¿De qué murió Paola Márquez? Últimos mensajes en redes y el lugar, claves en la investigación

La Fiscalía de San Luis Potosí investiga la muerte de Paola Márquez en un departamento capitalino, mientras esta imagen presenta un retrato de la víctima superpuesto con la escena del crimen. (Paola Márquez: Instagram)

La muerte de la influencer Paola Márquez ha provocado conmoción entre sus seguidores y mantiene abierta una investigación por parte de las autoridades de San Luis Potosí. La creadora de contenido fue encontrada sin vida dentro del departamento donde residía en la capital del estado, sin que hasta ahora exista una versión oficial sobre las causas de su fallecimiento.

Investigaciones iniciales

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió la mañana del sábado 30 de mayo en un inmueble ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes. Un familiar acudió al domicilio para visitarla y la encontró sin signos vitales, por lo que solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos que acudieron al lugar únicamente confirmaron el deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido.

Paola Márquez compartió una selfie en un ascensor con un mensaje que sus fans han interpretado como una señal de ayuda, generando preocupación sobre su bienestar. (Paola Márquez: Instagram)

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado si la muerte estuvo relacionada con algún hecho delictivo ni habían dado a conocer los resultados de estudios forenses.

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La incertidumbre sobre las causas del fallecimiento ha provocado que la atención se centre en dos elementos clave: el sitio donde fue localizada y sus últimas publicaciones en redes sociales.

Últimas publicaciones de Paola Márquez

Paola Márquez acumuló más de 1.7 millones de seguidores gracias a contenidos relacionados con experiencias personales, entretenimiento y reflexiones cotidianas. Tras conocerse la noticia, usuarios comenzaron a revisar sus publicaciones más recientes.

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Una de ellas llamó especialmente la atención. El pasado 28 de mayo, la influencer compartió en Facebook una frase que rápidamente se viralizó tras confirmarse su muerte:

“¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

La publicación generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia oficial que vincule ese mensaje con las circunstancias de su fallecimiento.

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Seguidores de Paola Márquez rinden emotivo homenaje en redes sociales. (Paola Márquez: Instagram)

Avances en el caso de la influencer

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con la recopilación de pruebas periciales para determinar qué ocurrió dentro del departamento de la colonia Virreyes.

Las autoridades aún no han emitido un informe definitivo sobre la causa de muerte ni han detallado posibles líneas de investigación. Tampoco se han dado a conocer los resultados de la necropsia o de otros estudios forenses.

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Medios locales como En Sol de San Luis informaron que, de acuerdo con reportes preliminares, la casua de muerte apunta a un suicidio.

Mientras avanzan las diligencias, familiares y personas cercanas han solicitado respeto a la privacidad de la joven y evitar especulaciones sobre el caso.

Reacciones en redes sociales

La noticia generó una ola de mensajes de condolencia en Facebook, TikTok y otras plataformas digitales. Amigos, seguidores y creadores de contenido recordaron a Paola Márquez por su cercanía con la audiencia, su sentido del humor y la comunidad que construyó durante años en redes sociales.

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