Qué necesitas para tramitar un crédito Infonavit si tienes más de 60 años y obtener hasta 2 millones de pesos

El Infonavit ofrece crédito a personas mayores de 60 años con plazos ajustados a su edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene disponible el Crédito Infonavit tradicional para comprar vivienda con un financiamiento de más de 2 millones de pesos mexicanos para los adultos de más de 60 años, de acuerdo con información de la Subgerencia de Difusión, Impulso al Crédito y Captura Remota del Instituto.

El esquema también permite pedir más de un crédito para comprar otra casa, terreno, renovar, reparar o construir.

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Para personas mayores de 60 años, el plazo del crédito Infonavit se calcula restando la edad al tope permitido: 70 años para hombres y 75 para mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo se ajusta al tope de edad para personas mayores de 60 años

La ruta para saber hasta cuánto presta el Instituto dependiendo del caso individual y bajo qué condiciones comienza en la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

Ahí, el derechohabiente revisa su precalificación y puntos para conocer el monto disponible y los requisitos particulares de su caso.

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Infografía que explica los plazos de crédito Infonavit para personas mayores de 60 años, detallando cómo consultarlo y los límites de edad por género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo del financiamiento habitual se elige entre uno y 30 años, pero en personas mayores de 60 años el margen se reduce por el tope de edad.

Por ejemplo, un hombre de 62 años puede elegir un plazo que, sumado a su edad, no exceda 70; una mujer de 62 años debe elegir un plazo que no rebase 75 al sumarse con su edad.

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Documentos y requisitos para iniciar el trámite

Para tramitar un crédito Infonavit si se tienen más de 60 años, la condición central es que el plazo se ajuste al límite de edad del Instituto: la suma entre edad y plazo no puede rebasar 70 años en hombres y 75 años en mujeres.

El monto máximo no es automático: se consulta en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos, y depende de la capacidad de pago del derechohabiente.

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Los documentos base incluyen solicitud de inscripción de crédito, avalúo de la vivienda, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP, cédula fiscal, estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE o número de tarjeta completo y estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE no mayor a dos meses.

El Crédito Infonavit no solo sirve para comprar casa: también permite renovar, reparar o construir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de interés del crédito tradicional que pueden solicitar los adultos mayores es fija durante toda la vida del financiamiento y cambia según el nivel salarial.

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En el caso de Infonavit Total, la tasa también es fija, pero va de 6.15% a 10.45% y solo puede solicitarse si el trabajador gana a partir de 13,908.27 pesos mexicanos mensuales.

El Instituto también ofrece el complemento Equipa tu Casa, que agrega un monto adicional para mejorar, remodelar, reparar o equipar la vivienda sin afectar su estructura, disponible junto con el crédito tradicional.

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El Infonavit permite unir créditos sin importar su parentesco: un amigo corresidente puede ser coacreditado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos mayores pueden tramitar el crédito junto con otra persona para aumentar el monto

El crédito tradicional puede solicitarse sin importar el salario y también puede integrarse con el de otra persona para aumentar el monto disponible.

Esa posibilidad aplica con el cónyuge, un familiar o un corresidente, y en el caso del cónyuge puede cotizar al Infonavit o al Fovissste.

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En el programa Unamos Créditos, el Instituto permite unir el monto del financiamiento con hijos, hermanos, un amigo corresidente o la pareja, sin necesidad de matrimonio.

Los derechohabientes mayores de 60 años deben tener relación laboral vigente y al menos 100 puntos para acceder al crédito Infonavit en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una copropiedad: ambos participantes adquieren derechos sobre la vivienda en proporción a la parte del crédito con la que participan.

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El Instituto indica que las dos personas deben tener relación laboral vigente y contar con la puntuación mínima, que para 2026 son 100 puntos.

La copropiedad también implica obligaciones compartidas. El Instituto establece que ambos deben cubrir los gastos de conservación de la vivienda, dividir y pagar predial, agua y otros servicios, y que cualquier mejora en el inmueble requiere el consentimiento del otro copropietario.