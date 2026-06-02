Sergio Sendel explota contra los nepobabys de Televisa y defiende el talento de su hijo Graco (Instagram)

El actor mexicano Sergio Sendel cuestiona la presencia de nepobabys en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y afirma que su hijo Graco Sendel ingresó a la actuación por méritos propios.

En entrevista para el contenido digital Frankesas de Frank Favela, Sendel narra cómo evitó que su hijo recibiera un trato preferencial dentro de la reconocida escuela de actores.

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Al recordar el episodio, Sendel relata: “Yo nunca quise, no permití que estuviera en el CEA, porque él hizo todo por méritos propios para estar en el CEA. Lo leo con el director y le dije: ‘Mañana me lo sacas’. Me lo sacó“, inició.

“Él tenía diecisiete, dieciocho años, ya pasaron diez años, aproximadamente, más menos, menos, menos unos ocho. Y ya no puede hacer nada cuando ellos lo traen, ¿verdad? Entonces, este, pero cuando lo traen -el talento- y no lo traen a lo pendejo, te sientes muy orgulloso, ¿no? Y ese es el caso de mi hijo”.

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Graco Sendel enfrenta obstáculos familiares para iniciar su carrera

Graco Sendel enfrenta obstáculos familiares para iniciar su carrera (Instagram sergiosendel.oficial)

La historia de Graco Sendel revela que el camino para consolidarse en la televisión mexicana no fue sencillo. El actor, protagonista de Doménica Montero en 2026, comparte que desde la adolescencia soñaba con actuar, pero enfrentó resistencia en casa. Relata que debió audicionar en secreto para el CEA y, pese a ser aceptado, su padre intervino de forma directa.

“Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá”, recuerda Graco. El actor afirma que Sergio Sendel se enteró de su ingreso y solicitó a la escuela que lo retiraran cuando tenía apenas 17 años.

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Esta decisión, según Graco, respondía al deseo de protegerlo de una profesión que su padre considera difícil y poco certera. “No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil”, explica Graco sobre la postura de su padre.

El debate sobre los nepobabys en la industria televisiva

Las recientes declaraciones de Sergio Sendel se insertan en la discusión sobre el papel de los hijos de figuras públicas en el medio artístico mexicano. El actor sostiene que su hijo no recibió beneficios por su parentesco. Subraya que, a diferencia de otros aspirantes, Graco Sendel se abrió camino sin depender de influencias.

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/ @Sergio Sendel

Sendel afirma: “Cuando lo traen y no lo traen a lo pendejo, te sientes muy orgulloso, ¿no? Y ese es el caso de mi hijo”. El comentario apunta a una crítica hacia quienes, por ser familiares de figuras conocidas, acceden a espacios de formación o trabajo con mayor facilidad que otros jóvenes.

De un sueño frustrado a una carrera consolidada

La intervención de Sergio Sendel marcó un punto de quiebre en la trayectoria de Graco. El actor pensó que su oportunidad de ser actor había desaparecido. Durante varios años trabajó en comerciales y otros proyectos relacionados con el entretenimiento, pero el acceso a telenovelas y producciones de mayor proyección fue gradual.

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El panorama cambió en los últimos años. Graco Sendel protagoniza Doménica Montero y participa en El Renacer de Luna, lo que lo posiciona entre las nuevas promesas de la televisión. La relación con su padre también se transforma: actualmente, Sergio Sendel respalda públicamente la carrera de su hijo y resalta el esfuerzo que ha implicado cada logro.