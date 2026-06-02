Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

(Instagram)

El luchador y conductor Latin Lover pidió alto al odio dirigido a Aracely Arámbula después de que en marzo se difundieran imágenes de cómo luce actualmente, Miguel Gallego, el hijo que tuvo con Luis Miguel y quien permaneció fuera del ojo público durante casi dos décadas.

¿Qué dijo Latin Lover?

Durante un encuentro con medios, Latin Lover rechazó la presión mediática hacia Arámbula y destacó:

“No sé si sea correcto o no, sí sé que, pues son hijos de dos figuras públicas, de grandes figuras públicas. Sí sé que hizo un esfuerzo para tenerlos siempre ella en su privacidad, cuidándolos y pues ¿cómo no se va a preocupar? Yo también me preocuparía porque pues el papá, el papá no está y ella es la que, pues los educa y estácon ellos siempre”.

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Latin Lover destapó los detalles de la salida de Aracely Arámbula de 'Perfume de Gardenia' y la reciente controversia. (Redes sociales)

El luchador consideró que el interés mediático por la vida privada de los hijos de celebridades puede tener consecuencias emocionales para los menores.

“Ella piensa y se preocupa de que no les vaya a pasar algo o que alguien no les vaya a hacer algo y después querer algo de dinero. Digo, no quiero pensar mal ni nada, pero por supuesto que todos como padres nos preocupamos por eso”.

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Polémica por la exposición de menores en el espectáculo

La controversia en torno a Aracely Arámbula resurge después de la difusión de imágenes de su hijo mayor, quien estuvo fuera del público durante 19 años.

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El interés mediático se intensificó por el historial de la actriz y su relación con Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos en el país.

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Latin Lover insistió en que la privacidad de los menores debe respetarse, especialmente cuando no han elegido la exposición pública.

“Mi familia me dice: ‘No metas a tus hijos. Si ellos no quieren salir, no los saques porque es un arma de dos filos’”, comparte el conductor, sumando su propia experiencia como figura pública.

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