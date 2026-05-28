Unamos Créditos Infonavit: cómo juntar tu financiamiento con el de un hijo o un amigo para comprar casa

El crédito Infonavit puede combinarse con ahorro propio u otros esquemas autorizados por el instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar una casa propia es una de las metas más comunes entre los trabajadores formales en México, pero también una de las más difíciles de alcanzar en solitario.

Los precios de la vivienda, la ubicación cercana a centros laborales y el acceso a servicios básicos son factores que con frecuencia quedan fuera del alcance de un solo crédito.

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Para atender esa realidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) diseñó una modalidad que permite sumar fuerzas: dos personas pueden unir sus créditos y acceder a un financiamiento conjunto que amplía las opciones disponibles en el mercado.

Unamos Créditos permite comprar con un familiar, amigo o pareja, sin importar si están casados o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unamos Créditos: quiénes pueden participar y bajo qué condiciones

El programa Unamos Créditos está disponible para derechohabientes que deseen unir su financiamiento con el de un familiar directo — padres, hijos o hermanos —, con un amigo o corresidente, o con su pareja, sin que exista un vínculo matrimonial de por medio.

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El único requisito compartido es que ambos participantes tengan una relación laboral vigente y cuenten con la puntuación mínima exigida por el instituto.

Infonavit reduce el puntaje mínimo a 100 y elimina restricciones de parentesco o estado civil, facilitando la unión de créditos para adquirir viviendas de mayor valor y donde ambos solicitantes se convierten en copropietarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el Infonavit redujo el puntaje mínimo para pedir crédito: donde antes se exigían 1,080 puntos, ahora bastan 100, siempre que el solicitante acredite seis meses consecutivos de empleo formal. Así lo establece el Plan Estratégico y Financiero 2026 del Instituto.

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No se requiere parentesco legal ni estado civil específico, lo que amplía el acceso a personas que no forman un núcleo familiar tradicional.

Al unir dos créditos Infonavit, pueden acceder a una vivienda mejor ubicada y con más servicios de los que cada uno podría costear solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al unir los créditos, los dos solicitantes pueden elegir una vivienda de mayor valor, mejor ubicada y con acceso a más servicios que los que cada uno podría costear por separado.

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Ambos se convierten en copropietarios: cada uno adquiere derechos sobre la vivienda en proporción a la parte del crédito que aportó.

Cómo iniciar el trámite

El proceso puede iniciarse en línea a través del portal Mi Cuenta Infonavit.

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El primer paso es ingresar a la sección “Mi perfil” y seleccionar la opción “Asociar NSS (Número de Seguridad Social)” para vincular el número de seguridad social de ambos participantes.

Una vez hecha esa vinculación, los dos deben acceder a la sección “Tramitar mi crédito” para completar la precalificación y conocer el monto conjunto disponible.

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No se necesita ser familiar directo: un amigo o corresidente también puede unir su crédito contigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit valida automáticamente la situación laboral de cada solicitante mediante los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que sea necesario presentar documentación adicional.

Si alguno de los dos no acredita la relación laboral vigente o no alcanza el puntaje mínimo, el sistema no permite avanzar en la solicitud.

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Para resolver dudas sobre el proceso, el instituto recomienda contactar los canales oficiales: la línea telefónica Infonatel, las redes sociales digitales verificadas o los Centros de Servicio Infonavit (CESI), para los interesados en recibir atención presencial.

Desde que firman, ambas personas se convierten en dueñas del inmueble. ( Imagen Ilustrativa Infonavit)

Qué implica ser copropietario: derechos y obligaciones

La copropiedad es una figura legal que conviene entender antes de firmar cualquier documento. Este crédito no se trata de un préstamo adicional ni de un aval.

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El Infonavit recomienda consultar con el notario de elección qué derechos y obligaciones adquiere cada parte, antes de formalizar la compra.

En términos prácticos, ambos copropietarios comparten la responsabilidad de cubrir los gastos de conservación de la vivienda, así como el pago del impuesto predial, el agua y los demás servicios necesarios para su funcionamiento. Esos costos deben dividirse entre los dos.

Si uno quiere remodelar, necesita el acuerdo del otro. En copropiedad, las decisiones sobre la vivienda son de ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier mejora o modificación que uno de los copropietarios quiera realizar en la vivienda requiere el consentimiento expreso del otro, dado que ambos son dueños en su parte proporcional.

La institución explica que esa condición aplica desde el momento en que se formaliza la compra y durante toda la vida del crédito.