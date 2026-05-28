Cateos en Puebla destapan presunta red de pornografía infantil y narcomenudeo: detienen a dos y rescatan a dos menores

La mujer detenida, Rosa María N, dijo ser abuela de los menores. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una denuncia anónima sobre presunto suministro de drogas a menores y producción de contenido sexual derivó en dos cateos realizados en el municipio de San José Chiapa, Puebla, donde fueron aseguradas dosis de droga, equipo electrónico y material fotográfico pornográfico, además de la detención de dos personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la investigación comenzó el pasado 26 de mayo luego de un reporte ciudadano que alertó sobre actividades ilícitas en un inmueble del municipio.

PUBLICIDAD

El primer operativo se realizó en una propiedad ubicada sobre la carretera federal Teziutlán-Acajete, entre las calles 12 y 14 Oriente, en el Barrio Santa Anita.

En el lugar fueron aseguradas dosis de cristal, marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles. Además, agentes detuvieron a Jesús Alejandro N. y Rocío N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Las autoridades también realizaron un segundo cateo en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, presuntamente relacionado con el mismo caso.

En esa vivienda localizaron a una adolescente de 13 años, a un niño de 8 años y a una mujer identificada como Rosa María N., quien dijo ser abuela de los menores.

PUBLICIDAD

Durante la intervención también fueron halladas más dosis de droga y material fotográfico de contenido pornográfico, según detalló la Fiscalía poblana.

Los detenidos, Jesús Alejandro N y Rocío N, quedaron a disposición del Ministerio Público. (Crédito: Fiscalía de Puebla0)

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los menores recibieron atención especializada ni si existe una línea de investigación relacionada con posibles redes de explotación sexual o distribución de material ilícito.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Puebla indicó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Casos recientes de explotación infantil en Puebla

El caso de San José Chiapa se suma a otras investigaciones documentadas en Puebla por delitos relacionados con pornografía infantil y explotación de menores. En abril de 2026, medios locales reportaron la sentencia contra un hombre acusado de almacenar y compartir material sexual de menores mediante plataformas digitales en la capital poblana.

PUBLICIDAD

Además, durante 2025 y 2026 se difundieron casos en municipios como Puebla capital, Tehuacán y San Martín Texmelucan vinculados con corrupción de menores, abuso sexual y aseguramiento de material pornográfico durante cateos y operativos ministeriales, según reportes publicados por medios locales y comunicados de la Fiscalía estatal.

En otro caso documentado en Puebla, autoridades realizaron en 2025 un operativo en Tehuacán donde fueron asegurados dispositivos electrónicos y detenido un hombre investigado por presunto almacenamiento de material sexual de menores. Meses después, en la capital poblana, la Fiscalía informó sobre otra investigación relacionada con intercambio de archivos ilícitos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

PUBLICIDAD