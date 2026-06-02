México

UNAM lanza campaña para prevenir la violencia y la trata de personas durante el Mundial 2026

Prevé la implementación de concursos, premios, diplomados y una asignatura optativa en la Facultad de Derecho para abordar la problemática de violencias y explotación

Guardar
Google icon
Cartel de campaña contra la trata de personas en una pared de ladrillos, mostrando a un hombre y texto rosa "FUERA DE LUGAR". Grafiti "STOP TRATA".
(Imagen Ilustrativa Infobae México creada con IA, tomando como referencia una imagen publicada por la UNAM)

La Universidad Nacional Autónomoa de México (UNAM), a través de su Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias, lanzó la campaña “No es un juego”, la cual tiene el objetivo de prevenir la violencia y trata de personas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, próxima a iniciar este 11 de junio.

Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y titular de este espacio universitario, dio a conocer que esta iniciativa busca alertar sobre los riesgos asociados a la explotación, el abuso y las múltiples formas de violencia que pueden intensificarse durante eventos masivos.

PUBLICIDAD

“Esta colaboración surgió a partir de un reconocimiento mutuo entre organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia y la trata de personas en México. A partir de ello, se estableció un esquema de cooperación para promover y difundir no sólo estos esfuerzos, sino el trabajo impulsado desde la Universidad, con el propósito de multiplicar su alcance frente a los riesgos que enfrentan jóvenes y grupos vulnerables en el contexto de eventos masivos”, refirió.

Como parte de la estrategia, la UNAM se ha sumado a la difusión de la campaña internacional It’s a Penalty, la cual promueve acciones de sensibilización y prevención ante la explotación de personas, la esclavitud moderna y el abuso sexual infantil, especialmente durante grandes celebraciones deportivas. La colaboración incluye alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones civiles con las que se realizan acciones de capacitación y protección para poblaciones consideradas vulnerables.

PUBLICIDAD

Pintas con consignas de familiares de personas desaparecidas rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)
Pintas con consignas de familiares de personas desaparecidas rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El Mundial 2026 puede intensificar estas prácticas, ¿por qué?

Uno de los datos más impactantes que han sobresalido con respecto al Mundial 2026 en México, es que investigaciones académicas y periodísticas, coinciden en que durante los eventos masivos es cuando se acrecentan violencias y explotación de personas, siendo los grupos vulnerables los más afectados.

Es en ese contexto que nace la campaña “No es un juego” y la promoción de It’s a Penalty, pues el evento deportivo cuya sede será México, puede facilitar la normalización de estas prácticas.

Mario Luis Fuentes explicó algunas de las razones por las que estos fenómenos pueden aumentar: “durante este tipo de celebraciones puede aumentar la tolerancia social hacia el consumo de alcohol y otras sustancias, así como hacia conductas que vulneran los derechos, particularmente de niñas, niños, mujeres y adolescentes”. Lo peligroso, explicó, es que ocurra una normalización de estas prácticas, poniendo en riesgo a estos sectores de la población.

Los vecinos de Santa Úrsula expresan escepticismo ante la posibilidad de que las mejoras urbanas del Mundial 2026 sean permanentes una vez concluido el torneo. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Los vecinos de Santa Úrsula expresan escepticismo ante la posibilidad de que las mejoras urbanas del Mundial 2026 sean permanentes una vez concluido el torneo. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Campaña “No es un juego”, en qué consiste

La Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias de la UNAM, la cual implementa esta campaña, busca articular una narrativa que visibilice el problema y fomente la reflexión, la investigación y la intervención social desde la universidad. Además, se exige al gobierno y a las autoridades locales desplegar estrategias preventivas, de protección y respuesta ante la magnitud del desafío, destinando recursos suficientes para ello.

Entre las acciones impulsadas se encuentran premios, concursos, diplomados y una asignatura optativa en la Facultad de Derecho, que abordan distintas manifestaciones de la violencia y la trata. Estas actividades se realizan en colaboración con entidades universitarias como Casa del Lago, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, entre otros.

Como parte del esfuerzo preventivo, la UNAM promueve la difusión de la línea y WhatsApp nacional de reporte 800 55 33 000, para que cualquier persona pueda denunciar situaciones de violencia o trata de personas. De esta forma, la Universidad refuerza su compromiso de proteger a la comunidad, especialmente sectores vulnerables, durante un evento internacional que representa tanto una oportunidad como un riesgo en materia de derechos humanos y seguridad social.

Temas Relacionados

UNAMMundial 2026CDMXMéxicofutboltrata de personasviolenciaexplotaciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum le pide a embajador de EEUU no opinar “sobre los asuntos políticos” de México

La presidenta dio respuesta a un mensaje publicado en redes sociales por el embajador Ronald Johnson, exigiendo respeto absoluto a la soberanía y política interna

Sheinbaum le pide a embajador de EEUU no opinar “sobre los asuntos políticos” de México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? Cierran estación de la L5 del MB por muerte de hombre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? Cierran estación de la L5 del MB por muerte de hombre

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

¡Con mariachi! Sudáfrica llega a Pachuca, Hidalgo, y está lista para disputar el Mundial 2026

Los Bafana Bafana debutarán contra la Selección Mexicana el próximo 11 de junio

¡Con mariachi! Sudáfrica llega a Pachuca, Hidalgo, y está lista para disputar el Mundial 2026

Crimen organizado y populismo amenazan la soberanía mexicana, advierte la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo

La legisladora criticó al gobierno de Sheinbaum en un foro de Grupo Salinas, empresa en disputa fiscal con el Estado mexicano

Crimen organizado y populismo amenazan la soberanía mexicana, advierte la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Estado de México: horas después lo hallan muerto y con huellas de violencia

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Detienen en Mazatlán a “El Gabito” o “El 80”, líder regional de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa

Seis meses de vigilancia, una tienda de fachada y más de una tonelada de cocaína: los detalles del narcotúnel del CJNG en Tijuana-San Diego

ENTRETENIMIENTO

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta un susto de salud tras un extraño mareo : esto le pasó

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Ángela Aguilar desmiente fecha de su boda en Roma: el anillo de oro rosa que lució sería regalo de aniversario de Christian Nodal

DEPORTES

Javier Aguirre en los Mundiales: así le fue al Vasco como jugador, auxiliar y entrenador de la Selección Mexicana

Javier Aguirre en los Mundiales: así le fue al Vasco como jugador, auxiliar y entrenador de la Selección Mexicana

Rumbo al Mundial 2026: conoce la historia del Estadio Guadalajara

¡Con mariachi! Sudáfrica llega a Pachuca, Hidalgo, y está lista para disputar el Mundial 2026

San Antonio Spurs vs New York Knicks: cuándo y dónde ver EN VIVO las finales de la NBA desde México

Julio Ibáñez y su camarógrafo son liberados tras dos meses confinados en Sudáfrica