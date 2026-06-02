¡Con mariachi! Sudáfrica llega a Pachuca, Hidalgo, y está lista para disputar el Mundial 2026

Sudáfrica ya se encuentra en Pachuca y está lista para enfrentar a México en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica llegó a Pachuca, Hidalgo, donde harán su campamento para el Mundial 2026 a tan solo unos días de que inicie la justa mundialista.

Después de retrasar su arribo por tener problemas con las visas de algunos jugadores y parte del cuerpo técnico, los Bafana Bafana están en territorio mundialista. El cuadro comandado por Hugo Broos debutará en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio cuando se enfrenten a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México en lo que será el partido inaugural.

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Ha pasado más de una década desde la última vez que los sudafricanos participaron en un Mundial. Sudáfrica se presentó por última vez en la máxima cita futbolística en 2010, año en el que ejercieron como anfitriones.

Cobertura del arribo de la selección nacional de fútbol de Sudáfrica, Bafana Bafana, a México. El video muestra a los miembros del equipo descendiendo de un avión en una pista de aeropuerto durante la noche. Los individuos visten uniformes deportivos. Un trabajador de personal de tierra con chaleco naranja interactúa con el grupo. Esta pieza documenta la llegada a territorio mexicano del equipo africano.

Camino de Sudáfrica en el Mundial

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Calendario de la Fase de Grupos de Sudáfrica

México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte

Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta

Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Sudáfrica, primer adversario de México, presenta una nómina con varios futbolistas capaces de marcar la diferencia en la fase de grupos.

Ronwen Williams, arquero y capitán que milita en Mamelodi Sundowns, encabeza la plantilla con su liderazgo y experiencia bajo los tres palos. En el centro del campo aparece Teboho Mokoena, encargado de la distribución y el equilibrio. La ofensiva se robustece con Lyle Foster, delantero del Burnley, así como con Percy Tau, atacante experimentado que actualmente desarrolla su carrera en Vietnam. El sector defensivo cuenta con Siyabonga Ngezana, central del FCSB de Rumania. La lista la completa Relebohile Mofokeng, atacante de Orlando Pirates con 21 años, quien aporta juventud y velocidad al conjunto africano.

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Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección de Sudáfrica en el estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica. 28 mayo 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko

¿Cómo llega Sudáfrica al Mundial 2026?

El conjunto de Broos llega a la Copa Mundial de México 2026 tras una serie de resultados poco alentadores. Igualó 1-1 frente a Panamá en marzo, perdió 2-1 ante el mismo seleccionado en el siguiente amistoso, y más tarde sumó una derrota contra Camerún en otro encuentro de preparación. Posteriormente, empató sin goles frente a Nicaragua.

En el último enfrentamiento ante los nicaragüenses, los Bafana Bafana demostraron capacidad para generar juego, pero la falta de definición sigue siendo el principal obstáculo en la antesala del Mundial. Aunque dominaron en el campo, no pudieron concretar esa superioridad en goles, una preocupación de cara a un torneo donde cada detalle resulta determinante.

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Sudáfrica ya se encuentra en Pachuca y está lista para enfrentar a México en el Mundial 2026 (REUTERS)

La edición de 2026 marcará la cuarta presencia de los Bafana Bafana en una Copa del Mundo. El seleccionado debutó en Francia 1998, participó nuevamente en Corea 2002 y luego fue anfitrión en Sudáfrica 2010. Ahora, tras una larga ausencia, volverá a la máxima competencia del balompié internacional.