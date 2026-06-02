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Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

El luchador fue contundente con su postura sobre Miguel Gallego

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latin lover, aracely arambula -México- 2 junio
(Instagram)

El luchador y conductor Latin Lover pidió alto al odio dirigido a Aracely Arámbula después de que en marzo se difundieran imágenes de cómo luce actualmente, Miguel Gallego, el hijo que tuvo con Luis Miguel y quien permaneció fuera del ojo público durante casi dos décadas.

¿Qué dijo Latin Lover?

Durante un encuentro con medios, Latin Lover rechazó la presión mediática hacia Arámbula y destacó:

“No sé si sea correcto o no, sí sé que, pues son hijos de dos figuras públicas, de grandes figuras públicas. Sí sé que hizo un esfuerzo para tenerlos siempre ella en su privacidad, cuidándolos y pues ¿cómo no se va a preocupar? Yo también me preocuparía porque pues el papá, el papá no está y ella es la que, pues los educa y estácon ellos siempre”.

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Primer plano de Aracely Arámbula sonriendo, con cabello rubio rizado y sombrero rojo; en la esquina inferior derecha, un retrato circular de Latin Lover
Latin Lover destapó los detalles de la salida de Aracely Arámbula de 'Perfume de Gardenia' y la reciente controversia. (Redes sociales)

El luchador consideró que el interés mediático por la vida privada de los hijos de celebridades puede tener consecuencias emocionales para los menores.

“Ella piensa y se preocupa de que no les vaya a pasar algo o que alguien no les vaya a hacer algo y después querer algo de dinero. Digo, no quiero pensar mal ni nada, pero por supuesto que todos como padres nos preocupamos por eso”.

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Polémica por la exposición de menores en el espectáculo

La controversia en torno a Aracely Arámbula resurge después de la difusión de imágenes de su hijo mayor, quien estuvo fuera del público durante 19 años.

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El interés mediático se intensificó por el historial de la actriz y su relación con Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos en el país.

Latin Lover insistió en que la privacidad de los menores debe respetarse, especialmente cuando no han elegido la exposición pública.

“Mi familia me dice: ‘No metas a tus hijos. Si ellos no quieren salir, no los saques porque es un arma de dos filos’”, comparte el conductor, sumando su propia experiencia como figura pública.

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