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Las hermanas Génesis y Suri, de 15 y 13 años, desaparecieron en Hidalgo, familia teme que sean víctimas de delito

Desaparecieron el Actopan desde este 22 de mayo de 2026

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Las hermnanas Génesis y Suri, de 15 y 13 años respectivamente, fueron vistas por última vez en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo Foto: Alerta ámber
Las hermnanas Génesis y Suri, de 15 y 13 años respectivamente, fueron vistas por última vez en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo Foto: Alerta ámber

Las hermanas Génesis y Suri Saraí Rubio Contreras desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026, por lo que las autoridades del estado activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

Las adolescentes Génesis Rubio Suri Actopan Alerta AMBER son buscadas en Hidalgo desde este 22 de mayo de 2026, luego de que las autoridades estatales activaran el mecanismo de localización para ampliar la difusión de sus datos y acelerar su búsqueda entre la población.

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La ficha de búsqueda indica que las dos hermanas desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el mismo día. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pidió a la ciudadanía comunicarse al 800 008 5400 si cuenta con información que ayude a ubicarlas.

Génesis Rubio Contreras tiene 15 años y mide 1.52 metros. Su ficha la describe con cabello largo, lacio y negro, además de ojos café oscuro.

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Suri Saraí Rubio Contreras tiene 13 años y también mide 1.52 metros. En su caso, la descripción física refiere cabello largo, lacio y castaño oscuro, así como ojos café oscuro.

El dato central del caso es que ambas menores desaparecieron en el mismo municipio y en la misma fecha, por lo que la activación de la Alerta AMBER busca multiplicar el alcance de su búsqueda en el menor tiempo posible.

La Alerta AMBER difunde de forma masiva los datos del menor desaparecido

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia dirigido a los casos más graves de desaparición o secuestro de personas menores de edad. Su objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes y encontrarlos sanos y salvos.

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El sistema opera con la difusión masiva de la información disponible sobre la persona desaparecida. Esa información puede circular por radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad para recibir datos.

La lógica del mecanismo consiste en ampliar de inmediato el número de personas que conocen la desaparición, los rasgos físicos del menor y los datos útiles para reportar cualquier pista. Esa difusión permite que la búsqueda no quede limitada a una sola autoridad o a un círculo reducido de familiares.

En el caso de las hermanas Rubio Contreras, la activación del protocolo coloca sus nombres, edades, estaturas y características físicas dentro de esa red de difusión. Con ello, cualquier persona que las haya visto o tenga información sobre su ubicación puede aportar datos a las autoridades.

Actualmente, la Alerta AMBER funciona en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos. Ese alcance refuerza la cooperación en la búsqueda de menores desaparecidos cuando existe la necesidad de compartir información más allá de un solo territorio.

El proceso de activación inicia con una llamada y una denuncia ante el Ministerio Público

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER se debe realizar una llamada al número nacional 800 008 5400, disponible las 24 horas del día durante todo el año. Ese canal permite iniciar el procedimiento de atención ante una desaparición de una persona menor de edad.

Además de la llamada, los familiares deben acudir al Ministerio Público que corresponda en su localidad. El propósito es agilizar el proceso y formalizar la intervención de la autoridad encargada de la investigación.

Una vez que se confirma que no existe información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata. A partir de ese momento comienza la difusión masiva de la ficha de búsqueda por los canales habilitados para este mecanismo.

Para las autoridades, esa rapidez es parte central del funcionamiento de la Alerta AMBER, porque el sistema está diseñado para responder en las primeras horas de una desaparición. La intención es aumentar las posibilidades de localización mediante la participación social y la circulación amplia de los datos de identificación.

En Hidalgo, la solicitud pública en este caso es que cualquier dato sobre Génesis Rubio Contreras y Suri Saraí Rubio Contreras sea comunicado al teléfono de atención señalado por la procuraduría estatal. El reporte puede ser útil para precisar su ubicación o aportar elementos sobre su recorrido y último punto conocido.

  • Las hermanas Génesis Rubio Contreras, de 15 años, y Suri Saraí Rubio Contreras, de 13, desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026.
  • La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo activó la Alerta AMBER y pidió reportar información al 800 008 5400.
  • La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata para menores de edad y opera con difusión masiva en al menos 27 países.

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