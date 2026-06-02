Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Una ilustración editorial presenta a El Gabito en primer plano junto al logo del Cártel de Sinaloa y elementos musicales, destacando la influencia de los corridos en la narrativa criminal y cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos tres populares narcocorridos lanzados entre 2018 y 2023 construyeron el perfil público de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, líder regional de Los Chapitos este lunes 1 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

Las canciones, interpretadas por Panchito Arredondo, Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz, documentaron durante cinco años su ascenso dentro de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada actualmente por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

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Los tres corridos juntos trazan una línea que va del comandante que se presenta ante sus rivales en 2018, al subordinado agradecido que narra su origen en 2021, hasta el operador consolidado que en 2023 ya no necesita presentarse.

En 2018, Panchito Arredondo lo presentó como comandante con plaza en Culiacán

El Gabito era visto como uno de los sucesores de El Panu. (Anayeli Tapia/Infobae)

El primer registro musical de El Gabito llega en 2018, interpretado por Panchito Arredondo. La canción no construye historia ni contexto: abre con una advertencia directa a rivales y establece de inmediato que el personaje opera como comandante con tropa bajo su mando.

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La letra lo sitúa bajo órdenes del “de las montañas” y lo presenta como alguien que “acepta Culiacán”, lo que sugiere que en ese momento ya tenía reconocimiento o presencia en la capital del estado, más allá de su plaza natural en El Rosario y el sur de Sinaloa.

El corrido menciona a Óscar Noé Medina González, El Panu, en tono de saludo entre iguales: “mis respetos para Panu, aquí tiene mi amistad”.

El lenguaje es el más directo de los tres corridos. Habla de cazar rivales, de secuestros y de traidores sin mediación poética. Es un mensaje de amenaza que también funciona como presentación pública ante el mundo criminal de Sinaloa.

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En 2021, Luis R. Conríquez narró su origen, su lealtad y el duelo por El Monstruo

Fuerzas Armadas de El Gabito

Tres años después, el corrido interpretado por Luis R. Conríquez bajo el sello Kartel Music Entertainment construye una historia de origen que el de 2018 no tenía. El personaje narra de dónde viene.

La letra abre con pobreza. El Gabito describe un pasado sin recursos, batallando para comer, y presenta su ascenso como superación personal antes que como carrera criminal.

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“Sé que ahorita me miran recio, pero a todo a un porqué, antes no había ni pa’ un taco, batallando pa’ comer. De la vida yo no me quejo, con valor me superé. Y nunca agaché la mirada, pa’l frente siempre miré”, se escucha.

Este corrido también sitúa su plaza en El Rosario y confirma la clave El 80. También fija la cadena de mando con precisión: agradece al “señor Panu” por haberlo formado y reconoce al “señor Iván” como la figura que le brindó confianza.

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La canción describe además una doctrina táctica que aparecerá de nuevo en el corrido de 2023: “inteligencia pa’l combate, porque no es nomás llegar tumbando la puerta a los contras, hay que saber caminar”. El Gabito se construye como operador que planea, no como pistolero impulsivo.

El momento más cargado emocionalmente es la mención a sus hermanos. Al referirse a José Luis, El Monstruo, abatido en Mazatlán en 2015: “51, mi carnal, qué falta me haces acá abajo”.

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Asimismo menciona a su hermano El Owen, entonces preso, y anticipa su regreso como algo dado: “Owen, hermano, pronto andarás en el área trabajando, por lo pronto seguimos pilas y firmes para el trabajo. Andamos haciéndole ruido yo y mi carnalito el Kasko”.

En 2023, Gerardo Ortiz lo retrató desde afuera como jefe ya consolidado

El Casco y El Gabito. (X/@illicitinv)

El corrido de Gerardo Ortiz, lanzado en 2023, es el único de los tres narrado en tercera persona. Ya no es El Gabito quien habla: es alguien que lo describe desde afuera, lo que marca un cambio de estatus. El personaje ya no necesita presentarse ni narrar su historia. Su poder es un hecho que otros constatan.

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La canción lo sitúa circulando con confianza por Mazatlán, visible y sin ocultarse. Describe radios, frecuencias y personal altamente capacitado a sus órdenes que reacciona de inmediato ante cualquier amenaza. No es la imagen de un pistolero: es la de un sistema con protocolos militares.

El arsenal que describe Ortiz es más pesado y específico que el de los corridos anteriores. Menciona Minis, M60, tostones y rifles de corte alemán. También afirma que su hermano “El Mosntruo” lo cuida desde el cielo.

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Una línea concentra el arco completo del personaje: “Todos ya sabían que algún día iba a ser el jefe”.

El corrido de 2023 también agrega una dimensión que los anteriores no tenían: los negocios. La letra menciona “varios los negocios que dejan billetes” y lo identifica como “ocho cero en los negocios”. El Gabito no es solo brazo armado: tiene presencia económica activa en la plaza.

Detenido en su propia plaza

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

La Policía Estatal arrestó a “El Gabito” a las 8:15 de la noche del lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico, en Mazatlán, la misma ciudad que los corridos nombraban como una de sus plazas de operación.

El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC lo consigna como masculino de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos, con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

Aunque el clan Martínez Larios es originario de Guadalajara, Jalisco, la familia se mudó a El Rosario, Sinaloa, donde los hermanos comenzaron a trabajar para Los Chapitos bajo el mando de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias El Lobo. Fue José Luis, El Monstruo, quien inicialmente lideró el grupo, hasta su abatimiento en Mazatlán en 2015.

(Registro Nacional de Detenciones)

Desde entonces, El 80 escaló dentro de la organización. Peleó contra Los Mazatlecos —célula remanente del Cártel de los Beltrán Leyva— para recuperar el control de Mazatlán tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, y años después encabezó operaciones similares contra el Cártel de Caborca en Sonora. En 2016, grabaciones filtradas a la prensa mostraron cómo mandos policiales lo alertaban sobre operativos, lo que le permitía mover hombres y mercancía con anticipación.

Sedena tenía documentada su operación desde octubre de 2020, en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks. El documento lo señalaba como operador activo en Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Otro reporte de 2022 identificaba a sus hermanos El Casco y El Owen como responsables directos en la misma zona.

Según periodistas como María Idalia Gómez, El Gabito y El Casco habrían impuesto esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones. La negativa de la minera canadiense Vizsla Silver a aumentar las cuotas habría derivado en el secuestro y asesinato de 10 de sus trabajadores hace unos meses.

Su nombre cobró mayor peso público tras el asesinato de El Panu el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México, pues se pensaba que Martínez Larios era señalado como el relevo natural al frente del aparato armado de los Guzmán Salazar.