México

David Byrne anuncia tercera fecha en el Teatro Metropólitan de CDMX

Ahora, el exlíder de Talking Heads dará tres shows en el Teatro Metropólitan el 4, 5 y 6 de septiembre

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Hombre de cabello blanco y traje azul brillante sonríe, sujetando un tubo metálico oxidado. Al fondo, edificios modernos y una pared de concreto
El exlíder de Talking Heads, David Byrne, sonríe en una imagen promocional mientras se prepara para sus tres conciertos en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 4, 5 y 6 de septiembre. (Instagram: David Byrne)

El regreso de David Byrne a México ya tiene nuevas fechas confirmadas. El exlíder de Talking Heads ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México como parte de la gira internacional de promoción de Who Is The Sky?, su más reciente producción discográfica.

La demanda por ver al músico estadounidense llevó a la apertura de una tercera presentación en el Teatro Metropólitan, recinto donde actuará los próximos 4, 5 y 6 de septiembre. Además, Byrne visitará Guadalajara el 8 de septiembre en el Auditorio Telmex y Monterrey el 10 de septiembre en el Escenario GNP.

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La gira marca el retorno del artista al país con un espectáculo que ha llamado la atención por su propuesta escénica. El show combina música, iluminación, movimiento corporal y una puesta en escena diseñada para aprovechar cada espacio del escenario, una fórmula que ha caracterizado varias de las producciones más aclamadas del compositor.

Fondo rojo con texto blanco 'From David Byrne, bestselling author of How Music Works', dos ojos estilizados en negro y un botón 'PRE-ORDER HERE'
Un post de David Byrne en redes sociales anuncia su próxima publicación, siguiendo el éxito de su libro 'How Music Works' y la alta demanda para sus conciertos en México. (Instagram: David Byrne)

Alta demanda impulsa tercera fecha en la capital

Los boletos para las primeras presentaciones en la Ciudad de México salieron a la venta desde finales de abril y registraron una respuesta inmediata del público. De acuerdo con los organizadores, las localidades para las dos primeras fechas se encuentran prácticamente agotadas.

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Ante la alta demanda, se habilitó una tercera presentación. La preventa para este nuevo concierto comenzará el 3 de junio, mientras que la venta general se realizará posteriormente a través de Ticketmaster.

David Byrne lanza versión en español junto a Natalia Lafourcade

El anuncio de los conciertos coincide con el estreno de una nueva versión de “What The Reason For?”, uno de los temas incluidos en Who Is The Sky?.

La canción fue adaptada al español bajo el título “¿Cuál es la razón?” y cuenta con la participación de Natalia Lafourcade y de Camilo Lara, fundador del Instituto Mexicano del Sonido.

Al presentar el proyecto, Byrne explicó que la idea surgió tras escuchar comentarios sobre la influencia mexicana presente en los arreglos originales realizados por Ghost Train Orchestra.

Retrato dividido: Arriba, Natalia Lafourcade con cabello largo y ondulado en exterior. Abajo, David Byrne con canas, en traje gris, apoyando la mano en la barbilla
Natalia Lafourcade y David Byrne se unen en una nueva versión en español de 'What The Reason For?', con la colaboración de Camilo Lara, marcando un puente cultural entre la música. (Instagram: Natalia Lafourcade / David Byrne)

“Cuando la gente escuchó el arreglo de Ghost Train Orchestra de nuestra canción ‘¿Cuál es la razón?’, varios comentaron que tenía un ritmo mexicano”, señaló el músico.

Sobre la colaboración, Byrne destacó el entusiasmo que le generó trabajar con artistas mexicanos de reconocimiento internacional.

De acuerdo con el cantante, unir fuerzas con Natalia Lafourcade y Camilo Lara representó “otro sueño hecho realidad”.

La combinación entre el anuncio de nuevas fechas y el lanzamiento de esta colaboración refuerza el vínculo que Byrne ha construido con el público mexicano, uno de los más fieles de su trayectoria como solista.

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