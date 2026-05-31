Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: dónde checar el calendario oficial de pagos de junio

El siguiente periodo de depósitos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de junio

El siguiente periodo de depósitos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de junio y una de las dudas que ha surgido entre los beneficiarios es dónde consultar el calendario oficial de pagos.

Ambas iniciativas, promovidas por el gobierno de México, buscan beneficiar a estudiantes de escuelas públicas mediante un apoyo económico bimestral. La beca Rita Cetina está destinada a alumnos de secundaria y este año ampliará su cobertura a primaria, con el objetivo de alcanzar todos los niveles de educación básica.

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En cuanto a la beca Benito Juárez, su enfoque está en los estudiantes de preparatoria. Los dos programas entregan 1.900 pesos directamente a los beneficiarios a través de la tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Dónde consultar el calendario de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

El calendario oficial de pagos del bimestre mayo-junio de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se podrá checar a través de las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la misma.

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Cabe indicar que después de este periodo de pagos (bimestre mayo-junio), de acuerdo con las reglas de operación del programa, durante julio y agosto no habrá depósitos, por lo que las familias deberán organizarse considerando esta interrupción en el calendario de pagos. Aunque este ajuste se repite cada año, persisten las dudas entre estudiantes y padres de familia sobre la periodicidad de los apoyos.

Calendarios tentativos de las Becas

El primer calendario tentativo, dirigido a quienes cuentan con la Beca Rita Cetina para Educación Básica, establece un periodo de pago que va del 1 al 12 de junio.

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El segundo calendario tentativo está orientado a estudiantes de Media Superior y Superior que reciben la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o la Beca Gertrudis Bocanegra, y contempla pagos del 8 al 19 de junio.

Sin embargo, por ahora ninguno de estos dos calendarios ha sido publicado de manera por las autoridades oficiales.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

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Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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