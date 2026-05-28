PRI provoca enfrentamiento con Morena en la Cámara de Diputados y despliega lonas con la leyenda “Narcos del bienestar”

PRI despliega lonas contra Morena. (captura de pantalla)

Legisladores de la Cámara de Diputados causaron un revuelo en la sede de San Lázaro, este 28 de mayo, tras desplegar mantas contra integrantes de Morena.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, se puede observar a participantes de la bancada del PRI, con mantas donde se puede leer “Narcos del Bienestar” o “El cártel de Morena”.

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Asimismo, las imágenes que decoran cada una de ellas destacan por tener la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sus hijos José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, entre otros militantes del parido político guinda.