Dirigen narcomanta a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en Tijuana: “Dedícate a la música o te vamos a fusilar”

La manta fue encontrada durante la noche del viernes 29 de mayo sobre la Vía Rápida Poniente, una de las principales vialidades de la ciudad fronteriza. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una narcomanta colocada en la ciudad de Tijuana, Baja California, incluyó amenazas contra el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, así como contra mandos y elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en un mensaje que hizo referencia a una investigación relacionada con la desaparición de 180 kilogramos de cocaína ocurrida en 2025.

La manta fue detectada durante la noche del viernes 29 de mayo sobre la Vía Rápida Poniente, una de las principales vialidades de la ciudad fronteriza. Videos difundidos en redes sociales mostraron el mensaje desplegado en un puente peatonal mientras automovilistas circulaban por la zona.

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De acuerdo con los reportes difundidos posteriormente, el material habría sido colocado por varias personas armadas. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

El contenido del mensaje estuvo dirigido principalmente contra integrantes de la FESC y mencionó por nombre a diversos funcionarios y elementos de seguridad. En el texto también apareció una advertencia dirigida a Eduin Caz, a quien los responsables exigieron mantenerse alejado de asuntos relacionados con una persona identificada como Cristian Orozco.

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180 kilogramos de cocaína desaparecida

La amenaza retomó un caso que provocó una de las investigaciones internas más relevantes dentro de las corporaciones de seguridad de Baja California. El 4 de octubre de 2025 fueron reportados como desaparecidos 180 kilogramos de cocaína que se encontraban en un inmueble ubicado en la colonia Ojo de Agua.

El mensaje estuvo dirigido principalmente contra integrantes de la FESC y mencionó por nombre a diversos funcionarios y elementos de seguridad. (Crédito de imagen: Especial)

Según la información difundida en aquel momento, las indagatorias derivaron en la suspensión de 14 agentes estatales. Las autoridades investigaron la posible participación de elementos de seguridad en la desaparición del cargamento, cuyo valor en el mercado ilícito representaba una cantidad significativa.

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Las pesquisas se apoyaron, entre otros elementos, en imágenes de videovigilancia que registraron la llegada de varios vehículos al inmueble donde se encontraba la droga. Esos registros fueron incorporados a la investigación abierta por las autoridades estatales.

Amenazas previas contra el cantante

Para Eduin Caz no es la primera ocasión en que su nombre aparece en una amenaza atribuida a grupos criminales. En febrero de 2025, Grupo Firme canceló la presentación que tenía programada para el Carnaval de Mazatlán después de que se localizara un mensaje intimidatorio dirigido contra la agrupación.

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Aquella amenaza advertía sobre posibles agresiones en caso de que el grupo se presentara en el evento. La situación generó preocupación entre los integrantes de la banda y su equipo de trabajo, por lo que finalmente se tomó la decisión de suspender el espectáculo.

Hasta ahora, ni Eduin Caz ni Grupo Firme han emitido un posicionamiento público sobre el mensaje localizado en Tijuana. Tampoco las autoridades de Baja California han informado si se implementaron medidas de protección específicas para el cantante o para las personas mencionadas en la manta.

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El caso se suma a una serie de episodios en los que artistas del regional mexicano han sido mencionados en amenazas difundidas por presuntos grupos criminales en distintas entidades del país, un fenómeno que en los últimos años ha derivado en cancelaciones de conciertos, reforzamiento de esquemas de seguridad e investigaciones por parte de las autoridades.