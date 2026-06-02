Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta un susto de salud tras un extraño mareo : esto le pasó

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo reveló que recientemente se sometió a un cateterismo tras experimentar un mareo, lo que llevó a los médicos a descubrir que una de sus arterias estuvo a punto de taparse.

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre su salud?

Durante un encuentro con los medios transmitido por Eden Dorantes en Youtube, el actor mencionó:

“Me hicieron un electro, luego un ecocardiograma y después un cateterismo. Descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse y me hicieron una angioplastia”, dijo.

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Jorge Ortíz de Pinedo habla sobre los complejos retos y la gran dificultad que implica conseguir un donante de pulmón en la actualidad. (Jessie Cervantes: YouTube)

El comediante, de 78 años, señaló que su estado de salud es delicado y subrayó la importancia de atenderse a tiempo:

“Yo tengo que estarme cuidando. Me checo todo, todo, todo. Los médicos están ahí para cuidarnos. La ciencia médica ha adelantado de una manera brutal. Hay que aprovechar que vivimos en este siglo y procurar sentirnos bien”.

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Ortiz de Pinedo explicó que, tras el procedimiento realizado, solo tomó una pastilla: “Estoy bien, estoy muy contento porque la temporada del teatro del Foro Cultural Chapultepec ha sido un exitazo”.

El actor compartió que su intervención médica ocurrió mientras visitaba a su hijo y nietos en Monterrey. Relató que fue atendido de inmediato y agradeció haber llegado a tiempo para evitar complicaciones mayores.

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Ortiz de Pinedo destacó la calidad humana de Manzano y su capacidad para transformar cada escena. (Captura de pantalla, Nmás / YouTube)

“Cuando dice alguien: ‘Oye, me salvé’. ¿Por qué te salvaste? Porque llegaste, porque fuiste”, asegura.

Ortiz de Pinedo insistió en que las personas de su edad deben revisarse con frecuencia.

“Siempre he tratado de hacer todas las campañas médicas que se puedan, diciéndole a la gente: ‘Cuídense, atiéndanse, es lo más importante que hay en la vida’”, señala.

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