventivas, de protección y respuesta ante la magnitud del desafío, destinando recursos suficientes para ello.

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Entre las acciones impulsadas se encuentran premios, concursos, diplomados y una asignatura optativa en la Facultad de Derecho, que abordan distintas manifestaciones de la violencia y la trata. Estas actividades se realizan en colaboración con entidades universitarias como Casa del Lago, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, entre otros.

Como parte del esfuerzo preventivo, la UNAM promueve la difusión de la línea y WhatsApp nacional de reporte 800 55 33 000, para que cualquier persona pueda denunciar situaciones de violencia o trata de personas. De esta forma, la Universidad refuerza su compromiso de proteger a la comunidad, especialmente sectores vulnerables, durante un evento internacional que representa tanto una oportunidad como un riesgo en materia de derechos humanos y seguridad social.

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