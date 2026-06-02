Detienen en Mazatlán a “El Gabito” o “El 80”, líder regional de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

Gabriel Nicolás “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, identificado como líder de Los Chapitos en la región sur de Sinaloa, fue detenido este lunes 1 de junio de 2026 en Mazatlán por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura ocurrió en el mismo puerto donde el presunto integrante de la facción, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, consolidó durante años su estructura de control territorial y operación criminal.

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El arresto se registró a las 8:15 de la noche en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico, en la ciudad costera. El registro oficial lo describe como masculino de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos, con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

Una imagen que circula en redes sociales, coincidente con la ropa que consta en el RND, deja ver al operador de Los Chapitos visiblemente más delgado; se desconoce si en un intento de cambiar de imagen o por otras circunstancias.

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(Registro Nacional de Detenciones)

Un detalle del documento oficial revela que al momento de su detención las autoridades registraron sus alias como “sin dato” en el sistema, pese a que Martínez Larios es ampliamente identificado en informes de inteligencia, narcocorridos y reportes periodísticos como El Gabito o El 80. La consulta arroja que el detenido aún estaba en traslado la madrugada de este martes.

La detención de El Gabito representa un duro golpe para la facción de Los Chapitos en medio de la guerra que libran contra la facción de La Mayiza desde el 9 de septiembre de 2024.

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¿Quién es El Gabito?

El nombre de Gabriel Nicolás Martínez Larios cobró mayor relevancia pública tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

El Gabito podría ser uno de los hombres que tome las riendas de la seguridad de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Panu era el jefe de seguridad de Los Chapitos y coordinaba a los comandantes regionales de la facción. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 4,000,000 de dólares por información que condujera a su arresto.

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Tras esa muerte, El Gabito emergió como uno de los principales candidatos a relevar a El Panu. De acuerdo con investigaciones del portal especializado Narco Chronicles, Martínez Larios era el subordinado directo del jefe de seguridad abatido y ambos recibían instrucciones de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

La letra de un narcocorrido de Luis R. Conríquez lo confirma: “le agradezco al señor Panu, por él es que estoy al 100”.

Sedena ya tenía documentada la operación de El Gabito desde octubre de 2020, en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks y publicado hace unos meses por el periodista José Luis Montenegro.

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El documento señalaba que en la zona sur —Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa— operaba de forma activa Gabriel Nicolás Martínez Larios al servicio de Los Chapitos. Otro reporte de 2022 también identificaba a sus hermanos Óscar Luciano, El Casco, y Eduardo Jonathan, El Owen, como responsables directos en Concordia y El Rosario.

Un clan familiar que construyó su poder en el sur de Sinaloa

El Casco y El Gabito. (X/@illicitinv)

Aunque el clan es originario de Guadalajara, Jalisco —El Gabito nació el 15 de octubre de 1989—, la familia se mudó a El Rosario, Sinaloa, donde los hermanos Martínez Larios comenzaron a trabajar para Los Chapitos bajo el mando de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias El Lobo.

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Fue José Luis Martínez Larios, El Monstruo, quien inicialmente destacó del grupo. Tras su abatimiento en Mazatlán en 2015, El Gabito asumió el liderazgo y escaló dentro del Cártel de Sinaloa.

Su hermano El Owen está en prisión; El Casco sigue activo y, según fuentes de seguridad citadas por la periodista María Idalia Gómez en Aristegui Noticias, se le busca en Michoacán, Nayarit, Sonora, Nuevo León y Jalisco.

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El 80 también luchó contra Los Mazatlecos —célula remanente del Cártel de los Beltrán Leyva— para recuperar el control de Mazatlán después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Años después, encabezó operaciones similares contra el Cártel de Caborca en Sonora.

En 2016, grabaciones filtradas a la prensa mostraron cómo mandos policiales alertaban a Martínez Larios sobre operativos, lo que le permitía mover hombres y mercancía con anticipación.

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Extorsión a mineras y la presión que cerró rutas al narcotráfico

La red de El 80 estaría detrás de la desaparición de mineros en Concordia, zona que domina. (Anayeli Tapia/Infobae)

La detención ocurre en un contexto de presión sostenida sobre Los Chapitos. Desde que Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, el cierre de rutas aéreas, marítimas y terrestres obligó a la facción a buscar nuevas fuentes de financiamiento local.

Según periodistas como María Idalia Gómez, El Casco y El Gabito impusieron esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones. Según su versión, estos criminales estarían detrás del secuestro y asesinato de mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver.