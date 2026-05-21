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¿Tu crédito Infonavit no alcanza? Hay una solución que no estás aprovechando

Una combinación entre el crédito de Infonavit y una institución bancaria puede mejorar las opciones para adquirir una propiedad de mayor valor

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Vista exterior de una casa de tonos neutros en una calle arbolada de la Ciudad de México, con coches aparcados y luz cálida de atardecer filtrándose entre los árboles.
El Cofinavit suma el crédito del Infonavit al de un banco para acceder a una vivienda de mayor valor que la financiable con un solo crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden sumar su crédito al financiamiento de un banco para comprar una vivienda de mayor valor.

El esquema se llama Cofinavit y opera con diversas instituciones bancarias. El Plan Estratégico y Financiero Infonavit 2026 confirma que este esquema continúa vigente y amplía el número de entidades financieras participantes.

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El mecanismo es directo: el Infonavit otorga un crédito individual al trabajador afiliado y el banco otorga un segundo crédito hipotecario.

Un hombre y una mujer miran una laptop que muestra una casa, pilas de monedas y perfiles de usuario; en la mesa hay un modelo de casa, llaves y dinero.
El avalúo determina el monto máximo que el Infonavit puede aplicar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos financiamientos se aplican de forma simultánea sobre el mismo inmueble. El crédito Cofinavit aplica para vivienda nueva, vivienda usada y, en algunos productos bancarios, también para la adquisición de un terreno.

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Requisitos para acceder al esquema

Para solicitar un crédito Cofinavit se deben cumplir las siguientes condiciones:

  1. Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.
  2. Contar con al menos 100 puntos en el Instituto.
  3. Tener buen historial crediticio, ya que el banco realiza su propia evaluación de riesgo.
  4. Demostrar capacidad de pago.
  5. Presentar la documentación que requieren tanto el Infonavit como la institución bancaria.
Ilustración de una casa moderna de dos pisos con fachada clara, garaje techado a la izquierda, entrada principal y vegetación.
Tanto el Infonavit como el banco inscriben hipoteca sobre la totalidad del inmueble. Los solicitantes asumen responsabilidad frente a ambos créditos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit reconoce ingresos de hasta 15 salarios mínimos para el otorgamiento de crédito. Eso abre el esquema a trabajadores de ingresos más altos, con tendencia a acudir únicamente a la banca comercial.

El Plan 2026 también contempla la modalidad Unamos Créditos Infonavit, que permite a dos personas sumar sus créditos del Instituto y, si lo deciden, incorporar además un cofinanciamiento bancario.

El banco y el Infonavit inscriben hipoteca sobre el mismo inmueble

Bajo el esquema Cofinavit, tanto el Infonavit como la entidad bancaria registran hipoteca sobre la totalidad del inmueble para garantizar sus respectivos créditos.

Los dos solicitantes quedan como copropietarios y asumen responsabilidad solidaria frente al crédito del Instituto.

Cuando la compra se realiza en copropiedad con el cónyuge, este debe aceptar la hipoteca y asumir la obligación de pago ante el Infonavit, independientemente de si también es derechohabiente.

Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
Inmuebles con sucesiones no concluidas pueden generar negativas en la autorización del crédito.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cónyuge puede ser o no derechohabiente: si lo es, puede optar por no solicitar su propio crédito del Instituto y participar únicamente como coacreditado en el crédito bancario.

El avalúo del inmueble determina el monto máximo que el Infonavit puede aplicar. En el caso de departamentos en condominio, el avalúo debe incluir el valor del cajón de estacionamiento si se adquiere por separado.

La escritura debe formalizar tanto la compraventa como las hipotecas de ambas instituciones. Cualquier diferencia en ese documento puede bloquear el registro de las hipotecas.

Una mujer sentada en un sofá en su casa, con un teléfono celular blanco en la oreja y una tarjeta de crédito en la otra mano. Una ventana con vista a edificios se ve al fondo.
El banco evalúa al solicitante de forma independiente al Infonavit: tener puntos suficientes en el Instituto no garantiza la aprobación del crédito bancario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto pueden prestar el Infonavit y el banco en conjunto

El Infonavit puede otorgar créditos de más de 4 millones de pesos mexicanos para perfiles de ingresos altos.

El banco puede complementar ese monto hasta cubrir el 90% o más del valor del inmueble, según el ingreso y la capacidad de pago del solicitante.

Con esa combinación es posible acceder a viviendas que superan los cinco millones de pesos, dependiendo del perfil y el enganche disponible.

Una pareja hispana sonríe mientras revisa información en un portátil y una tableta sobre una mesa de café. Ventana grande con vista a la ciudad
La modalidad Unamos Créditos Infonavit permite que dos personas sumen sus créditos del Instituto e incorporen, si lo deciden, un cofinanciamiento bancario adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos jurídicos que el comprador debe considerar

El Infonavit aplica criterios estrictos de dictaminación jurídica antes de autorizar cualquier crédito Cofinavit.

Los inmuebles con antecedentes de donación, juicios en rebeldía o sucesiones no concluidas enfrentan controles adicionales y pueden generar retrasos o negativas.

Si el Instituto emite una negativa por razones legales o documentales, existen procedimientos internos de revisión que involucran al notario, a la gerencia de crédito y a las áreas jurídicas del Infonavit.

Un moderno apartamento con sala, cocina integrada y un área de estudio. Se ven un sofá, una mesa de centro, televisor, una barra de cocina, electrodomésticos y un escritorio con laptop.
El enganche disponible influye directamente en el monto que el banco está dispuesto a financiar y en las condiciones finales del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos, escrituras y avalúos deben revisarse con precacución. El inmueble debe contar con identidad plena de la propiedad, ausencia de controversias legales y cumplimiento de la normatividad local y federal.

Cualquier inconsistencia en esos documentos puede bloquear el acceso al crédito o generar problemas para el derechohabiente en el registro de las hipotecas.

Ilustración de un salón moderno con una pared negra, sofá negro, cojines beige, mesa de centro redonda, lámparas doradas, y cuadros abstractos. Un ventanal con cortinas claras y suelo de madera completa la escena.
Combinar dos fuentes de financiamiento implica también asumir dos obligaciones de pago simultáneas, con condiciones, tasas y plazos distintos para cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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