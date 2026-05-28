Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Carlos Bonavides ha sido banco de ataques en redes sociales luego de publicar un video donde defiende la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Foto: @carlosbonavidesoficial

El actor Carlos Bonavides negó que el gobierno federal ejerza censura sobre medios críticos, en referencia al conflicto público entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca por la cobertura noticiosa de la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Bonavides, quien públicamente ha respaldado al movimiento de Cuarta Transformación, validó recientes declaraciones de la mandataria federal, quien acusó a la televisora de difundir noticias falsas.

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Carlos Bonavides defendió el gobienro de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Carlos Bonavides?

Durante un encuentro con reporteros, el histrión fue cuestionado por la polémica que domina la conversación. pública. “Nuestra presidenta es un parteaguas histórico”, destacó al medio Junket, al tiempo que subrayó que la gestión de Sheinbaum debe ser respaldada “ante tanto chacal, ante tanto traidor, ante tanto ratero, ante tanto usurero como es el dueño de Televisión Azteca”.

Incluso, fue más allá y acusó a reconocidos periodistas de beneficiarse económicamente atacando al gobierno federal.

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“Ahí está el traidor de Alazraki, ahí está el mentiroso de Carlos Loret, ahí está el payaso de Brozo, que simplemente están en contra porque se han vendido. Se han vendido y han traicionado su ética profesional, han traicionado la ética y han traicionado la objetividad”.

Críticas de Bonavides polarizan el debate

Las expresiones de Carlos Bonavides resonaron en X —anteriormente Twitter—, donde surgieron opiniones de respaldo y rechazo. Usuarios con una visión crítica acusaron al actor de ser parcial, debido a que, además de simpatizar con la 4T, ostenta el cargo de concejal en la alcaldía Azcapotzalco, por el que percibe un salario bruto de 35 mil 348 pesos.

Sobre los señalamientos que recibe por estar inscrito en los programas del Bienestar, Bonavides justificó su registro: “Yo solicité la ayuda porque la necesito, porque cada que me la dan me cae muy bien. La solicito porque todo mundo la ha solicitado, todo mundo. En todos los aspectos y los ambientes la han solicitado porque es un derecho constitucional”.

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El usuario @spikolsmaniac señaló que Bonavides recibe un monto mensual bruto de 35 mil 248 pesos y un monto mensual neto de 28 mil 568.50 pesos como Concejal en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: @spikolsmaniac, X

En marzo de 2024, Carlos Bonavides se colocó en el centro de la polémica por su férrea defensa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Su postura derivó en que usuarios de X difundieran su contrato con la alcaldía Azcapotzalco. Ante las críticas, Bonavides señaló que su función como concejal es supervisar el manejo de recursos en la alcaldía.

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Asimismo, aclaró que su sueldo contempla comisiones por participar en juntas con directores de área y realizar investigaciones sobre el uso del dinero público.