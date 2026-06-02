Seis meses de vigilancia, una tienda de fachada y más de una tonelada de cocaína: los detalles del narcotúnel del CJNG en Tijuana-San Diego

Este montaje muestra el mapa satelital de un narcotúnel entre Tijuana y San Diego, el acceso al túnel, cargamentos decomisados y agentes en la fachada de una tienda, todo en el marco de una operación contra el CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante seis meses, agentes del grupo de trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos vigilaron una supuesta tienda minorista en Otay Mesa, San Diego, que resultó ser la fachada de uno de los túneles transfronterizos más sofisticados descubiertos en la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos años.

El operativo culminó el 29 de mayo de 2026 con la detención de cuatro personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la incautación de más de una tonelada de cocaína valuada en 45 millones de dólares.

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El túnel, que conecta Tijuana, Baja California, con San Diego, California, mide aproximadamente 1,933 pies de longitud —unos 589 metros— y 55 pies de profundidad —cerca de 16.7 metros—, con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad. En algunos tramos alcanza 4.5 pies de altura.

Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

Es el primer túnel operacional descubierto en el Distrito Sur de California desde 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, por su parte, que el acceso en el lado mexicano se localizó en la colonia Nueva Tijuana, donde el túnel contaba con iluminación, ventilación y un sistema electrónico deslizante en ambos sentidos. Las autoridades mexicanas registraron una longitud de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, medidas que corresponden al tramo en territorio nacional.

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“Buy 4 Less”: la tienda que no vendía nada

El punto de salida en San Diego estaba oculto bajo el piso de un cuarto de almacenamiento dentro de un local comercial identificado como “Buy 4 Less”, ubicado cerca del puerto de entrada de Otay Mesa. El acceso al túnel se activaba mediante un elevador hidráulico sofisticado, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El video muestra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde agentes exploran un túnel clandestino de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se observa la infraestructura interna del túnel, incluyendo soportes de madera, iluminación y tuberías. Además, se visualiza el decomiso de sustancias ilícitas como posible marihuana y píldoras moradas. Este túnel transfronterizo, que conecta de México a Estados Unidos, fue localizado en una vivienda utilizada para almacenamiento y tráfico.

La vigilancia sobre el local comenzó en diciembre de 2025, cuando agentes de Homeland Security Investigations detectaron actividad inusual: un grupo de entre siete y ocho supuestos “empleados” que frecuentaban el lugar sin que hubiera flujo normal de clientes. Entre ellos estaba Gregorio Epifanio Hernández López, de 29 años, a quien los agentes comenzaron a observar desde enero de 2026.

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El comportamiento de los individuos no correspondía al de un negocio minorista. Durante meses, los agentes los vieron transportar grandes cantidades de maletas desde el interior del local hacia vehículos, o bien cruzarlas a pie hacia México. Por la forma en que las manejaban, las maletas parecían vacías. Esa apariencia fue precisamente lo que llevó a las autoridades a no intervenir en esos momentos, permitiendo que la vigilancia continuara sin levantar sospechas.

El operativo del 29 de mayo: congeladores, bicicleta y tres vehículos detenidos

La tarde del 29 de mayo de 2026, los agentes observaron cómo un hombre cargaba tres objetos grandes y pesados en una camioneta blanca que salió de Buy 4 Less y se estacionó cerca de un taller mecánico en 923½ Coolidge Avenue.

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(X/@Eco1_LVM)

Poco después apareció Brandon Escalante Sandoval, de 26 años y originario de México, recorriendo la zona en bicicleta mientras miraba al interior de los vehículos estacionados: realizaba contravigilancia.

Escalante recuperó las llaves de la camioneta, que estaban ocultas en la tapa del tanque de gasolina, y la introdujo marcha atrás al predio de Coolidge Avenue. Ahí, frente a otra camioneta blanca con las puertas traseras abiertas, tres congeladores industriales fueron transferidos a una camioneta de plataforma y cargados con paquetes de cocaína. Una vez concluida la operación, Escalante dejó las llaves bajo el vehículo y se retiró en bicicleta.

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José Jiménez, de 32 años y residente de San Diego, tomó las llaves y condujo la camioneta. Fue detenido por agentes del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego tras una parada de tráfico, con un perro detector que alertó sobre la presencia de sustancias controladas. Casi simultáneamente, Hernández López salió de Buy 4 Less con cajas pesadas en una segunda camioneta y fue detenido bajo las mismas circunstancias. Antonio Cortez, de 18 años, también fue arrestado en Coolidge Avenue al volante de la camioneta van original.

(X/@Eco1_LVM)

Las inspecciones de los tres vehículos arrojaron un total de 851 paquetes distribuidos así: 173 paquetes con un peso de 286.20 kilogramos en la camioneta de Coolidge Avenue; 423 paquetes con 469.40 kilogramos en la camioneta de Hernández López; y 255 paquetes con 274 kilogramos en la van de Cortez.

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El peso total fue de 1,029.60 kilogramos —más de una tonelada—, con muestras que dieron positivo para cocaína en pruebas de campo.

Los cargos contra los acusados

El Departamento de Justicia presentó cargos contra los cuatro detenidos bajo el número de caso 26mj03219. Hernández López enfrenta los cargos más graves: conspiración para usar un túnel transfronterizo no autorizado y conspiración para importar y distribuir cocaína.

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Los otros tres —Jiménez, Escalante Sandoval y Cortez— son acusados de conspiración para distribuir sustancias controladas importadas a través del túnel.

Todos los cargos contemplan una pena máxima de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.

Los cuatro fueron programados para comparecer ante la magistrada federal Valerie E. Torres el mismo 1 de junio. El caso es prosecutado por los fiscales federales Michael Deshong y Jordan Arakawa de la Fiscalía del Distrito Sur de California.

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Por qué el CJNG apuesta por la cocaína

Aunque la caída de “El Mencho” abrió interrogantes sobre el futuro del CJNG, especialistas advierten que el comercio ilícito no depende de un solo líder. (Infobae)

Durante la conferencia de prensa del 1 de junio, las autoridades estadounidenses subrayaron por qué el CJNG apostó por la cocaína como producto principal.

El valor de esa sustancia en San Diego es aproximadamente 10 veces mayor que el de la metanfetamina y tres veces superior al del fentanilo. Entre 2024 y 2025, los aseguramientos de cocaína en la zona suroeste de la frontera aumentaron 42%, tendencia que continúa en 2026.

“Los cárteles, como el CJNG, han intensificado drásticamente sus esfuerzos para importar cocaína, un producto sumamente rentable, a Estados Unidos. La cocaína es ahora el sustento de los cárteles, y lo que vemos hoy aquí representa un duro golpe para su sistema”, señalaron las autoridades durante el evento.

Kevin Murphy, agente especial a cargo en funciones de HSI San Diego, describió la operación como “un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación” y destacó la colaboración interinstitucional. Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza sector San Diego, añadió que “las organizaciones criminales siguen buscando formas de explotar nuestra frontera, pero subestiman la determinación de los hombres y mujeres que la protegen”.

Narcotúnel hallado en la frontera en el 2022. FGR

Kelly Martinez, sheriff del Condado de San Diego, señaló que “la colaboración entre agencias es la columna vertebral para desmantelar cárteles transnacionales sofisticados, ya que estas organizaciones dependen de vastas cadenas de suministro ilícitas que abarcan múltiples jurisdicciones”.

Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon resumió el desenlace con una frase: “Para estos acusados, al final del túnel no había luz. Había luces y sirenas”.

El caso forma parte de la Homeland Security Task Force, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 firmada por la administración Trump bajo el título Protecting the American People Against Invasion.

La HSTF San Diego integra agentes y oficiales del FBI, HSI, DEA, ATF, Marshals de Estados Unidos, Departamento de Defensa, Servicio de Inspección Postal, Servicio de Investigación Criminal Naval, Investigación Criminal del IRS, Guardia Costera, Aduanas y Protección Fronteriza e Interpol.

Desde 1993, se han descubierto 99 narcotúneles en el Distrito Sur de California. De ese total, 28 son considerados sofisticados.