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Más de 600 nidos de tortuga marina registra la costa veracruzana en lo que va de la temporada: sanciones y multas por capturarla

Las playas protegidas de Veracruz continúan siendo puntos de reproducción y anidación

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Cuatro especies de tortuga marina coinciden en la temporada de anidación en Veracruz. (Foto: Semarnat)
Cuatro especies de tortuga marina coinciden en la temporada de anidación en Veracruz. (Foto: Semarnat)

La costa de Veracruz registra más de 600 nidos de tortuga marina en lo que va de la temporada de anidación, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que coordina el monitoreo en distintas Áreas Naturales Protegidas del estado con la participación de campamentos tortugueros, organizaciones civiles e instituciones académicas.

Quienes capturen, dañen o trafiquen con estas especies se exponen a penas de hasta nueve años de prisión, con agravantes si el delito ocurre dentro de un área protegida o con fines comerciales.

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Los monitoreos de la temporada confirman que las playas veracruzanas siguen siendo sitios activos de reproducción para al menos cuatro especies: tortuga lora (Lepidochelys kempii), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Las anidaciones transcurren sin complicaciones relevantes.

La investigación pretenden mejorar la toma de decisiones sobre la protección de tortugas marinas en riesgo. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)
La investigación pretenden mejorar la toma de decisiones sobre la protección de tortugas marinas en riesgo. (Cortesía: Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador)

Santuario Playas del Totonacapan concentra la mayor actividad

La temporada en este santuario arrancó el 28 de marzo con el primer nido de tortuga lora en Playa Chaparrales. Desde entonces se han contabilizado 451 nidos de esa especie y uno de tortuga verde distribuidos en distintas playas. En Rancho Playa ya se registró la eclosión y liberación de 945 crías de tortuga lora.

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En el Santuario Playa Lechuguillas, los registros suman 170 nidos de tortuga lora y la liberación de 420 crías desde el inicio de la temporada en marzo. A partir de mayo se incorporaron los primeros registros de tortuga verde, que acumulan ya 195 anidaciones.

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano aporta 11 nidadas de tortuga lora en playas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, más seis anidaciones de tortuga carey en las islas del parque.

En la región de Los Tuxtlas, una red de nueve campamentos tortugueros opera a lo largo de 75 kilómetros de litoral. El promedio reportado es de 68 nidos de tortuga lora, 30 de tortuga verde, 15 de tortuga carey y uno de tortuga laúd. Las acciones de limpieza de playas para retirar residuos sólidos y contaminantes se realizan de forma permanente.

Las tortugas que quedan enredadas en artes de pesca pueden sufrir amputaciones. (CRAM)
Las tortugas que quedan enredadas en artes de pesca pueden sufrir amputaciones. (CRAM)

Nueve años de prisión por captura de tortuga marina

El Artículo 420 del Código Penal Federal tipifica como delito una serie de conductas contra la biodiversidad y establece penas de uno a nueve años de prisión, más una multa equivalente de 300 a 3 mil días. Las conductas sancionadas incluyen:

  • Capturar, dañar o privar de la vida a tortugas marinas o mamíferos marinos, así como recolectar o almacenar sus productos o subproductos.
  • Cazar, pescar o capturar cualquier especie de fauna silvestre con medios no permitidos cuando se ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie.
  • Traficar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país ejemplares, productos o subproductos de especies en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, o reguladas por tratados internacionales como la CITES.
  • Dañar cualquier ejemplar de las especies protegidas bajo los mismos instrumentos normativos.

Penas adicionales si el delito ocurre en área natural protegida o con fines comerciales

La ley contempla un agravante que suma hasta tres años adicionales de prisión y hasta mil días multa extra cuando las conductas se cometen dentro de un área natural protegida o con propósito comercial.

Las playas donde anidan las tortugas veracruzanas -el Santuario Playas del Totonacapan, el Santuario Playa Lechuguillas y el PNSAV- se encuentran bajo esta categoría, lo que eleva la exposición penal de quien incurra en estos delitos en esas zonas.

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