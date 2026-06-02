México

Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco

El villano de telenovelas afirmó que el joven de ‘Doménica Montero’ ingresó a la actuación por méritos propios

Guardar
Google icon
Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco (Instagram)
Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco (Instagram)

El actor mexicano Sergio Sendel cuestiona la presencia de nepobabys en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y afirma que su hijo Graco Sendel ingresó a la actuación por méritos propios.

En entrevista para el contenido digital Frankesas de Frank Favela, Sendel narra cómo evitó que su hijo recibiera un trato preferencial dentro de la reconocida escuela de actores.

PUBLICIDAD

Al recordar el episodio, Sendel relata: “Yo nunca quise, no permití que estuviera en el CEA, porque él hizo todo por méritos propios para estar en el CEA. Lo leo con el director y le dije: ‘Mañana me lo sacas’. Me lo sacó“, inició.

“Él tenía diecisiete, dieciocho años, ya pasaron diez años, aproximadamente, más menos, menos, menos unos ocho. Y ya no puede hacer nada cuando ellos lo traen, ¿verdad? Entonces, este, pero cuando lo traen -el talento- y no lo traen a lo pendejo, te sientes muy orgulloso, ¿no? Y ese es el caso de mi hijo”.

PUBLICIDAD

Graco Sendel enfrenta obstáculos familiares para iniciar su carrera

Sergio Sendel no quería que su siguiera sus paso.
Graco Sendel enfrenta obstáculos familiares para iniciar su carrera (Instagram sergiosendel.oficial)

La historia de Graco Sendel revela que el camino para consolidarse en la televisión mexicana no fue sencillo. El actor, protagonista de Doménica Montero en 2026, comparte que desde la adolescencia soñaba con actuar, pero enfrentó resistencia en casa. Relata que debió audicionar en secreto para el CEA y, pese a ser aceptado, su padre intervino de forma directa.

“Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá”, recuerda Graco. El actor afirma que Sergio Sendel se enteró de su ingreso y solicitó a la escuela que lo retiraran cuando tenía apenas 17 años.

Esta decisión, según Graco, respondía al deseo de protegerlo de una profesión que su padre considera difícil y poco certera. “No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil”, explica Graco sobre la postura de su padre.

El debate sobre los nepobabys en la industria televisiva

Las recientes declaraciones de Sergio Sendel se insertan en la discusión sobre el papel de los hijos de figuras públicas en el medio artístico mexicano. El actor sostiene que su hijo no recibió beneficios por su parentesco. Subraya que, a diferencia de otros aspirantes, Graco Sendel se abrió camino sin depender de influencias.

Sergio Sendel
/ @Sergio Sendel

Sendel afirma: “Cuando lo traen y no lo traen a lo pendejo, te sientes muy orgulloso, ¿no? Y ese es el caso de mi hijo”. El comentario apunta a una crítica hacia quienes, por ser familiares de figuras conocidas, acceden a espacios de formación o trabajo con mayor facilidad que otros jóvenes.

De un sueño frustrado a una carrera consolidada

La intervención de Sergio Sendel marcó un punto de quiebre en la trayectoria de Graco. El actor pensó que su oportunidad de ser actor había desaparecido. Durante varios años trabajó en comerciales y otros proyectos relacionados con el entretenimiento, pero el acceso a telenovelas y producciones de mayor proyección fue gradual.

El panorama cambió en los últimos años. Graco Sendel protagoniza Doménica Montero y participa en El Renacer de Luna, lo que lo posiciona entre las nuevas promesas de la televisión. La relación con su padre también se transforma: actualmente, Sergio Sendel respalda públicamente la carrera de su hijo y resalta el esfuerzo que ha implicado cada logro.

Temas Relacionados

Sergio SendelGraco SendelTelevisaNepobabyCEAmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia

El peinado que te haces cada mañana puede estar destruyendo tus folículos de forma silenciosa e irreversible

El peinado que millones de mujeres usan a diario es una de las causas más frecuentes de alopecia

Pastel de manzana vegano: la receta casera que conquista por su sabor y sencillez

Una propuesta dulce y aromática que combina ingredientes accesibles con una preparación práctica para disfrutar en cualquier ocasión

Pastel de manzana vegano: la receta casera que conquista por su sabor y sencillez

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

El luchador fue contundente con su postura sobre Miguel Gallego

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

El reto de criar en equipo: por qué el diálogo es clave para el desarrollo de los hijos

Uno de los principales puntos de conflicto tiene que ver con la distribución de las tareas del hogar y la organización de rutinas

El reto de criar en equipo: por qué el diálogo es clave para el desarrollo de los hijos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

Detienen en Mazatlán a “El Gabito” o “El 80”, líder regional de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa

Seis meses de vigilancia, una tienda de fachada y más de una tonelada de cocaína: los detalles del narcotúnel del CJNG en Tijuana-San Diego

Quién es Katherine Polk, la jueza que será clave en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez en EEUU

Dan más de 100 años de prisión a dos hombres por homicidio en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Latin Lover defiende a Aracely Arámbula por proteger privacidad de su hijo con Luis Miguel: “Se preocupa”

Ángela Aguilar desmiente fecha de su boda en Roma: el anillo de oro rosa que lució sería regalo de aniversario de Christian Nodal

Emiliano Aguilar detalla su distanciamiento familiar después del matrimonio de Pepe Aguilar con Aneliz Alcalá

Ángela Aguilar revela video inédito de su participación junto a Christian Nodal en la Plaza de Toros

Ángela Aguilar y Nodal desatan burlas: aseguran que le copiaron su entrada a Cazzu con Bad Bunny

DEPORTES

¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

¿Quiénes serán los rivales del Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

Alegna González consigue el bicampeonato dentro del Gran Premio de Marcha en Madrid

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026