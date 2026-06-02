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Cuándo preocuparse por el síndrome del intestino irritable y el riesgo de cáncer colorrectal

El SII es un trastorno funcional crónico que afecta a millones de personas en México y el mundo

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Ilustración del interior del colon con lesiones y un lazo azul que simboliza el cáncer colorrectal.
Cuándo preocuparse por el síndrome del intestino irritable y el riesgo de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional crónico que afecta a millones de personas en México y el mundo.

Según la Revista Británica del Cáncer, esta afección no causa cáncer de colon ni aumenta el riesgo de desarrollarlo. Sin embargo, la similitud de síntomas entre ambos problemas de salud puede dificultar el diagnóstico oportuno de un cáncer colorrectal, lo que hace fundamental conocer las diferencias y señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

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El colon irritable y el cáncer: afecciones distintas con síntomas similares

El síndrome de colon irritable se caracteriza por dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento) y malestar digestivo recurrente. Se trata de una condición benigna, sin relación directa con la aparición de tumores. Por su parte, el cáncer colorrectal surge a partir de la formación de pólipos en el intestino grueso, que con el tiempo pueden transformarse en lesiones malignas.

La Revista Británica del Cáncer subraya que tener colon irritable no incrementa el riesgo de cáncer. Sin embargo, ambas afecciones pueden presentar síntomas comunes, como dolor abdominal y alteraciones en las evacuaciones. Esto puede llevar a que un tumor pase desapercibido o se confunda temporalmente con colon irritable en las etapas iniciales.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El colon irritable y el cáncer: afecciones distintas con síntomas similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alarma: cuándo acudir con un especialista

En Ciudad de México, como en el resto del país, es importante distinguir los síntomas típicos del colon irritable de aquellos que pueden sugerir una enfermedad más grave. Los especialistas recomiendan buscar atención con un gastroenterólogo o coloproctólogo si aparecen señales de alarma que no corresponden al cuadro habitual de colon irritable.

Se deben considerar señales de riesgo las siguientes:

  • Sangrado: Presencia de sangre roja brillante o oscura en las heces.
  • Pérdida de peso: Baja de peso involuntaria y sin causa aparente.
  • Anemia o fatiga: Cansancio extremo inexplicable, especialmente si se acompaña de palidez o debilidad, por pérdida de sangre crónica.
  • Dolor localizado y progresivo: El dolor del colon irritable suele ser difuso y mejora al evacuar; en el cáncer, el dolor es fijo y tiende a empeorar.
  • Inicio tardío: Síntomas que aparecen por primera vez después de los 50 años requieren revisión inmediata.

Estos datos ayudan a diferenciar entre el síndrome funcional y un posible proceso maligno. La aparición de alguno de estos síntomas amerita una consulta urgente con un especialista.

Importancia de la detección oportuna y el papel de la colonoscopia

La colonoscopia es el método principal para detectar el cáncer colorrectal y extirpar pólipos antes de que evolucionen a tumores malignos. Las pautas internacionales recomiendan iniciar estudios de rutina a partir de los 45 años en personas sin antecedentes familiares, mientras que en quienes tienen familiares directos con cáncer colorrectal el seguimiento debe ser más temprano y frecuente.

Imagen 3D del intestino grueso humano con pólipos. Un colonoscopio, un kit de heces y un analizador de sangre se conectan con el colon mediante haces de luz sobre fondo azul.
Una ilustración 3D hiperrealista del intestino grueso muestra la detección de pólipos precancerosos mediante una colonoscopia, un kit de análisis de heces y un análisis de sangre, destacando la importancia del cribado avanzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Americana Contra el Cáncer ofrece información adicional sobre prevención y factores de riesgo. En México, la cobertura de colonoscopias en instituciones públicas es variable, por lo que se recomienda consultar con el médico familiar sobre la periodicidad adecuada y las alternativas disponibles.

Recomendaciones ante cambios en los síntomas habituales

El síndrome de intestino irritable puede causar molestias constantes, pero no evoluciona hacia el cáncer ni se asocia con lesiones premalignas. No obstante, si los síntomas cambian de forma inusual, aumentan en intensidad o aparecen nuevas molestias, es necesario agendar una cita médica.

Entre los factores que deben motivar una consulta están la aparición de fiebre persistente, sudoración nocturna, vómitos frecuentes o alteraciones marcadas en el patrón de evacuaciones.

La detección oportuna del cáncer colorrectal permite un tratamiento más eficaz y mejora el pronóstico. Conocer las diferencias entre el colon irritable y el cáncer, así como las señales de alarma, ayuda a tomar decisiones informadas sobre la salud digestiva.

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