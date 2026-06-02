México

Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta un susto de salud tras un extraño mareo : esto le pasó

El actor explicó ante las cámaras la importancia de atenderse a tiempo

Guardar
Google icon
Primer plano de Jorge Ortiz de Pinedo con cabello gris y bigote, luciendo una cánula nasal y una chaqueta oscura, con un fondo artístico borroso
El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo reveló que recientemente se sometió a un cateterismo tras experimentar un mareo, lo que llevó a los médicos a descubrir que una de sus arterias estuvo a punto de taparse.

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre su salud?

Durante un encuentro con los medios transmitido por Eden Dorantes en Youtube, el actor mencionó:

“Me hicieron un electro, luego un ecocardiograma y después un cateterismo. Descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse y me hicieron una angioplastia”, dijo.

PUBLICIDAD

Jorge Ortíz de Pinedo, un hombre con bigote, sentado en un sofá azul con camisa estampada y cánula nasal; discos de vinilo y figuras doradas al fondo
Jorge Ortíz de Pinedo habla sobre los complejos retos y la gran dificultad que implica conseguir un donante de pulmón en la actualidad. (Jessie Cervantes: YouTube)

El comediante, de 78 años, señaló que su estado de salud es delicado y subrayó la importancia de atenderse a tiempo:

“Yo tengo que estarme cuidando. Me checo todo, todo, todo. Los médicos están ahí para cuidarnos. La ciencia médica ha adelantado de una manera brutal. Hay que aprovechar que vivimos en este siglo y procurar sentirnos bien”.

PUBLICIDAD

Ortiz de Pinedo explicó que, tras el procedimiento realizado, solo tomó una pastilla: “Estoy bien, estoy muy contento porque la temporada del teatro del Foro Cultural Chapultepec ha sido un exitazo”.

El actor compartió que su intervención médica ocurrió mientras visitaba a su hijo y nietos en Monterrey. Relató que fue atendido de inmediato y agradeció haber llegado a tiempo para evitar complicaciones mayores.

Ortiz de Pinedo destacó la calidad humana de Manzano y su capacidad para transformar cada escena.
Ortiz de Pinedo destacó la calidad humana de Manzano y su capacidad para transformar cada escena. (Captura de pantalla, Nmás / YouTube)

“Cuando dice alguien: ‘Oye, me salvé’. ¿Por qué te salvaste? Porque llegaste, porque fuiste”, asegura.

Ortiz de Pinedo insistió en que las personas de su edad deben revisarse con frecuencia.

“Siempre he tratado de hacer todas las campañas médicas que se puedan, diciéndole a la gente: ‘Cuídense, atiéndanse, es lo más importante que hay en la vida’”, señala.

Temas Relacionados

Jorge Ortiz de PinedoEstado de saludArteriasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Estado de México: horas después lo hallan muerto y con huellas de violencia

Miguel Raymundo Martínez Monroy desapareció en la región Tierra Caliente y su localización movilizó a elementos de la Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Estado de México: horas después lo hallan muerto y con huellas de violencia

Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

La directiva universitaria ya trabaja en la planeación de la siguiente temporada

Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

El villano de telenovelas afirmó que el joven de ‘Doménica Montero’ ingresó a la actuación por méritos propios

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

Baja California Sur registra sismo de 4.1 de intensidad en La Paz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Baja California Sur registra sismo de 4.1 de intensidad en La Paz

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia

El peinado que te haces cada mañana puede estar destruyendo tus folículos de forma silenciosa e irreversible

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

Violencia en Los Cabos no se detiene: ataque armado contra elementos de seguridad deja 3 agresores abatidos y un detenido

‘Levantan’ a jefe policial de Luvianos, Estado de México: horas después lo hallan muerto y con huellas de violencia

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Detienen en Mazatlán a “El Gabito” o “El 80”, líder regional de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa

Seis meses de vigilancia, una tienda de fachada y más de una tonelada de cocaína: los detalles del narcotúnel del CJNG en Tijuana-San Diego

ENTRETENIMIENTO

Infobae

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Ángela Aguilar desmiente fecha de su boda en Roma: el anillo de oro rosa que lució sería regalo de aniversario de Christian Nodal

Emiliano Aguilar detalla su distanciamiento familiar después del matrimonio de Pepe Aguilar con Aneliz Alcalá

DEPORTES

Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

Alegna González consigue el bicampeonato dentro del Gran Premio de Marcha en Madrid

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones