México

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará la vivienda donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, en Culiacán

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Imagen compuesta de la fachada de una casa, "El Mochomo" esposado entre dos figuras encapuchadas armadas, el logo del INDEP y fajos de billetes mexicanos.
La casa donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva será subastada por el gobierno federal en casi dos millones de pesos.

El gobierno federal, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), subastará la casa donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, uno de los antiguos líderes del Cártel de los Beltrán Leyva y considerado durante años pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa.

La propiedad forma parte de la subasta pública programada para este 28 de mayo y tendrá un precio inicial de un millón 953 mil pesos, de acuerdo con la información difundida por el organismo federal.

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El inmueble se localiza en la calle Juan de la Barrera número 1970, en la colonia Burócratas, al norte de Culiacán, Sinaloa. Se trata de una casa de dos pisos construida sobre un terreno de 124 metros cuadrados y registrada como el lote número 18.

Según el Indep, la propiedad fue transferida por la Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría General de la República (PGR), tras los procesos judiciales relacionados con el narcotraficante.

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La vivienda se suma a otros bienes vinculados con integrantes del crimen organizado que serán puestos a la venta por el gobierno federal, incluyendo un terreno ubicado en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, relacionado con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los líderes históricos del Cártel de los Beltrán Leyva.
Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los líderes históricos del Cártel de los Beltrán Leyva.

Una propiedad abandonada y saqueada

Las fotografías difundidas por el Indep muestran que la vivienda permanece abandonada y presenta severos daños por saqueo y falta de mantenimiento.

En las imágenes se observa que la instalación eléctrica fue robada casi en su totalidad, presuntamente para extraer el cobre de los cables. También desaparecieron piezas sanitarias, entre ellas la taza del baño, además de enchufes y cableado.

La puerta principal de madera aparece destruida y tirada sobre el piso cubierto de polvo, basura y tierra acumulada.

La casa, pintada en tonos blanco, rojo y amarillo, también carece de ventanas de vidrio y el portón eléctrico luce oxidado y deteriorado por el paso de los años y el abandono.

A un costado del acceso principal todavía se aprecia el medidor de electricidad con daños visibles en el cableado.

Uno de los detalles que más llamó la atención en años anteriores fue un mensaje pintado sobre el portón de entrada con la frase: “Te amo, Mochomo. Te extrañamos. Tu niña que te ama”, presuntamente escrito por una de las hijas del narcotraficante.

La propiedad conserva huellas del deterioro y mensajes relacionados con el antiguo líder criminal. (INDEP)
La propiedad conserva huellas del deterioro y mensajes relacionados con el antiguo líder criminal. (INDEP)

¿Quién es Alfredo Beltrán Leyva?

Alfredo Beltrán Leyva, originario de Badiraguato, Sinaloa, fue uno de los principales operadores del narcotráfico en México y fundador del Cártel de los Beltrán Leyva, organización que durante años mantuvo una estrecha relación con el Cártel de Sinaloa.

Conocido como “El Mochomo”, desempeñó un papel central en el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de dirigir operaciones de lavado de dinero y presunta corrupción de funcionarios públicos.

Junto con sus hermanos Héctor, Arturo, Mario y Carlos Beltrán Leyva, consolidó una de las estructuras criminales más poderosas del país a finales de la década de los noventa y principios de los 2000.

Las autoridades también lo relacionaron con el control de grupos armados como Los Pelones, en Guerrero, y Los Güeros, en Sonora.

Tras su captura en enero de 2008, la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva comenzó a debilitarse debido a posteriores detenciones y abatimientos de varios de sus líderes.

Actualmente, Alfredo Beltrán Leyva permanece preso en Estados Unidos, donde cumple una sentencia de cadena perpetua por conspiración para traficar drogas.

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